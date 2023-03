A ABCis Utiliza o Splashtop SOS para Fornecer Suporte Assistido e Não Assistido a Clientes de Varejo

Sobre a ABCis

A ABCis é uma fornecedora de SaaS que trabalha com clientes no espaço de retalho e fornece soluções contínuas que ajudam a melhorar as operações diárias das suas lojas. Isso é feito através de uma combinação de experiência, análise, manipulação de dados, mudança de processos e adoção de tecnologia.

Sobre o Splashtop SOS

O Splashtop SOS é uma solução de suporte remoto sob demanda com acesso opcional não supervisionado a qualquer momento.

Com o SOS, os profissionais de suporte de TI podem se conectar instantaneamente aos dispositivos dos seus usuários com um simples código de sessão. Concebido para profissionais de helpdesk e suporte, o SOS permite que eles realizem suporte remoto ad hoc a um número ilimitado de dispositivos. Não importa onde o usuário estão, ou quando o seu problema surge, os usuários do SOS podem facilmente acessar os dispositivos dos seus usuários (Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook) para assumirem o controle e resolverem o problema rapidamente. O SOS reduz o tempo de suporte aos usuários, mantém a satisfação do cliente elevada e reduz os custos para as equipes de suporte remoto.

