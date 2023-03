Rádio ClassX — Acesso remoto aos computadores das torres de rádio

Depois de o TeamViewer ter começado a bloquear os usuários gratuitos para tentar fazer com que eles comprassem uma licença comercial cara, a ClassX Radio recorreu ao Splashtop Business Access para as suas necessidades de acesso remoto. O Splashtop Business Access é mais rápido, vem com as mesmas características de ponta, e custa quase 90% menos do que o TeamViewer.

O desafio

A Rádio ClassX transmite seus programas 24 horas por dia para todos os ouvintes espalhados pela área da Grande Cincinnati. Para alcançar seu público, a ClassX Radio conta com várias torres de rádio para amplificar o alcance do seu sinal. Cada um desses lugares possui um computador local que é usado para manter e controlar a torre. Como cada torre está separado por uma certa distância, a ClassX Radio precisa de um software de acesso remoto para poder acessar rapidamente os computadores em cada torre.

“Sem o acesso remoto, nossas estações podem sair do ar, nesse caso nós teríamos que ir até a torre para cuidar dos problemas”, disse Bill Spry, proprietário da ClassX Radio. Problemas como estes exigem ação imediata, o que torna imperativo ter uma solução confiável de acesso remoto à mão.

Antes de mudar para a Splashtop, a ClassX Radio usou o pacote de acesso remoto gratuito do TeamViewer. No entanto, nos últimos meses, o TeamViewer vem contatando seus usuários gratuitos em um esforço para fazê-los comprar uma de suas licenças comerciais caras.

Spry explicou-nos suas frustrações com o TeamViewer:

“O TeamViewer mostrava pop-ups constantemente no aplicativo móvel afirmando que eles suspeitam que somos um negócio comercial. Nós recebemos esse mesmo pop up por meses, apesar do fato de que não somos um negócio comercial, mas sim uma organização de caridade sem fins lucrativos. Cerca de uma semana atrás, eles limitaram o tempo do nosso aplicativo móvel a cerca de 60 segundos, depois disso cortariam nossa conexão e nós tínhamos que esperar por 10 minutos até podermos nos reconectar por mais um minuto.”

Ter apenas 60 segundos de acesso remoto e, em seguida, ter que esperar 10 minutos deixou a versão gratuita do TeamViewer inútil no caso da ClassX Radio. Comprar um plano comercial do TeamViewer também não era viável, já que o TeamViewer é conhecido por ter um dos preços mais altos da indústria.

“Sua taxa mais baixa para nós como uma organização sem fins lucrativos era terrivelmente alta”, disse Spry, “era um preço que simplesmente nós não podíamos pagar.”

A ClassX Radio escolheu a Splashtop para substituir o TeamViewer

Com o TeamViewer fora da equação, Spry começou a pesquisar novos produtos de acesso remoto, até encontrar a Splashtop. “Acabamos encontrando o Splashtop Business Access, baixamos para experimentamos”, disse Spry.

O Splashtop Business Access é uma solução de acesso remoto de alto desempenho para profissionais e equipes de negócios. Com ele, você pode acessar facilmente os seus computadores remotos Windows e Mac a partir de qualquer outro computador, tablet ou dispositivo móvel. A Splashtop fornece as ligações remotas mais rápidas e confiáveis. Além disso, com um preço a partir de apenas €4.58 /mês, a Spry queria muito começar um teste gratuito.

Depois de experimentar o produto, Spry inscreveu a ClassX Radio no Splashtop Business Access. Ele conseguiu rodar a plataforma Splashtop num instante. “A implementação foi fácil”, disse Spry, “Fácil de entender, tipo um plug and play. Não há muito esforço envolvido especialmente para alguém que já está acostumado a usar soluções de desktops remotos.”

Os Resultados

Com a Splashtop, a ClassX Radio se beneficiou de duas maneira gigantescas.

Primeiro, eles tinham uma solução de acesso remoto confiável com o Splashtop Business Access. Eles foram capazes de conectar-se remotamente aos computadores das suas torres usando seus dispositivos móveis e executar qualquer tarefa com facilidade.

Em segundo lugar, eles pouparam muito dinheiro, o que é especialmente importante para uma organização sem fins lucrativos. O TeamViewer começa em €32.90 /mês ( €394.80 /ano) enquanto o Splashtop Business Access começa em €4.58 /mês ( €55 /ano). Isso é quase uma poupança de 90% ao escolher a Splashtop em vez do TeamViewer.

(Veja a nossa comparação Splashtop vs. TeamViewer)

Depois de mudar do TeamViewer para a Splashtop, a Spry não poderia estar mais feliz: "Nós sempre estivemos dispostos a pagar por uma solução remota. Compramos o Remote Admin há muito tempo mas eles não oferecem uma aplicação móvel. Com o TeamViewer, as suas taxas são excessivamente altas, e muito altas para que uma organização sem fins lucrativos possa considerar pagar. A nossa experiência com a Splashtop até agora é tão fácil de usar e compreender como o TeamViewer ou o Remote Admin. Ela oferece uma aplicação móvel fácil de usar e um preço anual muito baixo e razoável. Ficamos convencidos! Obrigado Splashtop"!