如何確保已登入的使用者確實就是他們所聲稱的本人？那麼您存取的網站，或使用的應用程式呢？
現代組織需要一種方法，能在授予存取權限前，可靠地驗證使用者、裝置、伺服器和應用程式的身分。密碼雖然是不錯的起點，但在大規模管理上並不容易，尤其是當團隊需要安全存取網路及其他內部基礎架構時。
這時就需要 Certificate Authority (CA) 來協助驗證身分的真實性。
那麼，憑證授權單位是如何運作的？為什麼這對安全存取控制很重要？一起來探索吧。
什麼是憑證授權單位？
憑證授權單位是受信任的實體，會簽發並簽署數位憑證，以協助證明網站、使用者、裝置、伺服器或應用程式的身分或性質與其宣稱相符。憑證授權單位不僅會建立憑證，還會驗證身分、簽署憑證，並協助判定某個身分是否可信任。
例如，當連接到網站時，其身分會透過 SSL/TLS 憑證進行驗證。這可確認網站與其聲明的身分相符，並啟用安全的加密連線。在這些情況下，該信任取決於 SSL/TLS 憑證背後的 CA。
為什麼憑證授權機構很重要
所以，這為什麼重要？維持信任並驗證身分是網路安全的關鍵，而憑證授權機構可支援安全的數位身分與驗證機制，以建立這份信任。這可透過多種方式實現，包括：
驗證網站、使用者、裝置、伺服器和應用程式的身分。
透過 SSL/TLS 憑證啟用加密通訊。
支援用於網路存取的憑證式驗證。
減少對共用認證的依賴。
協助組織大規模管理信任。
支援更嚴密的存取控制與稽核整備。
簡而言之，憑證授權單位是建立與維持數位信任的核心要素。若少了它，線上工作與溝通將會變得風險高得多，可靠性也大幅降低。
憑證授權單位如何運作？
了解 CAs 的運作方式，有助於我們理解為何它是可靠的身分驗證來源，以及它能做什麼與不能做什麼。憑證授權機構的運作方式如下：
憑證要求已建立：首先，使用者、裝置、伺服器或應用程式會註冊憑證，通常是透過憑證簽署要求或自動註冊流程。接著即可在之後驗證時使用該憑證。
憑證授權單位會驗證此要求：在憑證簽發前，憑證授權單位會檢查並確認該要求可信，接著驗證此要求。
CA 會核發並簽署憑證：在要求已通過驗證後，憑證授權單位會使用其私密金鑰，以數位方式簽署該憑證。
憑證會在驗證期間出示：接著，憑證會顯示給瀏覽器、網路、VPN、伺服器或驗證系統（取決於正在驗證的內容以及其連接方式）。
接收系統會檢查憑證是否受信任：接著，接收系統會檢查憑證是否可追溯至受信任的 Certificate Authority、具有有效簽章、尚未過期、未遭撤銷，且符合所需的原則條件。如果這些檢查都通過，系統就能信任該驗證要求中的身分。
憑證會在需要時更新、替換或撤銷： 憑證不會永久有效。它們都有生命週期，必須隨時間妥善管理，因��此續期、更換與撤銷也都是流程的一部分。
憑證授權機構在 PKI 中扮演的角色
現在來談談 公開金鑰基礎架構（PKI）。這是由各種技術、金鑰、憑證和原則所組成的較廣泛系統，用來讓以憑證為基礎的信任機制得以運作，因此了解它是什麼以及其運作方式，是理解憑證授權機構的基礎。
PKI 包含以下內容：
根憑證授權單位
根憑證授權單位是憑證階層中最高層級的信任錨點。這是其他憑證追溯其信任來源的根基，本質上也讓它成為信任與驗證的最終依據。因此，這類資料的敏感度非常高。
中繼憑證授權機構
位於根憑證授權單位與日常使用的憑證之間的是中繼憑證授權單位。這些措施有助於限制直接使用根憑證授權機構，同時維持其安全性，並仍可提供驗證與確認信任關係。
簽發憑證授權單位
簽發 CA 會處理使用者、裝置、伺服器和應用程式的憑證簽發。它會驗證身分，並簽發數位憑證，以支援驗證、安全通訊或簽署，具體取決於使用情境。
數位憑證是用來做什麼的？
那麼，數位憑證究竟是用來做什麼的？如前所述，它們可驗證信任與身分，但這可以用於許多不同的使用情境。這包括：
網站安全性：網站使用由 Certificate Authorities 簽發的 SSL/TLS 憑證，以協助瀏覽器驗證網站並加密流量。
裝置驗證：憑證有助於證明裝置已獲授權，因此可依允許範圍存取網路、檔案或其他敏感資訊。
