為什麼 RADIUS 仍然重要
RADIUS 二十多年來一直是安全網路存取的基石。它會在不打擾使用者的情況下，驗證連接 Wi-Fi、VPN 和有線網路的使用者，適用於全球各地的企業、大學和資料中心。
但我們連接的方式已經改變了。如今，網路已跨越辦公室、雲端環境和四處移動的使用者。驗證要求經常會穿越不受信任的路徑——有時甚至是公用網際網路連線——而傳統的 RADIUS 原本是為了較單純、封閉的網路環境所設計，在這種情況下也開始顯得過時。
為了跟上腳步，組織需要採用同樣經過驗證的 RADIUS 架構，但具備更強的傳輸安全性。這正是 RadSec，也就是 RADIUS over TLS，所提供的功能。
什麼是 RadSec？
RadSec 是 RADIUS 的演進版本，會透過加密的 TLS 連線傳送驗證、授權與帳務（AAA）資料，而非使用未加密的 UDP。
當無線控制器或 VPN 閘道等 RADIUS 用戶端透過 RadSec 與 RADIUS 伺服器通訊時，雙方會建立一個經過雙向驗證的 TLS 通道。在該通道內，每個 RADIUS 封包都會經過加密，並驗證其完整性。
這種簡單的運輸方式轉變帶來了重大效益：
認證和原則都會保持私密。
封包無法被竄改或偽造。
連接透過 TCP 進行，可靠且可追蹤。
RadSec 也能滿足現代漫遊架構的安全性與互通性需求，例如eduroam 和企業多據點 Wi-Fi，在這類環境中，驗證要求可能會穿越多個或不受信任的網域。
為什麼 RadSec 現在如此重要
傳統以 UDP 傳輸的 RADIUS 速度快、負載輕，但缺乏加密、封包完整性與可靠性。它依賴 MD5 雜湊—�—這項標準多年前就已被視為過時。在現今分散式、零信任的環境中，這已不再足夠。
RadSec 結合了 TCP 的可靠性，以及 TLS 的加密與雙向驗證，可解決這些弱點。其成果是為安全的聯合式網路存取打造的現代化、以標準為基礎的底層架構，可讓驗證資料在端到端流程中保持私密、經過驗證且可驗證。
RadSec 對以下情境尤其重要：
RADIUS 請求需在資料中心或雲端區域之間傳遞的混合式與多站點環境。
仰賴如 eduroam 等漫遊身分識別架構的 教育與研究網路 。
正在實施零信任架構的組織，其中每一個連接都必須經過驗證並加密。
挑戰：自行處理的複雜性
儘管 RadSec 具備多項優勢，手動實作仍可能讓人感到棘手。這需要：
管理並輪替所有 RADIUS 用戶端與伺服器上的憑證。
設定及維護跨站點的 TLS 通道。
處理以 TCP 為基礎的通訊之防火牆與連接埠設定。
對許多 DevOps 和 IT 團隊來說，建置與維護 RadSec 基礎架構的複雜性成了一道門檻——即使他們認知到安全上的需求也是如此。
雲端交付的 RADIUS 如何化繁為簡
現代化的雲端 RADIUS 服務可透過提供開箱即用、支援 RadSec 的驗證來解決這個問題。團隊不必手動設定通道與憑證鏈，而是將其 access points、VPN 或控制器連接到已支援加密 TLS 傳輸的託管 RADIUS 端點。
例如，Foxpass Cloud RADIUS 整合了：
使用 RadSec (RADIUS over TLS) 進行安全傳輸。
憑證式驗證（EAP-TLS），以消除密碼。
與 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 和其他供應商綁定的身分驗證式存取控制
透過精細的 VLAN 與原則強制執行，實現最低權限的網路分段。
透過 MDMs（Intune、Jamf、Kandji、Addigy）或 Foxpass 的 BYOD 憑證安裝程式 ，提供 整合式憑證生命週期管理 。
詳細稽核與記錄，以支援 SOC 2、HIPAA、PCI DSS 和 ISO 27001 合規要求。
簡單來說，RadSec 的優勢已內建其中，無需自行維護伺服器或通道，也不必承擔額外的營運負擔。
為何這對零信任網路很重要
零信任架構仰賴三大基本要素
每次連接皆採用嚴格的身分驗證。
所有驗證流量皆採用加密傳輸。
根據情境與最小權限原則提供精細授權。
RadSec 支援這三者。結合以身分與憑證為基礎的存取機制後，可確保每一個 Wi‑Fi 或 VPN 連線在任何裝置接觸網路之前，都已完成驗證、授權與加密。
重點整理
RadSec 代表了 RADIUS 在分散式零信任世界中的自然演進。它保留了有效可行的部分——標準化 AAA——同時淘汰對網路邊界的過時假設。
如果目前仍在使用透過 UDP 執行的舊版 RADIUS，採用內建 RadSec 的雲端託管 RADIUS 服務，是讓驗證層升級到現代安全標準最簡單的方式。
Foxpass Cloud RADIUS 可自動提供這項能力，讓您在幾分鐘內而非幾個月內，就能啟用以 TLS 保護、由身分驅動的網路存取。
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