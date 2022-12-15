Rádio ClassX — Acesso remoto aos computadores das torres de rádio
Obtenha a melhor funcionalidade de todas a um preço bem baixo com a Splashtop ao invés da TeamViewer
Sumário
Depois de o TeamViewer ter começado a reprimir os utilizadores gratuitos para tentar convencê-los a comprar uma licença comercial dispendiosa, a ClassX Radio recorreu ao Splashtop Remote Access para as suas necessidades de acesso remoto. O Splashtop Remote Access é mais rápido, inclui as mesmas funcionalidades de topo e custa quase 90% menos do que o TeamViewer.
O desafio
A Rádio ClassX transmite seus programas 24 horas por dia para todos os ouvintes espalhados pela área da Grande Cincinnati. Para alcançar seu público, a ClassX Radio conta com várias torres de rádio para amplificar o alcance do seu sinal. Cada um desses lugares possui um computador local que é usado para manter e controlar a torre. Como cada torre está separado por uma certa distância, a ClassX Radio precisa de um software de acesso remoto para poder acessar rapidamente os computadores em cada torre.
“Sem o acesso remoto, nossas estações podem sair do ar, nesse caso nós teríamos que ir até a torre para cuidar dos problemas”, disse Bill Spry, proprietário da ClassX Radio. Problemas como estes exigem ação imediata, o que torna imperativo ter uma solução confiável de acesso remoto à mão.
Antes de mudar para a Splashtop, a ClassX Radio usou o pacote de acesso remoto gratuito do TeamViewer. No entanto, nos últimos meses, o TeamViewer vem contatando seus usuários gratuitos em um esforço para fazê-los comprar uma de suas licenças comerciais caras.
Spry explicou-nos suas frustrações com o TeamViewer:
“O TeamViewer mostrava pop-ups constantemente no aplicativo móvel afirmando que eles suspeitam que somos um negócio comercial. Nós recebemos esse mesmo pop up por meses, apesar do fato de que não somos um negócio comercial, mas sim uma organização de caridade sem fins lucrativos. Cerca de uma semana atrás, eles limitaram o tempo do nosso aplicativo móvel a cerca de 60 segundos, depois disso cortariam nossa conexão e nós tínhamos que esperar por 10 minutos até podermos nos reconectar por mais um minuto.”
Ter apenas 60 segundos de acesso remoto e, em seguida, ter que esperar 10 minutos deixou a versão gratuita do TeamViewer inútil no caso da ClassX Radio. Comprar um plano comercial do TeamViewer também não era viável, já que o TeamViewer é conhecido por ter um dos preços mais altos da indústria.
“Sua taxa mais baixa para nós como uma organização sem fins lucrativos era terrivelmente alta”, disse Spry, “era um preço que simplesmente nós não podíamos pagar.”
A ClassX Radio escolheu a Splashtop para substituir o TeamViewer
Como o TeamViewer já não era adequado, Spry começou a pesquisar novos produtos de acesso remoto, o que o levou a encontrar a Splashtop. "Deparámo-nos com o Splashtop Remote Access e fizemos o download para o experimentar", disse Spry.
O Splashtop Remote Access é uma solução de acesso remoto de elevado desempenho para profissionais e equipas de negócios. Com ele, podes aceder facilmente aos teus computadores Windows e Mac remotos a partir de qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. A Splashtop fornece as ligações remotas mais rápidas e fiáveis. Além disso, com um preço a partir de apenas R$ 25/ mês, Spry estava ansioso para começar uma avaliação gratuita.
Depois de o experimentar, o Spry subscreveu o ClassX Radio no Splashtop Remote Access. Conseguiu pôr a Splashtop a funcionar num instante. "A implementação foi fácil," disse Spry, "Fácil de entender, tipo plug and play. Não há muito pensamento envolvido, especialmente para alguém já acostumado a usar soluções de área de trabalho remota."
Os Resultados
Com a Splashtop, a ClassX Radio se beneficiou de duas maneira gigantescas.
Em primeiro lugar, dispunham de uma solução de acesso remoto fiável com o Splashtop Remote Access. Eles foram capazes de controlar remotamente os computadores em seus locais de torre a partir de seus dispositivos móveis e executar qualquer tarefa com facilidade.
Em segundo lugar, eles economizaram uma tonelada de dinheiro, o que é especialmente importante para uma organização sem fins lucrativos. O TeamViewer começa em R$ 129/mês (R$ 1.548/ano), enquanto o Splashtop Remote Access começa em R$ 25/mês (R$ 290/ano). Isto representa uma poupança de quase 90% quando escolhes o Splashtop em vez do TeamViewer.
(Veja a nossa comparação Splashtop vs. TeamViewer)
Depois de mudar do TeamViewer para a Splashtop, a Spry não poderia estar mais feliz: "Nós sempre estivemos dispostos a pagar por uma solução remota. Compramos o Remote Admin há muito tempo mas eles não oferecem uma aplicação móvel. Com o TeamViewer, as suas taxas são excessivamente altas, e muito altas para que uma organização sem fins lucrativos possa considerar pagar. A nossa experiência com a Splashtop até agora é tão fácil de usar e compreender como o TeamViewer ou o Remote Admin. Ela oferece uma aplicação móvel fácil de usar e um preço anual muito baixo e razoável. Ficamos convencidos! Obrigado Splashtop"!
Detalhes
Sobre a ClassX Radio
ClassX Radio – WMWX – (da Spryex Communications, Inc.) é uma estação de rock clássica sem fins lucrativos localizada na área de Cincinnati, Ohio. A ClassX Radio possui três estações de rádio e uma rede que fornece programação para outras estações de rádio.
Acesso Remoto Splashtop
Para profissionais de negócios e equipes. O Splashtop Remote Access é o acesso remoto simplificado. Faz o controlo remoto do teu computador Windows ou Mac a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Alto Desempenho: A Splashtop é alimentado pelo nosso premiado motor de acesso remoto, que proporciona ligações rápidas com qualidade e som HD.
Principais Caraterísticas: A Splashtop inclui as principais caraterísticas necessárias numa ferramenta de acesso remoto, incluindo transferência de ficheiros, impressão remota, wake remoto, gestão de utilizadores e uma infraestrutura de segurança robusta.
Preço Baixo: A Splashtop não te vai cobrar um braço e uma perna, e não vai aumentar os teus preços anualmente como outros produtos de acesso remoto. O Splashtop começa apenas em R$ 25/mês!
O que os Clientes Estão a Dizer
A nossa experiência com a Splashtop até agora é tão fácil de usar e compreender quanto o TeamViewer ou o Remote Admin. Ela oferece uma aplicação móvel fácil de usar e um preço anual muito baixo e razoável. Nós adoramos! Obrigado, Splashtop!
Bill Spry