Empresa My IT Indy permite que seus clientes trabalhem em casa com o acesso remoto

Ryan Grimes, Presidente da My IT Indy, explicou como durante a crise da COVID19 a sua empresa usou o Splashtop Business Access para permitir às pequenas empresas de Indiana continuarem a funcionar da segurança das suas casas.

O Splashtop Business Access é uma ferramenta de desktop remoto que permite aos seus usuários acessar seus computadores em qualquer lugar. Graças à Splashtop, a implantação de recursos de acesso remoto do My IT Indy foi rápida, simples e barata.

Ryan disse que "quando a COVID atingiu as comunidades de Indiana, a maioria dos negócios que podiam trabalhar a partir de casa fizeram isso imediatamente". No entanto, ele elaborou ainda: "Embora muitos outros negócios tivessem potencial para seguirem remotamente, eles não sabiam como fazer isso".

Como a equipe de TI do My Indy ajudou as empresas de Indiana a alcançar a resiliência total com as soluções de acesso remoto da Splashtop

Antes de estender os recursos remotos aos seus clientes, a empresa My IT Indy avaliou vários produtos que poderiam permitir que eles possibilitassem o home office aos seus clientes.

De acordo com a My IT Indy, o Splashtop Business Access cumpriu todos os requisitos para as suas necessidades. "Foi super fácil de implementar através do nosso utilitário RMM para substituir a versão já instalada, e não foi super caro", disse Ryan.

A My IT Indy fez um teste com os clientes para permitir que eles usassem a Splashtop, e eles adoraram imediatamente. A companhia continuou a testar o software e, quando aperfeiçoaram o processo, permitiram que todos os seus clientes utilizassem a Splashtop.

Ryan Grimes explicou que a Splashtop funcionou muito bem. "Também foi rápida e fácil de usar. Até funcionou em um iPad LTE + Magic Trackpad, o que é muito bom", disse Ryan.

Os Resultados

No final, a My IT Indy encontrou a solução necessária para seus clientes com a Splashtop.

A My IT Indy tinha usado uma variedade de ferramentas e, ao longo dos anos, elas foram ou compradas, integradas em outros sistemas ou aumentaram os seus preços a ponto de serem inacessíveis. Com o Splashtop Business Access, a My IT Indy conseguiu obter uma solução de acesso remoto rentável e confiável para os negócios de Indiana.

Isso porque a Splashtop não só possui um preço razoável, mas também porque não possui um histórico de aumento de preço dos seus produtos como muitas outras empresas de acesso remoto.

Seguindo em frente - Juntos

Ryan disse que para avançarmos durante estes tempos difíceis, temos de nos manter positivos, e acredita com confiança que a My IT Indy pode ser "a calmaria na tempestade". Esta situação 'é o que é', e a forma como reagimos a ela determinará a forma como vamos sair dela. Seja o mais útil e generoso que puder."

As palavras de Ryan ressoaram sonoramente com a Splashtop. O coronavírus COVID-19 foi um lembrete importante da razão pela qual a Splashtop começou: para ajudar indivíduos, empresas, escolas, hospitais e outras organizações a se tornarem mais flexíveis, incorporando soluções eficazes de trabalho em casa nas suas operações.

É por isso que, em resposta à COVID-19, a Splashtop de descontos altos em para os seus produtos de acesso remoto.