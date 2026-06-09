隨著組織成長，網路通常會變得更難控管。員工、承包商、訪客、個人裝置、IoT 裝置，以及已連接雲端的系統可能都需要存取權限，但不應該全都能存取相同的資源
當存取權限過於寬鬆時，IT 團隊對誰可以連接敏感系統、裝置如何在網路中移動，以及權限是否仍符合各使用者角色的控制力就會降低。共用的 Wi-Fi 認證資訊、手動指派的 VLAN，以及靜態存取規則，會隨著環境日益複雜，讓這個問題更難管理。
基於這一點，讓我們來看看網路分段是什麼、為什麼重要、如何運作，以及以身分為基礎的存取控制如何協助在整個組織中落實分段。
網路分段是什麼意思？
網路區隔是將網路劃分為較小區段的做法，讓使用者和裝置只能存取其所需的資源。這是一項核心資安實務，透過減少整個網路中的廣泛存取權限，協助限制帳戶、裝置或系統遭入侵時可能造成的影響。
網路分段會在網路內建立明確的區域，只有特定使用者、裝置或應用程式可以存取。這些區域之間的流量會透過 VLAN、防火牆、存取控制清單、驗證原則，以及以角色為基礎的存取規則加以控管。這表示只有經核准的使用者和裝置才能連接到網路的特定部分，因此即使有一個帳戶遭到入侵，也不會自動取得廣泛存取權限。
有效的區隔應同時考量網路結構與存取決策。這表示，隨著使用者、角色、裝置和環境變動，權限、驗證方式和 VLAN 指派也必須保持在最新狀態。當使用者共用認證、舊帳號仍維持啟用狀態、允許未受管理的裝置連接，或 VLAN 指派以手動方式處理時，網路分段的效果就會降低。
常見的網路分段形式包括：
依使用者群組分類，例如員工、承包商、學生、教職員、訪客或管理員。
依部門分類，例如財務、人資、IT、工程或營運。
依裝置類型區分，例如受管理的筆記型電腦、BYOD 裝置、IoT 裝置、伺服器或銷售點系統。
依環境區分，例如開發、預備上線、正式上線或內部應用程式。
依存取方式分類，例如 Wi-Fi、VPN、有線網路或伺服器存取。
依信任層級區分，例如受管理裝置、以憑證驗證的裝置，或未受管理的訪客裝置。
為什麼網路分段很重要
區隔化有多項好處，尤其是在網路安全方面，能提升營運控管能力，並協助 IT 團隊收斂過於廣泛的存取權限。
網路分段的好處包括：
減少整個網路中不必要的存取。
如果使用者、裝置或帳戶遭到入侵，可限制橫向移動。
為敏感系統提供保護，因為這些系統與一般網路流量分開。
為使用者、裝置、部門和角色提供更清楚的存取原則。
支援在 Wi-Fi、VPN、有線網路及內部系統之間實現最小權限存取。
更清楚掌握哪些使用者和裝置可以存取各個區段。
藉由清楚的存取邊界，協助做好稽核準備。
協助 IT 團隊更一致地管理 BYOD、訪客存取、學生存取，以及分散式環境。
靜態分段 vs. 以身分為基礎的網路分段
分割網路的方式有幾種，但主要可歸納為靜態分段或以身分為基礎的分段。各自都有其優點，因此了解哪一種最符合業務需求會很有幫助。
靜態網路分段
靜態網路分段通常依賴手動指派的 VLAN、MAC 位址清單、SSID 或固定的存取規則。這種方式很適合小型或基礎環境，因為這類環境的分段需求較不複雜。
然而，隨著組織增加更多使用者、裝置、承包商等，個別權限的擴充與管理也會變得更加困難。此外，靜態分段可能容易受到偽冒攻擊，而且與使用者身分和裝置信任狀態脫節。
以身分為基礎的網路分段
基於身分識別的分段會依據使用者驗證與授權，來判定個人可存取哪些網路區段。可依據身分、群組成員資格、角色或信任層級，將使用者及其裝置放入適當的 VLAN 或網路區段，並據此授予對應區段的存取權限。
以身分為基礎的網路分段，有助於讓存取權限與使用者身分、所使用的裝置，以及其應可存取的資源保持一致。由於這些權限是根據使用者類別來設定，因此當使用者角色變更時，也能輕鬆更新權限。
動態 VLAN 指派
動態 VLAN 指派是強制執行以身分為基礎的分段方式之一。它會在驗證期間自動將使用者或裝置放入正確的 VLAN。
