Splashtop para demonstrar nova integração de acesso remoto com Freshworks Freshservice no Refresh 19
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Las Vegas, NV. - 4 de Setembro de 2019 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, irá demonstrar as suas últimas ofertas de software de suporte remoto para balcões de atendimento, TI, equipas de suporte e fornecedores de serviços geridos, incluindo a sua próxima integração com a Freshservice no Freshworks' Refresh 19.
O Refresh 19 é uma conferência global de usuários da Freshworks para parceiros, líderes do setor e clientes se reunirem para saber mais sobre a indústria de CX. Esse evento vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro em Las Vegas, NV. As hashtags são um patrocinador Prata do evento e vão estar localizadas no estande #S1 no salão de exposições.
Nova Integração de Suporte On-Demand com o Freshservice
Splashtop vai fazer uma demonstração da sua nova integração Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) com o Freshservice no stand do Splashtop. Com esta integração, os utilizadores do Freshservice podem lançar sessões de acesso remoto a partir do bilhete do Freshservice. Os técnicos poderão ver e controlar remotamente os computadores dos seus clientes em tempo real. As características incluem:
Clica para iniciar uma rápida sessão de suporte remoto a partir de um ticket de Freshservice
Acesso e controlo remoto de computadores Windows e Mac
Registo automático dos detalhes da sessão de acesso remoto no ticket do Freshservice para suportar os requisitos de auditoria
“Estamos muito animados em patrocinar o Refresh 19”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Ouvimos dos nossos clientes Freshservice a importância da solução certa de acesso/suporte remoto integrada ao sistema de gerenciamento de serviços. Nossa integração Splashtop SOS oferece a solução de melhor valor do mercado.”
Disponibilidade
Espera-se que a integração da Splashtop com o Freshservice esteja disponível em breve através do Freshworks Marketplace. A aplicação de integração funciona com o Splashtop SOS Unlimited, que está disponível para compra ou para experimentar gratuitamente no sítio Web da Splashtop. Quem passar pelo stand da Splashtop para digitalizar o seu crachá será notificado assim que este estiver disponível. Aqueles que não participaram no evento podem enviar um e-mail para sales@splashtop.com para serem notificados quando a aplicação de integração estiver disponível para download. Após o lançamento, um link também estará disponível em https://www.splashtop.com/partners/integrations/freshservice
Sobre o Splashtop SOS
O Splashtop SOS torna simples o fornecimento de suporte remoto. Liga-te aos dispositivos Windows, Mac, iOS e Android dos utilizadores com um simples código de sessão. Não precisas de perder tempo ou dinheiro a viajar para a localização física de um utilizador, apenas remotamente para dentro dela e assumir o controlo assim que fores necessário. Diagnostica e resolve o problema rapidamente e deixa os teus clientes satisfeitos. Um teste gratuito está disponível em: https://www.splashtop.com/sos
Sobre Refresh 19
Refresh é a conferência global de utilizadores do Freshworks. Refresh 19 apresenta dois dias repletos de sessões inspiradoras, workshops técnicos práticos, networking, e muita divers�ão! Participa em sessões sobre as últimas tendências e melhores práticas no helpdesk/apoio ao cliente, gestão de CX, gestão de serviço de TI, e muito mais. Aprende mais em: https://refresh.freshworks.com/las-vegas/
Sobre Splashtop
Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em