Splashtop：補丁管理的 PatchMyPC 替代方案

談到端點的管理與安全，Splashtop 提供的不只是修補程式。
與 PatchMyPC 的功能相比，探索Splashtop的平台如何提供全面的原則和修補程式管理、即時更新、無縫遠端存取、支援等功能。
5 項主要功能讓 Splashtop 成為 PatchMyPC 的強大替代品
作業系統和第三方應用程式的即時修補程式管理
PatchMyPC 主要增強 Microsoft Intune 的修補功能，以及 WSUS 和 ConfigMgr 等工具，但需要額外的解決方案才能可靠地更新裝置，尤其是第三方應用程式。
Splashtop 提供全面的修補程式管理解決方案，為作業系統和重要的第三方應用程式提供即時更新。 這可確保 IT 團隊能以最少的停機時間維護裝置安全性，確保所有端點的合規性並減少漏洞。
全面的自主端點管理PatchMyPC 專注於以Windows 為基礎的系統，而Splashtop 可讓Windows 和MacOS 進行端點管理，並讓技術人員精細控制其環境，從而進行更精確的管理和更快速的故障排除。
Splashtop 提供統一的平台來修補、監控及保護端點，減少使用多種工具來管理不同裝置類型的需求。
補丁部署和 IT 工作流程的自動化
手動修補程式管理可能非常耗時，尤其是在混合或多平台環境中。
Splashtop 可自動進行修補程式部署和 IT 工作流程，確保所有裝置都能套用重要的修補程式，無須手動介入。 主動警報和補救措施可協助 IT 團隊透過即時警報和自動修復快速識別和解決問題，確保最大限度地減少中斷並提高營運效率。
高級報告和對端點健康狀況的洞察
雖然 PatchMyPC 提供了基本的修補功能，但缺乏深入的報告和視覺性。
Splashtop 透過儀錶板，提供有關端點健康、弱點、修補程式成功/失敗等全面、可自訂的報告。 這使 IT 團隊能夠主動解決問題、維持安全合規性並改善其端點生態系統的整體管理。
遠端存取& 支援
Splashtop 可跨多平台實現高效能、低延遲的遠端連線，包括 Windows、Mac、iOS、Android、Linux 及 Chromebook，讓您從任何裝置隨時隨地進行無縫存取。
此外，Splashtop的一對多動作可讓技術人員在多個端點上同時執行任務，包括大量部署、遠端指令和註冊表編輯器等後台動作，在不干擾使用者的情況下存取系統工具。IT 團隊可以支援遠端和混合工作、管理端點並以最少的停機時間排除設備故障。
為何選擇 Splashtop 而非 PatchMyPC？
強化安全性與合規性：Splashtop 強大的安全功能 (包括即時修補程式、自動化工作流程和法規遵循報告)，可協助組織符合業界標準並維護安全的系統。
可擴充與彈性：Splashtop 可適應成長中的企業需求，提供可擴充的解決方案，能夠管理不同作業系統和環境中數量不斷增加的裝置。
無縫遠端存取& 支援：透過 Splashtop，IT 團隊可以遠端排除故障並管理端點，確保更快速地解決問題，並盡量減少使用者的停機時間，不論是在辦公室或遠端工作。
成本效益高且效率高：Splashtop 將端點管理、遠端存取和遠端支援整合至單一平台，可減少對多種獨立工具的需求，在提高效率的同時降低整體成本。
直覺易用：Splashtop 提供友善的使用者介面，可簡化複雜 IT 環境的管理，讓 IT 團隊更容易導覽、設定和部署必要的更新，而無需大量的訓練或設定。