Wi-Fi 驗證��：當使用者連接到 Wi-Fi 網路時，憑證可讓經核准的使用者與裝置安全地連接到受信任的網路。
VPN 驗證：VPN 可讓遠端員工存取內部網路，但這項存取必須維持安全。憑證可在授予連接前協助驗證存取，確保只有經授權的使用者才能連接到 VPN。
伺服器驗證：憑證可協助系統驗證伺服器是否可信，讓使用者免於連接到未經驗證或不安全的伺服器。
使用者驗證：憑證可協助驗證使用者身分，而不必只依賴密碼，當使用者登入時可額外增添一層網路安全防護。
程式碼簽署：憑證有助於驗證軟體是否來自可信任的發行者，協助避免使用偽造或不安全的程式。
公用憑證授權機構 vs 私有憑證授權機構
並非所有憑證授權單位的用途都相同。憑證授權中心（CA）分為私有與公有兩種，雖然兩者在驗證身分與權限方面都很重要，但用途卻大不相同。雖然公開憑證授權單位通常與網站和瀏覽器相關，但私有 CA 常用於組織內部的驗證，有助於確認使用者身分，並維持適當的權限。
公開憑證授權單位
公開憑證授權機構通常用於公開網站和對外網際網路服務。它們會簽發憑證，協助瀏覽器和作業系統驗證其正在連接到預期的網域名稱，並啟用加密通訊。
私有憑證授權單位
另一方面，私有 CA 則用於個別組織內部。這些會為系統、使用者、裝置、應用程式或 VPN 等內部用途簽發憑證，以驗證連接並維持安全性。
私有憑證授權單位對於組織內以憑證為基礎的存取控制尤其重要。有了它們，企業即可定義並管理其信任邊界，嚴��格控管誰可以連接、可使用哪些裝置、可存取哪些資源，以及允許使用哪些應用程式。
憑證授權單位如何支援網路存取控制
憑證不僅用於網站驗證，還廣泛用於其他各種驗證。它們可協助驗證使用者、裝置、應用程式、伺服器、網路等，因此是不可或缺的安全功能。
事實上，驗證使用者和裝置是很常見的做法，因為這可確保只有經過授權的使用者才能存取 Wi-Fi、VPN 或其他內部系統。這通常使用 RADIUS 驗證和 802.1X 網路存取控制，透過 RADIUS 伺服器與用戶端之間的通訊，實現對使用者存取的集中式管理。
以憑證為基礎的網路存取控制可帶來許多優點，包括：
每台裝置都可以擁有自己專屬的憑證，提供更完善的驗證與安全性。
可將存取權限綁定至受信任的使用者和受管理的裝置，因此未知或未經授權的使用者無法連接。
憑證可降低對共用 Wi-Fi 密碼的依賴，提升安全性，並防止任何取得遭竊密碼的人進行連接。
遺失、遭竊或已停用的裝置都可移除存取權限，讓竊賊無法存取網路。
上線導入與停用流程變得更容易管理。
IT 團隊可在不增加使用者密碼負擔的情況下，實施更嚴格的存取控制。
憑證式驗證與密碼式驗證的比較
所以到了這個時候，可能會想知道：如果所有內容都使用密碼，那麼是否真的還需要使用憑證式驗證？或者兩者之間有什麼差異？
密碼在大規模環境中往往難以妥善保護與管理，尤其當團隊需要先驗證使用者和裝置，再授予網路存取權限時。以憑證為基礎的驗證，讓 IT 團隊除了密碼之外，還能用另一種方式驗證可信任的身分。
我們可以這樣拆解其中的差異：
驗證方式
以密碼為基礎
憑證式
身分證明
使用者輸入密碼
使用者或裝置出示憑證
認證共享風險
更高，尤其是在密碼遭重複使用或共用時
較低，因為憑證會綁定至個別使用者或裝置
裝置信任
有限（除非搭配其他控制措施）
更強大，因為裝置可以被唯一識別
使用者體驗
需要輸入密碼
可支援無密碼驗證
取消佈建
可能需要變更密碼或移除帳戶
可依需要輕鬆撤銷或移除憑證存取權限
最適合
基本存取需求
安全的 Wi-Fi、VPN、裝置與使用者驗證
這並不表示以憑證為基礎的驗證讓密碼過時，或免除了其他存取原則的必要性。強大且多層次的安全防護，對於提供盡可能完善的保護至關重要。不過，基於憑證的驗證可為 IT 團隊提供強大的基礎保障，以及穩健的信任模型來管理使用者和裝置。
常見的憑證授權機構風險與管理挑戰
憑證授權單位是建立信任與驗證的強大工具。當憑證鏈、有效期間、撤銷狀態及原則要求皆檢查無誤時，系統可能會信任由 CA 簽署的憑證，這表示 CA 必須受到妥善保護與管理。因此，IT 團隊在依賴 CA 時，應留意幾項挑戰。
