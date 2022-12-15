Distrito Escolar Unificado de Val Verde usa o Splashtop Classroom e Mirroring360
Como um distrito escolar aumentou a interatividade na sala de aula e o envolvimento dos alunos com a tecnologia Splashtop
Sumário
Val Verde começou a usar tablets SMART Boards e Interwrite usando a Splashtop e equipando professores e alunos com iPads e Chromebooks.
Sobre o Distrito Escolar Unificado Val Verde
O Distrito Escolar Unificado Val Verde (VVUSD) está localizado em Riverside County, Califórnia. Eles servem uma comunidade diversificada de quase 20.000 alunos nas séries K-12 com vinte e uma escolas, incluindo doze escolas primárias, quatro escolas de ensino fundamental, dois colégios completos, uma escola de educação alternativa, uma academia virtual e um programa pré-escolar em crescimento em quatro escolas primárias. O VVUSD tem recebido reconhecimento de em numerosas organizações estatais e nacionais, incluindo
Vencedor do prêmio Escola Nacional Fita Azul
Prêmio Empresarial da Califórnia por Educação de Excelência
Vários prêmios da Escola Distinta da Califórnia
Reconhecimento do Education Trust West pelo seu sucesso na melhoria dos resultados educacionais para estudantes de baixa renda
Prêmio Distrito de Colocação Avançada do Ano
O VVUSD continua a inovar no ensino e no seu currículo. Ele atende todos os seus alunos combinando um ensino excelente com tecnologia excepcional.
O Distrito Escolar Unificado de Val Verde usa a tecnologia de forma eficaz para melhorar o ensino e a aprendizagem em todos os níveis visando um currículo cada vez mais invejável. O VVUSD logo percebeu que tablets e aplicativos juntos auxiliam na criação de uma plataforma de ensino e aprendizagem muito mais eficaz. Agora, eles estão ampliando o poder dessa tecnologia com os novos produtos Splashtop.
O desafio
A Val Verde precisava atualizar a sua tecnologia de sala de aula. Os quadros brancos interativos SMART não eram flexíveis, exigiam muito treinamento para usar e amarravam o professor à frente da sala. Os tablets Interwrite eram difíceis de usar e caros de manter. Algumas escolas usam a Apple TV, mas o custo e os cabos envolvidos em ligá-los a projetores e monitores mais antigos - sem dar suporte a Chromebooks - torna essa solução impraticável.
A Solução
A Val Verde usa Splashtop Classroom e Mirroring360. Isso permite aos professores mostrar e anotar o conteúdo das aulas nos seus PCs a partir de qualquer parte da sala usando os seus iPads - e depois compartilhar facilmente esse conteúdo com os iPads e Chromebooks dos alunos. Os alunos podem então espelhar as suas próprias telas de dispositivos com a turma.
O software da Splashtop está centralmente implementado, e integrado com o Active Directory, eliminando horas de fiação e de configuração do usuário. O sistema é flexível para que a Val Verde possa usar os dispositivos existentes - além de também suportar novos dispositivos.
O Mirroring360 poupa 4 meses de custos de instalação e permite às escolas escolherem o dispositivo que querem
O Mirroring360 faz sentido tanto na questão tecnológica como na fiscal. Como o Mirroring360 independe dos dispositivos, cada escola é livre para escolher os dispositivos que fazem mais sentido para seus alunos. Eles não estão limitados graças a problemas de compatibilidade entre tablets e laptops e sistemas de projeção e exibição mais antigos. O VVUSD economiza dinheiro porque o Mirroring360 pode ser implantado centralmente. Não há a necessidade de um técnico fazer o cabeamento em 800 salas de aula. Uma análise de custos previu que um funcionário demoraria mais de 4 meses para instalar todas as Apple TVs que seriam necessárias!
“A Splashtop cria entusiasmo; chega ao coração do que o núcleo comum pede. Tecnologia assim é um multiplicador de força na educação.”
— Michael R. McCormick, Superintendente Assistente de Serviços Ed
“A Splashtop é uma ferramenta notável para melhorar o ensino e a gestão de salas de aula... Deixe o computador desktop para trás e mistura-se com os alunos enquanto ainda controla — e anota — o conteúdo... e depois permite que os alunos espelhem o ecrã para a turma.”
— Chris Parsons, professor do 5.º ano, Columbia Elementary
Saiba mais sobre o Splashtop Classroom e o Mirroring360. Além disso, veja todas as ferramentas de acesso remoto da Splashtop para a educação.
Detalhes
O Splashtop Classroom e o Mirroring 360 permitem que os professores:
Proporcionem uma experiência interativa rica para que os professores posam usar um aplicativo para passar conteúdo
Movimentem-se confortavelmente pela sala de aula, livre de cabos
Acessem todos os seus arquivos que estejam em qualquer computador, em qualquer software ou formato
Apoiem melhor as iniciativas comuns
Combinem perfeitamente as tarefas de administração com atividades de sala de aula
O Splashtop Classroom e o Mirroring 360 permitem que os alunos:
Envolvam-se mais com o conteúdo das aulas e com seus colegas
Colaborem com colegas de classe e compartilhem o que eles aprendem
Desenvolvam habilidades do século XXI como criadores de conteúdo e apresentadores
Participem de pequenos grupos, além da aprendizagem baseada em projetos
Exibam conteúdo de qualquer computador ou tablet que eles estejam usando
Com o Splashtop Classroom, os alunos se tornam apresentadores, compartilhando as técnicas e processos entre si
O Splashtop Classroom melhora as experiências dos professores e dos alunos. Os professores podem compartilhar o conteúdo das aulas dos seus tablets, e convidar os alunos a usar os seus próprios dispositivos para comentar e anotar o conteúdo. Como resultado, os alunos ficam mais entusiasmados com as suas aulas e mais atentos aos seus professores e colegas.
Para os alunos de segunda língua, as anotações trazem à tona o input compreensível e estabelecem uma ponte eficaz entre as ideias e a linguagem.
Quando apropriado, os alunos tornam-se apresentadores, compartilhando t�écnicas e processos entre si. Isso cumpre o objetivo central comum de demonstrar não apenas o conhecimento factual, mas processos de pensamento mais complexos.
O que os Clientes Estão a Dizer
A Splashtop cria entusiasmo, e chega ao coração do que o núcleo comum pede. Uma tecnologia como esta é um multiplicador de forças para a educação.
Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services
O que os Clientes Estão a Dizer
A Splashtop é uma ferramenta notável para melhorar o ensino e a gestão da sala de aula. Você pode deixar o desktop para trás e misturar-se com os alunos enquanto controla - e anota - o conteúdo. Isto permite que os alunos espelhem as suas telas para a turma.
Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary