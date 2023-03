A melhor aplicação Streamer de Ambiente de Trabalho Remoto da Splashtop já está disponível na Loja de Aplicações do Autodesk Exchange

Aplicativo Streamer do Desktop Remoto Splashtop para o Autodesk Software ajuda os usuários a acessar aplicativos 3D remotamente usando qualquer dispositivo

SAN JOSÉ, Califórnia. — 15 de outubro de 2013 — A Splashtop lançou seu novo Aplicativo Streamer do Desktop Remoto Splashtop na loja Autodesk Exchange Apps para todos os produtos Autodesk. O Streamer do Desktop Remoto Splashtop foi projetado para permitir o acesso remoto de gráficos 3D a qualquer produto Autodesk em qualquer dispositivo. Depois de instalar o Splashtop Streamer nas estações de trabalho dos usuários com um aplicativo Autodesk, os usuários só precisam instalar o aplicativo Splashtop Remote Desktop em dispositivos iOS, Android, Windows RT, Windows Phone 8, Blackberry, Windows, MAC e Linux (disponível nas suas respectivas lojas de aplicativos e no site Splashtop) e já poderão controlar todos os seus aplicativos e dados do Autodesk 3D remotamente em qualquer lugar. A Splashtop é totalmente otimizada para GPU NVIDIA, bem como AMD GPU/APU, capaz de fornecer gráficos 3D a mais de 60 frames por segundo com uma latência de menos de 30 milissegundos para uma interatividade suave.

A loja Autodesk Exchange Apps é um portal para o ecossistema de software Autodesk, fornecendo acesso a add-ins que permitem aos designers encontrar e descarregar de imediato soluções para alguns dos seus desafios de design mais prementes. As aplicações Autodesk Exchange Apps incluem aplicações para 15 produtos Autodesk incluindo AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max e Autodesk Maya. Os clientes acedem à loja The Autodesk Exchange Apps tanto directamente na Web como a partir dos produtos Autodesk, tornando-a um recurso altamente conveniente.

A nova aplicação Splashtop Remote Desktop Streamer está disponível gratuitamente para utilizadores da Autodesk que executem estações de trabalho Windows, MAC, e Linux. Suportando o acesso remoto a aplicações Autodesk 3D a partir de qualquer dispositivo, a aplicação Splashtop está disponível em iOS, Android, WinRT, Windows Phone, Windows, MAC e Linux .

“Recebemos a Splashtop como uma participante da Autodesk Exchange Apps — o Splashtop Remote Desktop Streamer é um ótimo exemplo dos valiosos suplementos disponíveis para os clientes em produtos com design e engenharia de ponta”, disse Jim Quanci, diretor da Rede de Desenvolvedores da Autodesk. “O Splashtop Streamer é um poderoso mecanismo gráfico para redirecionar qualquer software da Autodesk, oferecendo uma funcionalidade mais robusta a todos os clientes da Autodesk no setor dos seus projetos de design.”

"Milhões de consumidores têm usado o Splashtop para permitir jogos 3D remotos", disse Mark Lee, CEO do Splashtop, "Agora trazemos esta capacidade 3D de alto desempenho para o mercado profissional através de uma parceria com a Autodesk".

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade de ecrã cruzado da tua classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 14 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a computadores e aplicativos é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science, "Melhor de 2012 CES" da revista LAPTOP, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. A empresa está sediada em San José, Califórnia, e possui escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