例如，若教育機構使用動態 VLAN 指派，教職員與學生在連接時就會存取不同的網路區段，即使大家使用的是相同的網路環境。
網路分段如何運作
考量到網路分段的優勢，以及它可採用的不同形式，我們應該了解它是如何運作的。接著就來拆解網路分段，看看幾種常見的流量分隔方法，以及如何保護網路。
1. VLAN 與子網路
最常見的網路分段方式之一，就是使用 VLAN 和子網路。這些可用於將流量區分至邏輯網路區域，例如依員工裝置、訪客裝置、POS 系統及 Internet of Things (IoT) 裝置分類。
使用 VLAN 也可以是一種可擴充的區隔方法，因為指派可與身分和群組成員資格綁定，而不必依使用者或裝置逐一手動指派權限。
2. 防火牆與存取控制清單
透過防火牆和存取控制清單，IT 團隊可以定義哪些流量可在網路區段之間通行。可根據來源與目的地、連接埠或通訊協定等類別來允許或限制存取，並依照公司原則定義權限。因此，這些工具有助於限制區段之間的移動，並限制遭入侵帳戶的橫向存取。
3. RADIUS 驗證
RADIUS 驗證是在授予 WiFi、VPN 或有線網路存取權限之前，驗證使用者及其裝置的強大工具。當使用者嘗試存取網路時，RADIUS Server 會檢視使用者的認證，並根據中央目錄服務（例如 Active Directory 或 LDAP）進行驗證，接著在允許存取前檢查存取原則。
RADIUS 可與身分提供者和網路基礎架構整合，以支援原則資訊，例如 VLAN 指派。這讓它更穩健，同時提供強大的存取安全性。
4 憑證式驗證
透過憑證式驗證，網路可驗證受信任的裝置，而不必完全依賴密碼。這能額外增加一層安全防護與驗證，因此即使使用者的密碼遭竊，也不足以讓攻擊者取得存取權限。
這對受管理裝置、採用 Bring-Your-Own-Device (BYOD) 政策的組織，以及 IT 團隊希望根據裝置信任狀態提供網路存取的環境特別實用，因為它兼具安全性與靈活性。
網路分段範例
組織可能會想以多種方式區隔其網路�，每種方式都有助於確保安全存取，並更有效控管誰能連接到哪些資源。
1. 訪客 Wi-Fi 與員工 Wi-Fi
最常見的網路分段之一，就是將訪客 WiFi 與員工 WiFi 分開。連接公司 WiFi 網路的訪客，不應獲得與員工相同的存取權限，但仍應能連上網際網路。
透過適當的網路分段，訪客可以輕鬆連接到 WiFi 網路，同時不會取得內部系統、列表機、共用檔案或其他企業應用程式的存取權限。然而，這需要嚴格的存取控制，因為員工存取應使用唯一的認證或受信任的憑證進行驗證，而非共用密碼。
2. 學生、教職員與訪客
對教育機構而言，網路分段對於讓教職員、管理人員、學生和訪客保持連線，同時避免所有人都能存取相同系統，至關重要。透過以身分為基礎的分段，這些機構可根據目錄群組將使用者指派到適當的 VLAN，因此學生無法存取教職員或管理網路，而訪客也能在不影響網路安全的情況下安全連接。
3. 開發、測試和正式環境
工程與 DevOps 團隊經常需要存取開發、測試和正式環境。不過，這類存取權限不該過於寬鬆；透過適當的網路區隔，也能依據角色與需求加以限制。
在這種情況下，網路分段可將各環境分開，讓開發、預備和正式環境彼此隔離。接著，組織可使用驗證和以群組為基礎的原則，控管誰可存取每一項資源，防止未經授權的使用者進入。
4. 零售與分店據點
零售企業及其分店通常需要獨立的銷售點系統、訪客 Wi-Fi、後台裝置等。在這些情況下，讓它們維持區隔對於存取與安全性相當重要。
網路分段有助於防止不同用途的系統之間出現不必要的存取。員工不應能存取不同分店的後台裝置，訪客也不應在連接 WiFi 後就能存取 PoS 系統。分段可將存取權限限制為只有需要的人。
5. 醫療保健與受監管系統
在醫療和金融等受監管的環境中，系統可能包含敏感資訊，應與一般網路存取分開。網路分段有助於在這些系統周圍建立更清晰的存取邊界。
透過分段，組織可藉由更清楚劃分敏感系統的邊界，支援稽核就緒與存取控制實務。強式驗證和存取控制有助於將存取限制在經核准的使用者與受信任的裝置。
