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Reading a case study on Val Verde Unified School District using Splashtop Classroom

Distrito Escolar Unificado de Val Verde usa o Splashtop Classroom e Mirroring360

Como um distrito escolar aumentou a interatividade na sala de aula e o envolvimento dos alunos com a tecnologia Splashtop

Sumário

Val Verde começou a usar tablets SMART Boards e Interwrite usando a Splashtop e equipando professores e alunos com iPads e Chromebooks.

Sobre o Distrito Escolar Unificado Val Verde

O Distrito Escolar Unificado Val Verde (VVUSD) está localizado em Riverside County, Califórnia. Eles servem uma comunidade diversificada de quase 20.000 alunos nas séries K-12 com vinte e uma escolas, incluindo doze escolas primárias, quatro escolas de ensino fundamental, dois colégios completos, uma escola de educação alternativa, uma academia virtual e um programa pré-escolar em crescimento em quatro escolas primárias. O VVUSD tem recebido reconhecimento de em numerosas organizações estatais e nacionais, incluindo

  • Vencedor do prêmio Escola Nacional Fita Azul

  • Prêmio Empresarial da Califórnia por Educação de Excelência

  • Vários prêmios da Escola Distinta da Califórnia

  • Reconhecimento do Education Trust West pelo seu sucesso na melhoria dos resultados educacionais para estudantes de baixa renda

  • Prêmio Distrito de Colocação Avançada do Ano

O VVUSD continua a inovar no ensino e no seu currículo. Ele atende todos os seus alunos combinando um ensino excelente com tecnologia excepcional.

O Distrito Escolar Unificado de Val Verde usa a tecnologia de forma eficaz para melhorar o ensino e a aprendizagem em todos os níveis visando um currículo cada vez mais invejável. O VVUSD logo percebeu que tablets e aplicativos juntos auxiliam na criação de uma plataforma de ensino e aprendizagem muito mais eficaz. Agora, eles estão ampliando o poder dessa tecnologia com os novos produtos Splashtop.

O desafio

A Val Verde precisava atualizar a sua tecnologia de sala de aula. Os quadros brancos interativos SMART não eram flexíveis, exigiam muito treinamento para usar e amarravam o professor à frente da sala. Os tablets Interwrite eram difíceis de usar e caros de manter. Algumas escolas usam a Apple TV, mas o custo e os cabos envolvidos em ligá-los a projetores e monitores mais antigos - sem dar suporte a Chromebooks - torna essa solução impraticável.

A Solução

A Val Verde usa Splashtop Classroom e Mirroring360. Isso permite aos professores mostrar e anotar o conteúdo das aulas nos seus PCs a partir de qualquer parte da sala usando os seus iPads - e depois compartilhar facilmente esse conteúdo com os iPads e Chromebooks dos alunos. Os alunos podem então espelhar as suas próprias telas de dispositivos com a turma.

O software da Splashtop está centralmente implementado, e integrado com o Active Directory, eliminando horas de fiação e de configuração do usuário. O sistema é flexível para que a Val Verde possa usar os dispositivos existentes - além de também suportar novos dispositivos.

O Mirroring360 poupa 4 meses de custos de instalação e permite às escolas escolherem o dispositivo que querem

O Mirroring360 faz sentido tanto na questão tecnológica como na fiscal. Como o Mirroring360 independe dos dispositivos, cada escola é livre para escolher os dispositivos que fazem mais sentido para seus alunos. Eles não estão limitados graças a problemas de compatibilidade entre tablets e laptops e sistemas de projeção e exibição mais antigos. O VVUSD economiza dinheiro porque o Mirroring360 pode ser implantado centralmente. Não há a necessidade de um técnico fazer o cabeamento em 800 salas de aula. Uma análise de custos previu que um funcionário demoraria mais de 4 meses para instalar todas as Apple TVs que seriam necessárias!

“A Splashtop cria entusiasmo; chega ao coração do que o núcleo comum pede. Tecnologia assim é um multiplicador de força na educação.”
— Michael R. McCormick, Superintendente Assistente de Serviços Ed

“A Splashtop é uma ferramenta notável para melhorar o ensino e a gestão de salas de aula... Deixe o computador desktop para trás e mistura-se com os alunos enquanto ainda controla — e anota — o conteúdo... e depois permite que os alunos espelhem o ecrã para a turma.”
— Chris Parsons, professor do 5.º ano, Columbia Elementary

Saiba mais sobre o Splashtop Classroom e o Mirroring360. Além disso, veja todas as ferramentas de acesso remoto da Splashtop para a educação.

Detalhes

O Splashtop Classroom e o Mirroring 360 permitem que os professores:

  • Proporcionem uma experiência interativa rica para que os professores posam usar um aplicativo para passar conteúdo

  • Movimentem-se confortavelmente pela sala de aula, livre de cabos

  • Acessem todos os seus arquivos que estejam em qualquer computador, em qualquer software ou formato

  • Apoiem melhor as iniciativas comuns

  • Combinem perfeitamente as tarefas de administração com atividades de sala de aula

O Splashtop Classroom e o Mirroring 360 permitem que os alunos:

  • Envolvam-se mais com o conteúdo das aulas e com seus colegas

  • Colaborem com colegas de classe e compartilhem o que eles aprendem

  • Desenvolvam habilidades do século XXI como criadores de conteúdo e apresentadores

  • Participem de pequenos grupos, além da aprendizagem baseada em projetos

  • Exibam conteúdo de qualquer computador ou tablet que eles estejam usando

Com o Splashtop Classroom, os alunos se tornam apresentadores, compartilhando as técnicas e processos entre si

O Splashtop Classroom melhora as experiências dos professores e dos alunos. Os professores podem compartilhar o conteúdo das aulas dos seus tablets, e convidar os alunos a usar os seus próprios dispositivos para comentar e anotar o conteúdo. Como resultado, os alunos ficam mais entusiasmados com as suas aulas e mais atentos aos seus professores e colegas.

Para os alunos de segunda língua, as anotações trazem à tona o input compreensível e estabelecem uma ponte eficaz entre as ideias e a linguagem.

Quando apropriado, os alunos tornam-se apresentadores, compartilhando técnicas e processos entre si. Isso cumpre o objetivo central comum de demonstrar não apenas o conhecimento factual, mas processos de pensamento mais complexos.

O que os Clientes Estão a Dizer

A Splashtop cria entusiasmo, e chega ao coração do que o núcleo comum pede. Uma tecnologia como esta é um multiplicador de forças para a educação.

Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services

O que os Clientes Estão a Dizer

A Splashtop é uma ferramenta notável para melhorar o ensino e a gestão da sala de aula. Você pode deixar o desktop para trás e misturar-se com os alunos enquanto controla - e anota - o conteúdo. Isto permite que os alunos espelhem as suas telas para a turma.

Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary

IT woman sitting on a ledge using Splashtop to remotely access computer with tablet

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