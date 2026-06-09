我們搬家了！Foxpass 現已成為 Splashtop 網站的一部分，為您帶來一致且精簡流暢的體驗，並由同樣值得信賴的團隊、產品與安全標準提供支援。
在兩年多前加入 Splashtop 大家庭後，Foxpass 持續演進，擴展整合、深化合規就緒能力，並強化我們的零信任安全能力。現在，我們在這段旅程中邁出順理成章的下一步：我們的網站已正式從 foxpass.com 遷移至 splashtop.com/foxpass。
這項變更讓 Foxpass 納入更廣泛的 Splashtop 生態系，讓我們對安全、簡單且可擴充存取的共同承諾在線上整合到一起，為全球的 IT、安全與 DevOps 團隊帶來一致價值。
有哪些變更
在 Splashtop 品牌下展開新篇章：所有 Foxpass 頁面、產品總覽與資源現已整合至 splashtop.com/foxpass。
更新的導覽與視覺效果：更簡潔的設計與結構、更新的內容，以及與 Splashtop 值得信賴的設計語言一致的統一品牌形象。
集中化體驗：Foxpass 內容現已與 Splashtop 的安全性與合規資訊整合呈現，更容易了解 Foxpass 如何融入 Splashtop 的 Secure Access Suite 產品組合。
有哪些不會改變
您所依賴的 Foxpass Cloud RADIUS、Cloud LDAP 和 SSH Key Management 服務維持不變。
您將繼續使用相同的登入入口網站、控制台和支援管道，並由同一支專責的 Foxpass 團隊提供服務。
我們協助組織透過對開發人員友善、符合零信任理念的 IAM 解決方案，簡化並保護網路與伺服器存取的使命，始終未曾改變。
我們為什麼做出這個改變
Foxpass 自 2022 年起成為 Splashtop 的一部分。在幕後，我們一直以同一個團隊的方式運作，攜手推動安全性、合規與客戶成功。將我們的網站遷移至 splashtop.com，正反映了這個現實，並為客戶提供更一致的品牌體驗，以及更快取得 Foxpass 和 Splashtop 所有服務與價值的方式。
這也讓訪客更容易在同一個值得信賴的品牌下，探索 Splashtop 完整且安全的存取產品組合（包括遠端存取、端點管理和以身分為基礎的網路驗證）。
接下來，您將持續看到新版 Foxpass 頁面上的各項更新，包括：
關於裝置合規性與透過 TLS 的 RADIUS（RadSec）的更深入技術指南
擴充的零信任與 MDM 整合資源
最新案例研究、網路研討會與功能公告
無論已是多年的 Foxpass 客戶，還是第一次認識我們，都歡迎前來探索我們的新家。造訪 splashtop.com/foxpass看看接下來有什麼！