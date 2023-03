Distrito Escolar Unificado de Val Verde usa o Splashtop Classroom e Mirroring360

Val Verde começou a usar tablets SMART Boards e Interwrite usando a Splashtop e equipando professores e alunos com iPads e Chromebooks.

Sobre o Distrito Escolar Unificado Val Verde

O Distrito Escolar Unificado Val Verde (VVUSD) está localizado em Riverside County, Califórnia. Eles servem uma comunidade diversificada de quase 20.000 alunos nas séries K-12 com vinte e uma escolas, incluindo doze escolas primárias, quatro escolas de ensino fundamental, dois colégios completos, uma escola de educação alternativa, uma academia virtual e um programa pré-escolar em crescimento em quatro escolas primárias. O VVUSD tem recebido reconhecimento de em numerosas organizações estatais e nacionais, incluindo

Vencedor do prêmio Escola Nacional Fita Azul

Prêmio Empresarial da Califórnia por Educação de Excelência

Vários prêmios da Escola Distinta da Califórnia

Reconhecimento do Education Trust West pelo seu sucesso na melhoria dos resultados educacionais para estudantes de baixa renda

Prêmio Distrito de Colocação Avançada do Ano

O VVUSD continua a inovar no ensino e no seu currículo. Ele atende todos os seus alunos combinando um ensino excelente com tecnologia excepcional.

O Distrito Escolar Unificado de Val Verde usa a tecnologia de forma eficaz para melhorar o ensino e a aprendizagem em todos os níveis visando um currículo cada vez mais invejável. O VVUSD logo percebeu que tablets e aplicativos juntos auxiliam na criação de uma plataforma de ensino e aprendizagem muito mais eficaz. Agora, eles estão ampliando o poder dessa tecnologia com os novos produtos Splashtop.

O desafio

A Val Verde precisava atualizar a sua tecnologia de sala de aula. Os quadros brancos interativos SMART não eram flexíveis, exigiam muito treinamento para usar e amarravam o professor à frente da sala. Os tablets Interwrite eram difíceis de usar e caros de manter. Algumas escolas usam a Apple TV, mas o custo e os cabos envolvidos em ligá-los a projetores e monitores mais antigos - sem dar suporte a Chromebooks - torna essa solução impraticável.

A Solução

A Val Verde usa Splashtop Classroom e Mirroring360. Isso permite aos professores mostrar e anotar o conteúdo das aulas nos seus PCs a partir de qualquer parte da sala usando os seus iPads - e depois compartilhar facilmente esse conteúdo com os iPads e Chromebooks dos alunos. Os alunos podem então espelhar as suas próprias telas de dispositivos com a turma.

O software da Splashtop está centralmente implementado, e integrado com o Active Directory, eliminando horas de fiação e de configuração do usuário. O sistema é flexível para que a Val Verde possa usar os dispositivos existentes - além de também suportar novos dispositivos.

O Mirroring360 poupa 4 meses de custos de instalação e permite às escolas escolherem o dispositivo que querem

O Mirroring360 faz sentido do ponto de vista tecnológico e fiscal. Como o Mirroring360 é agnóstico de dispositivos, cada escola é livre de escolher os dispositivos que fazem mais sentido para os seus alunos. Não estão limitados por problemas de compatibilidade entre tablets e computadores portáteis e sistemas de projeção e exibição mais antigos. A VVUSD poupa dinheiro porque o Mirroring360 pode ser implantado de forma centralizada. Não há necessidade de um técnico para instalar fiação em 800 salas de aula. Uma análise de custos previu que levaria 1 empregado durante 4 meses a instalar as Apple TVs!

"A Splashtop cria entusiasmo; chega ao coração do que o núcleo comum está pedindo. Uma tecnologia como essa é um multiplicador de forças na educação"



"A Splashtop é uma ferramenta notável para melhorar o ensino e a gestão da sala de aula ... deixe o desktop para trás e misture-se com os alunos enquanto você ainda controla - e anota - o conteúdo



-