6. BYOD 與未受管理的裝置
個人裝置、未受管理的端點、IoT 裝置及其他低信任裝置都應謹慎處理，不應授予不受限制的存取權限。採用網路分段，企業就能授予這些裝置存取受限區段的權限，同時避免讓可能身分不明的裝置取得更廣泛的存取權限。
企業也可以納入憑證式與身分式存取，讓來自這些裝置的存取更加安全。有了它，受管理且受信任的裝置可被授予更廣泛的存取權限，而未受管理的裝置則可被授予存取權限較受限制的 VLAN。這能讓外出中的員工或使用未受管理裝置的人員維持輕鬆存取，同時確保網路安全。
存取控制在網路分段中的角色
存取控制與網路分段相互配合，用於定義並強制執行網路邊界。網路分段會將網路劃分為不同區段，而存取控制則決定誰可以存取哪個區段，因此兩者是不可或缺的組合。
如果缺乏強大的存取控制，組織仍可能依賴不太可靠的工具來管理存取，例如共用的 Wi‑Fi 密碼、以手動方式維護的 VLAN 指派，或不一致的伺服器存取流程。相較之下，透過以身分為基礎的存取控制，組織可將存取連結至受信任的使用者與裝置，並搭配強式驗證方法與即時存取原則，進一步強化其網路區隔。
存取控制可強化區隔，並在多方面協助 IT 團隊，包括：
以獨特的認證驗證使用者。
在受信任的裝置連接前先進行驗證。
利用憑證進行無密碼裝置驗證。
根據目錄群組成員資格指派網路存取權限。
在驗證期間，將使用者和裝置放入正確的 VLAN。
與身分提供者同步存取。
當使用者離職或職務異動時，移除存取權限或調整權限。
在需要額外驗證時套用 MFA。
維護記錄檔，以提升可視性並做好稽核準備。
Foxpass 如何協助落實基於身分的網路區隔
以身分為基礎的分段需要可靠的方法來驗證使用者和裝置，然後將其指派到正確的網路分段。Foxpass 使用以身分識別為驅動的 RADIUS 驗證，支援網路分段與動態 VLAN 指派，讓組織能安全地驗證使用者身分，並讓他們連接到網路及所需資源。
Foxpass 可與企業目錄同步，並根據身分、角色和群組成員資格，將使用者指派到適當的 VLAN。它可協助在有線、Wi-Fi 與 VPN 網路之間落實分段，讓存取原則在各種連接方式下都能維持一致。
Foxpass 以身分為基礎的分段功能主要包括：
1. 使用 Foxpass RADIUS 的動態 VLAN 指派
Foxpass RADIUS 可協助安全地將使用者與裝置指派到正確的 VLAN，並提供強大的驗證與動態指派功能。
運作方式很簡單：使用者一旦連接，Foxpass 就會驗證其身分，並檢查其所屬的群組（例如 guest、admin、IoT 或 developer）。接著，RADIUS 伺服器會回應 VLAN 指派，將使用者放入適當的網路區段。因此，使用者可以快速連接，並被導向所需的網路區段，同時不犧牲安全性或效率。
2. 目錄群組式存取
Foxpass 可將存取與目錄群組成員資格綁定，確保使用者只能存取其群組所需的區段。它可與 Google Workspace、Okta、Microsoft Entra ID、OneLogin 和 LDAP 等身分識別提供者與目錄整合，因此存取權限可持續與目錄群組成員資格保持一致。
當使用者在目錄中的角色或群組變更時，Foxpass 可自動相應更新其存取權限。這可減少 IT 團隊需要手動將 VLAN 重新指派給個別使用者或裝置的需求，並有助於降低使用者離職或角色變更後仍保留過時存取權的情況。
3. EAP-TTLS 和 EAP-TLS 驗證
Foxpass 支援可協助組織實施更嚴格存取控制的驗證方法。它支援以 EAP-TTLS 進行身分與密碼驗證，也支援以 EAP-TLS 進行憑證式驗證，讓企業能以多種方式確保帳戶安全。
因此，IT 團隊可根據自身環境、裝置管理方式與信任需求，採用最符合業務需求的驗證模型。Foxpass 為 IT 團隊提供多種驗證選項，讓存取方式能符合組織的環境、裝置管理模式和信任需求。
4. 橫跨 Wi-Fi、VPN 與有線網路的分段