常見風險與挑戰包括：
已過期的憑證，若未更新，可能會中斷存取。
糟糕的憑證續期流程，讓重新建立信任變得困難。
CA 私密金鑰保護薄弱，因為一旦金鑰遭到破解，可能危及安全。
設定錯誤的��憑證原則，導致憑證流程中斷。
缺乏對已簽發憑證的可視性，使其更難管理。
撤銷流程不完整，導致憑證在應撤銷時仍然保留。
前任使用者或未受管理的裝置保有存取權限的時間超過應有期限。
手動憑證工作流程會造成營運缺口。
管理憑證式信任關係的最佳實務
很明顯，妥善管理以憑證為基礎的信任關係，對於維持安全性與驗證使用者身分至關重要。不過，這也表示必須謹慎處理，因此 IT 團隊在設定與管理 Certificate Authority 時，會希望牢記最佳實務。
最佳做法包括：
使用清楚的 CA 階層來管理信任關係，以維持安全性並減少混淆。
以嚴格控管保護 CA 私密金鑰，防止惡意人士入侵並危及其安全。
定義憑證簽發原則，確保存取權限已正確套用。
追蹤憑證到期與續期日期，確保憑證保持在最新狀態。
當使用者或裝置不應再擁有存取權限時，請撤銷憑證。
避免共用認證，尤其是在以憑證為基礎的存取更合適的情況下。
盡可能將驗證工作流程與身分識別提供者整合。
保留記錄檔，以提升存取可視性、強化責任歸屬，並做好稽核準備。
Foxpass 如何協助憑證式網路驗證
當您需要安全、以憑證為基礎的網路驗證時，會希望採用能在維持安全性與身分驗證的同時，讓授權使用者可靠連接的解決方案。接著，我們來看看 Foxpass。
Foxpass Cloud RADIUS 可協助組織透過安全的使用者與裝置驗證，控管誰能存取其 Wi-Fi 和 VPN 網路�。它支援無密碼、以憑證為基礎的驗證，讓經核准的使用者和裝置可在連接前出示憑證以供驗證。這有助於降低對共享認證的依賴，並讓 IT 團隊更有效控管哪些人員和裝置可以存取網路。
Foxpass 也可與領先的身分提供者整合，包括 Microsoft Entra ID、Okta、Google Workspace 和 OneLogin。當使用者在身分識別提供者中被新增、變更或移除時，Foxpass 可協助讓存取權限維持一致，讓團隊簡化上線與停用帳號流程。
因此，Foxpass 提供多項優勢，有助於支援 IT 合規要求、稽核就緒性與安全性，包括：
更安全的 Wi-Fi 與 VPN 存取。
減少對共用密碼的依賴。
更輕鬆的使用者與裝置驗證。
簡化存取管理。
更強大的控管能力，掌握誰與哪些項目可以連接到您的網路。
何時該使用憑證式驗證？
如果讀完這篇文章後，對於憑證式驗證是否適合貴公司仍不確定，也能輕鬆評估自身需求，判斷它是否是最佳選擇。以憑證為基礎的驗證特別適合想更嚴格控管使用者和裝置可存取內容的組織，但我們還可以進一步拆解說明。
如果符合以下情況，建議使用憑證式驗證：
您需要為員工提供安全的 Wi‑Fi 或 VPN 存取。
希望降低對共用密碼的依賴，並確保只有經授權的使用者才能連接。
您需要同時驗證使用者和裝置，而不是只依賴基本的帳戶登入。
您使用受管理的裝置，並希望有更強的存��取控制。
員工到職或離職時，需要更快速地完成帳號開通與停用。
需要更清楚掌握是誰以及哪些裝置正在連接到網路，以維持可視性與責任歸屬。
正在準備安全性審查、稽核或合規要求，並需要證明具備強大的安全性與驗證機制。
安全網路存取始於可信任的身分
憑證授權機構是數位信任的基礎。有了它，組織便能更可靠地驗證身分、簽發憑證並支援安全通訊，IT 團隊也能保護其網路安全。若沒有它，未經授權的使用者和裝置就更容易入侵網路，或以其他方式危害帳戶安全。
Foxpass Cloud RADIUS 可透過使用者與裝置的憑證式驗證，協助組織強化 Wi-Fi 和 VPN 的存取控制。IT 團隊可降低對共用認證的依賴，簡化新成員加入與停用存取權限的流程，並更有力地控管可進行連接的人員與裝置。
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