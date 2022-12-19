Empresa My IT Indy permite que seus clientes trabalhem em casa com o acesso remoto
Como um Provedor de Serviços Gerenciados (MSP) ajudou pequenas empresas a alcançar a resiliência durante a pandemia
Sumário
Ryan Grimes, presidente da My IT Indy, explicou como, durante a crise da COVID-19, a sua empresa utilizou Splashtop Remote Access para permitir que as pequenas empresas de Indiana continuassem a funcionar a partir da segurança das suas casas.
O Splashtop Remote Access é uma ferramenta de acesso ao ambiente de trabalho remoto que permite aos utilizadores acederem aos seus computadores em movimento. Graças ao Splashtop, a implementação das capacidades de acesso remoto do My IT Indy foi rápida, simples e económica.
Ryan disse que "quando a COVID atingiu as comunidades de Indiana, a maioria dos negócios que podiam trabalhar a partir de casa fizeram isso imediatamente". No entanto, ele elaborou ainda: "Embora muitos outros negócios tivessem potencial para seguirem remotamente, eles não sabiam como fazer isso".
Como a equipe de TI do My Indy ajudou as empresas de Indiana a alcançar a resiliência total com as soluções de acesso remoto da Splashtop
Antes de estender os recursos remotos aos seus clientes, a empresa My IT Indy avaliou vários produtos que poderiam permitir que eles possibilitassem o home office aos seus clientes.
De acordo com o My IT Indy, o Splashtop Remote Access preencheu todos os requisitos para as suas necessidades. "Foi super fácil de implantar através do nosso utilitário RMM para substituir a versão já instalada, e não era super caro", disse Ryan.
A My IT Indy fez um teste com os clientes para permitir que eles usassem a Splashtop, e eles adoraram imediatamente. A companhia continuou a testar o software e, quando aperfeiçoaram o processo, permitiram que todos os seus clientes utilizassem a Splashtop.
Ryan Grimes explicou que a Splashtop funcionou muito bem. "Também foi rápida e fácil de usar. Até funcionou em um iPad LTE + Magic Trackpad, o que é muito bom", disse Ryan.
Os Resultados
No final, a My IT Indy encontrou a solução necessária para seus clientes com a Splashtop.
My IT Indy tinham utilizado uma variedade de ferramentas e, ao longo dos anos, foram compradas, integradas noutros sistemas ou aumentaram os seus preços ao ponto de se tornarem incomportáveis. Com o Splashtop Remote Access, a My IT Indy conseguiu obter uma solução de acesso remoto económica e fiável para as empresas do Indiana.
Isso porque a Splashtop não só possui um preço razoável, mas também porque não possui um histórico de aumento de preço dos seus produtos como muitas outras empresas de acesso remoto.
Seguindo em frente - Juntos
Ryan disse que para avançarmos durante estes tempos difíceis, temos de nos manter positivos, e acredita com confiança que a My IT Indy pode ser "a calmaria na tempestade". Esta situação 'é o que é', e a forma como reagimos a ela determinará a forma como vamos sair dela. Seja o mais útil e generoso que puder."
As palavras de Ryan ressoaram sonoramente com a Splashtop. O coronavírus COVID-19 foi um lembrete importante da razão pela qual a Splashtop começou: para ajudar indivíduos, empresas, escolas, hospitais e outras organizações a se tornarem mais flexíveis, incorporando soluções eficazes de trabalho em casa nas suas operações.
É por isso que, em resposta à COVID-19, a Splashtop de descontos altos em para os seus produtos de acesso remoto.
Detalhes
Sobre a My IT Indy
Como um MSP de serviço completo para clientes empresariais, a My IT Indy fornece serviços de TI necessários para gerir um negócio. Isto inclui gestão de TI, gestão de redes, sistemas VoIP e segurança para os seus negócios.
Acesso Remoto Splashtop
O Splashtop Remote Access é uma ferramenta de acesso ao desktop remoto que te permite aceder aos teus computadores em movimento. Com ele, podes aceder aos teus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Você será capaz de controlar o seu computador e acessar todas as suas aplicações, arquivos e dados. Experimente gratuitamente (sem necessidade de cartão de crédito).
O que os Clientes Estão a Dizer
Utilizamos muita tecnologia para ajudar os nossos clientes. As aplicações de acesso remoto, como a Splashtop, permitem-nos não só ajudá-los remotamente como também que eles trabalhem remotamente e se mantenham abertos.
Ryan Grimes, President of My IT Indy