Foxpass RADIUS 可協助在 Wi-Fi、VPN 和有線網路中強制執行網路分段，讓使用者可依據驗證和原則被指派到適當的區段。
Foxpass 無需為每種連接類型分別設定不同區段，即可在所有網路中提供一致且易於使用的體驗。無需為每種存取方式手動建立不同的流程，所有內容都可從集中化的位置統一管理。
5. 記錄與原則可視性
雖然網路分段與使用者驗證有助於維持網路安全，但記錄同樣不可或缺，能協助 IT 團隊監控驗證嘗試、網路存取活動，以及針對誰被授予哪些存取權限所做的原則判定。
Foxpass 提供記錄選項，協助團隊依 VLAN 和原則追蹤存取嘗試。這讓 IT 團隊能更清楚掌握驗證活動、存取決策，以及潛在的原則缺口。
網路分段最佳實務
當網路進行分段時，必須確保在安全性與可存取性之間取得恰到好處的平衡。這一開始可能會是項不容易的任務，但只要遵循這些最佳做法，就能在維持網路安全分段的同時，讓員工存取其所需的區域。
盤點使用者、裝置、系統與資料流： 第一步是做好準備。找出哪些使用者需要存取哪些系統，以及他們日常工作所使用的連接，如此一來就能妥善規劃區隔。
識別敏感系統與高風險存取路徑：同樣地，優先排序系統也至關重要。務必先找出儲存敏感資料、重要資源或關鍵基礎設施的系統，以便優先著重於保護這些系統。
區分訪客、員工、伺服器、BYOD 與 IoT 的存取：分段應包含員工、訪客及不同裝置的獨立存取。請務必避免讓所有人都擁有相同層級的存取權限。
使用基於身分的存取規則：基於身分的存取規則可協助確保使用者根據其角色連接到所需的區段。請務必視需要將存取決策與使用者、群組、裝置和憑證連結。
盡可能使用動態 VLAN 指派：動態 VLAN 指派可在驗證期間將使用者和裝置指派至適當的區段，減少手動 VLAN 管理的需求，而不必讓 IT 團隊為每位使用者逐一更新權限。
套用最小權限存取：採用最小權限原則，可依使用者和裝置的角色授予所需的存取權限，不多不少；即使帳戶遭到入侵，也能將橫向移動降到最低。
自動化新進人員到職與離職停用作業：將網路存取與身分識別提供者同步，可在使用者離職或職務異動時自動移除或變更存取權限，協助確保權限維持最新狀態。
監控驗證與存取活動：清楚的存取記錄對稽核與網路安全至關重要，因為 IT 團隊可利用這些記錄檢視存取模式、識別可疑活動，並找出原則缺口。
定期檢視分段原則：隨著團隊、裝置、地點、應用程式和業務需求變化，請務必更新區段與存取規則。
應避免的常見網路分段錯誤
考量到網路區隔的重要性與安全性，務必確保設定正確。不過，如果缺乏妥善的規劃與執行，分眾也可能成為一項複雜的工作，因此有幾個常見錯誤需要特別留意。
常見錯誤包括：
依賴共用的 Wi-Fi 密碼，這不僅讓追蹤使用者存取情況與維持可追責性變得困難，若員工離職後密碼又未變更，還會帶來安全風險。
使用難以維護且需要手動更新的靜態 VLAN 指派。
將 MAC 位址清單作為主要的存取控制方法，而非使用者目錄。
讓訪客、承包商或 BYOD 裝置擁有與員工相同的存取權限，這可能使其得以存取包含敏感或專有資訊的網路區段。
忘記在使用者離職或角色變動時移除存取權限。
對網路進行分段時未定義清楚的存取規則，導致使用者難以存取所需的網段。
允許未受管理的裝置進入敏感網路，這可能增加暴露風險並削弱存取控制。
將細分視為一次性專案，而非持續進行的流程。
缺乏可顯示哪些使用者和裝置存取了哪些區段的記錄。
建立過於複雜、讓 IT 團隊難以維護的原則。
最後重點：強大的區隔需要強而有力的存取控管
網路分段是協助 IT 團隊在其網路環境中建立清楚界線並減少不必要存取的強大工具。不過，這些界限必須透過身分管理、目錄群組，以及健全的驗證機制來落實。
有了 Foxpass，IT 團隊就能強制執行以身分為基礎的網路分段，並更一致地管理存取。Foxpass 使用透過 RADIUS 驗證的動態 VLAN 指派，在 Wi‑Fi、VPN 和有線網路中落實以身分為基礎的存取控制與網路分段，確保網路安全並完成使用者驗證。
想了解 Foxpass 如何透過網路分段和以身分為基礎的存取管理來保護您的網路嗎？立即開始免費試用。