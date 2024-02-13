Wacom 與 Splashtop 網路研討會
Wacom Bridge Unvieled - 為 Wacom 支援的創作者提供創新的遠端桌面技術
日期：太平洋時間 2024 年 3 月 12 日上午 11:00（美國和加拿大）
如果您是藝術家或創作者，正在努力應對在遠端工作環境中使用Wacom 平板電腦或顯示器的挑戰，那麼此網絡研討會是為您量身定制的。 與 Wacom 和 Splashtop 的專家一起揭曉創新解決方案 – Wacom Bridge。
Wacom Bridge 將徹底改變創意人員在虛擬空間中的運作方式。 該技術可讓您輕鬆地在本地和主機設備上自訂和共享應用程式設置，消除輸入延遲等問題，並確保 Adobe Photoshop、ZBrush、DaVinci Resolve 等工具的無縫體驗。
在這場引人入勝的網路研討會中，透過現場展示其出色的功能 Inkline，親眼目睹 Wacom Bridge 的強大功能。 這項突破性的功能縮小了筆尖和主機遊標之間的間隙，提供了無與倫比的虛擬體驗，線條忠實地跟隨您的筆尖。
參加理由：
深入了解 Wacom Bridge 為遠端工作流程量身定制的功能。
體驗真實世界的演示，展示該技術從大陸一側到另一側的能力。
享受與產品專家的獨家聯繫，他們隨時準備解決您的問題並提供有關 Wacom Bridge 和 Splashtop 遠端存取解決方案的寶貴見解。
演講嘉賓：
不要錯過這個提高您的工作效率並節省寶貴時間的機會。