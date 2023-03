Gerenciando Centros de Treinamento Remotamente com a Splashtop

Como muitas empresas, a Bechtle IT System House Chemnitz foi perturbada pela COVID19. Isto foi particularmente perturbador para os centros de treino da companhia que foram encerrados devido à pandemia. Johann Geßner, Agente de Assistência Técnica da Bechtle IT System House Chemnitz, explicou como e porque a sua empresa usou o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos para reinventar de forma rápida e rentável a forma como eles forneciam treinos de TI durante a pandemia.

O Desafio: Assegurar a Continuidade dos Centros de Treino Mantendo um Baixo Custo Operacional

A Bechtle IT System House Chemnitz tem centros de treino em Chemnitz, Dresden e Cottbus. Cada um destes centros está equipado com salas de informática e software de treino de acompanhamento. Até o COVID, esta configuração funcionou muito bem para dar formação a secretárias, assistentes técnicos e administradores de TI no cloud, servidores, redes e outros tópicos de TI.

Com o encerramento, os centros de treino no local já não podiam funcionar devido ao distanciamento social e outras medidas de segurança. "Para um centro de treino que gostaria de fazer algum rendimento, fechar não era uma opção", disse Geßner. Os centros de treino também funcionavam a um custo elevado, uma vez que exigiam investimentos em laboratórios com centros de dados.

Geßner pensou que deveria haver uma forma rentável de operar remotamente os centros de treino durante a pandemia, por isso começou a procurar por soluções. Ele começou por procurar produtos de software remoto que eram familiares, mas estes produtos acabaram sendo soluções caras e complicadas. "Para que estas soluções funcionassem, teria sido necessário comprarmos muito hardware caro e acesso à internet", explica Geßner. "Estamos falando de um investimento de quase 150.000 euros".

Ele explica ainda que estas soluções também eram muito complicadas e não eram tão fáceis de usar como Geßner esperava. "Eles exigiam que cada usuário começasse a baixar um software complicado e a implementar alguns certificados, o que não era prático em um lockdown", disse Geßner.

Geßner então recorreu à VPN e RDP e testou cerca de nove soluções que não funcionaram. "Estas soluções eram quase boas", disse ele. "O desafio era que precisávamos ter cuidado porque, de acordo com as leis de proteção de dados, não é permitido enviar os endereços dos nossos clientes em lado nenhum, e não estávamos satisfeitos com os riscos de segurança da implementação de uma VPN".

Foi quando Geßner descobriu a Splashtop para laboratórios remotos.

A Solução: Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos - Software de Acesso Remoto Acessível, Amigável e Confiável

O Splashtop Enterprise para laboratórios remotos é um software de acesso remoto que permite aos usuários acessar e controlar computadores de laboratório a partir de qualquer outro dispositivo, incluindo computadores Windows ou Mac, Chromebooks, iPads, tablets Android e muito mais.

O Splashtop Enterprise ofereceu tudo o que Geßner procurava em termos de custos, capacidade de gestão e gerenciamento remoto dos centros de treino.

"Eu não quero sair clicando em nenhum portal", disse Geßner. "Com a Splashtop, é simplesmente claro; posso completar o que preciso de fazer em poucos minutos, e os clientes têm os seus acessos sem que eu tenha de procurar em qualquer sub menu. Além disso, tudo está claramente disposto em um nível. Posso facilmente implementar tudo o que preciso para me preparar, como atribuir senhas e permissões".

Splashtop também permitiu que ele resolvesse o desafio da privacidade em torno do não compartilhamento dos endereços dos clientes pessoais. "A Splashtop me permite configurar contas com os nossos próprios endereços de email, mudar as senhas sempre antes da sessão de treino e disponibilizar elas aos participantes quando necessário", explicou Geßner. "Esta é uma funcionalidade que só a Splashtop oferece, pois não consegui fazer isso com nenhum outro produto"!

Adicionalmente, em comparação com outro software de acesso remoto, o Splashtop Enterprise tinha mais funcionalidades a menos de metade do preço. "Foi isso que convenceu todo mundo", disse Geßner.

Finalmente, com o Splashtop Enterprise para laboratórios remotos, Geßner e a sua equipe poderiam:

Permitir que alunos e professores conectem-se aos computadores do laboratório dos centros de treinamento de maneira remota e usem os aplicativos como se estivessem presentes fisicamente

Agendar intervalos de tempo e definir permissões para garantir uma experiência de acesso remoto suave para alunos e professores

Suportar e gerenciar computadores de laboratório remotamente e fornecer suporte remoto rápido sob demanda para qualquer computador ou dispositivo móvel, além de oferecer suporte a alunos e professores em casa ou no campus

Os Resultados: Splashtop Salva o Ano e Abre Possibilidades para o Treino Híbrido

Depois de testar mais de 10 ferramentas, a Bechtle IT System House Chemnitz escolheu a Splashtop para laboratórios remotos para dar suporte aos seus centros de treino remotos. A Splashtop se destacou dentre todas as soluções devido às suas funcionalidades chave, confiabilidade e acessibilidade.

Geßner disse que no final, a Splashtop ajudou a sua equipe a salvar o final do ano.

O processo de implementação também correu bem. A equipe de TI instalou a Splashtop em 67 clientes Windows, permitindo a até 24 estudantes acessarem remotamente aos PCs dos centros de treino para as suas sessões de treino. Depois de ter dado apenas dois treinos, a Bechtle IT System House Chemnitz conseguiu obter um retorno positivo do seu investimento no Splashtop.

A Bechtle IT System House Chemnitz agora tem participantes que podem fazer sessões de treino a partir de qualquer lugar na Alemanha, uma vez que não precisam viajar para nenhuma das localizações da empresa. "Isso representa poupança no tempo de viagem, custos de hotel e nas nossas próprias despesas de organização do departamento de treino", disse Geßner.

Devido a este sucesso, Geßner e a sua equipe estão planejando continuar a usar a Splashtop mesmo depois da pandemia e potencialmente oferecer uma solução de treino híbrida. "Agora eu presumo que vamos continuar a oferecer treinamento online mesmo depois da pandemia simplesmente porque todos nós achamos que é legal e confiável graças à Splashtop", disse ele. Ele acrescenta que o treino online também é às vezes considerado de maior qualidade e mais conveniente para os clientes, o que é um bônus adicional ao fato de começar o uso à distância com a Splashtop.

