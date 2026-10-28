更佳的遠端幫助方案：專為每位使用者和每台裝置打造更優質的遠端支援。
Microsoft Remote Help 是 Intune 內建的遠端協助工具。它包含在 Microsoft 365 E3 和 E5 中，主要在公司擁有的 Windows PC 上，在單一 Microsoft 租用戶內提供基本協助，效果很好。
Splashtop Remote Support讓 IT 團隊和MSPs能夠幫助任何人在任何主流平台上（無論是否使用Intune獲得支援。 參與和主動參與、連線工具和連線錄製都會帶來更快、更有效的終端支援會話。
Splashtop 與 Microsoft Remote Help 功能對比
功能特色
Microsoft遠端協助
Splashtop Remote Support
主動存取
僅限公司擁有的實體Windows PC 以及選擇Android設備。 不支援Mac電腦、虛擬機器或自備設備辦公室（BYOD）。需要自訂權限、兩個額外的Microsoft程序，並且開啟了海外桌面。
在Windows 、Mac、Linux、 Android 、伺服器和虛擬機器上主動存取。 透過 Intune 部署代理，或將其安裝在任何裝置上。
跨平台支援
支援Windows和MacOS ， Android支援有限。 不支援Linux、iOS、iPadOS或Chromebook，且網頁版應用為唯讀模式。
支援 Windows、Mac、Linux、iOS、iPadOS、Android 和 Chromebook，以及透過瀏覽器存取遠端電腦。
文件傳輸和複製/貼上
✗
僅在無人值守會話中進行檔案傳輸，不適用於即時幫助使用者。複製/貼上僅限文字。
✔
在有人值守和無人值守會話中，均可傳輸檔案並複製/貼上文字和檔案。
管理員權限提升和重啟
✗
僅限 Windows 系統。當裝置重新啟動時，連線結束。
✔
將權限提升至管理員等級並處理使用者帳戶控制 (UAC) 提示，然後重新啟動並自動重新連線。
語音、螢幕空白和鍵盤重新導向
✗
不適用。
✔
與使用者對話，為了保護隱私而關閉遠端螢幕，並發送鍵盤快捷鍵，包括非英語鍵盤的快捷鍵。
連線記錄和稽核日誌
✗
無連線錄製。 基本連線資料（誰、哪個裝置、多久）保存 30 天，沒有聊天、檔案或命令列日誌。
✔
連線記錄加上聊天記錄、文件傳輸和命令，保存 90 天到 1 年並可匯出。
支援租戶以外的用戶
✗
技術人員、使用者和裝置必須位於同一個 Microsoft 租用戶中。MSPs託管服務提供者）、外包服務台、承包商和合作夥伴都無法使用它。
✔
無需Microsoft帳戶，即可協助公司或BYOD裝置上的任何人進行跨租戶和組織的線上程式碼連線。
授權
包含在 Microsoft 365 E3 和 E5 中。其他套餐，包括商務高級版，需要為每位技術人員及其服務的每一位用戶單獨購買附加費。
按技術人員人數收取許可費，因此費用與您的支援團隊規模相關，而不是與您的公司規模相關。
為什麼選擇 Splashtop 而不是 Microsoft Remote Help？
支援不受租戶數量限制，因此MSPs 、外包服務台、承包商和合作夥伴可以幫助任何組織中的使用者。
主控功能支援所有主流平台，包括 Mac、Linux、伺服器和虛擬機，而不僅僅是企業Windows PC。
完整的審計跟踪，包括連線記錄和聊天日誌、文件傳輸和命令，保存長達一年。
首次操作即可修復的工具包括文件傳輸、語音、升降、螢幕黑屏和重新啟動持久化。
與 Intune 協同工作，透過您現有的 Intune 設定進行部署，因此您可以保留已經使用的工具。
我們為每位客戶提供優質的聊天、電子郵件和電話支援服務。