Splashtop Whiteboard: Visão Geral

O Splashtop Whiteboard permite que professores e alunos transformem os seus tablets em um quadro branco interativo. Ao se conectarem ao seu computador de sala de aula através do Wi-Fi, eles podem ver a mídias Flash com vídeo e áudio totalmente sincronizados, controlar as suas aplicações favoritas e depois anotar o conteúdo das aulas tudo a partir de um iPad ou de um tablet Android. Os professores agora podem interagir com os alunos nas suas mesas ou nos quatro cantos da sala de aula.

