Pesquisa Splashtop Encontra 84% dos Estudantes Universitários Querem Acesso Remoto a Laboratórios de Informática; Abordagem Híbrida para Aprendizagem Empowers Alunos

Universidades de todo o mundo recorrem à Splashtop para ligar com segurança estudantes, professores e TI com tecnologia de acesso remoto

CUPERTINO, Califórnia - 26 de Outubro de 2022 - Os alunos de hoje esperam flexibilidade quando se trata de aprender, de acordo com o último inquérito de Splashtop, um líder em software de acesso remoto seguro e suporte. Splashtop pesquisou mais de 1.000 estudantes de ensino superior nos Estados Unidos e no Reino Unido para compreender melhor a sua aprendizagem remota e preferências tecnológicas. Os resultados indicam que 84% dos estudantes universitários acreditam que o acesso remoto a laboratórios de informática é importante para a sua educação e poderia melhorar o seu desempenho. Estas descobertas apontam para uma mudança contínua na forma como os alunos preferem aprender.

"A nova geração de estudantes de hoje espera tecnologia que os possa ajudar a aprender de forma mais eficaz - onde quer que estejam. Estamos incrivelmente orgulhosos de ajudar a preencher a lacuna tecnológica para os estudantes que querem fazer trabalho de laboratório em casa, e assegurar que eles tenham acesso simples e seguro a aplicações, ficheiros e o hardware de que necessitam", disse Nityasha Wadalkar, directora de marketing de produtos na Splashtop.

A tecnologia de acesso remoto e suporte do Splashtop funciona nos bastidores para que os alunos e o corpo docente possam ser produtivos e colaborar a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Universidades de todo o mundo - incluindo a Universidade da Califórnia, Los Angeles, Universidade de Westminster, Londres, Duke University, University of Nottingham, University of the Arts London, e Virginia Tech - confiam no Splashtop para alimentar a sua experiência de aprendizagem remota, incluindo infra-estruturas seguras e suporte informático remoto.

Descobertas adicionais do inquérito:

Para uma experiência de aprendizagem óptima, os alunos preferem uma mistura de acesso pessoal e remoto a recursos educativos, particularmente quando se trata de computadores de laboratório.

No que diz respeito à sala de aula, os alunos ainda querem ter tempo para enfrentar os seus instrutores e colegas. Na verdade, 46,2% dos alunos ainda sentem que aprendem melhor no campus, enquanto 38,2% preferem uma mistura de aulas online e presenciais. Mais de 84% dos alunos acreditam que ter acesso remoto a laboratórios informáticos é importante e poderia melhorar o seu desempenho, citando a capacidade de gerir aulas, projectos e trabalhar de acordo com os seus horários como principais motivadores.

Trazer o seu próprio dispositivo para a aula tornou-se a norma, tornando a tecnologia remota um componente crítico para os alunos acederem a softwares e recursos necessários.

Os estudantes nativos digitais de hoje em dia esperam cada vez mais que a sua experiência educativa espelhe o seu estilo de vida fora da escola, com um acesso simples à informação de que necessitam a partir dos seus dispositivos. Os inquiridos relatam usar uma média de 1,8 dispositivos, que incluem uma mistura de computadores portáteis, smartphones, desktops, tablets, e Chromebooks.

De forma esmagadora, os estudantes esperam que a sua universidade lhes forneça o suporte informático de que necessitam.

Mais de 90% dos estudantes inquiridos disseram que esperam que a sua universidade forneça apoio técnico quando têm problemas, tornando o apoio remoto de TI cada vez mais valioso para as universidades que querem criar uma experiência digital mais dinâmica para os estudantes.

Trazer laboratórios de informática para os alunos, onde quer que eles estejam

A Splashtop permite às universidades criar ambientes de laboratório virtuais que permitem a aprendizagem assíncrona e a produtividade a partir de qualquer lugar ou após horas. Esta flexibilidade ajuda a promover a equidade e a inclusão dos estudantes com deficiência ou desafios de mobilidade, bem como dos estudantes que estão a com dificuldades em lidar com o trabalho, a escola e os horários pessoais. As soluções de acesso remoto da Splashtop são agnósticas a dispositivos - com suporte para Windows, Mac, IOS, Android, Chromebook - permitindo que estudantes de todas as origens socioeconómicas tenham acesso a aplicações e tecnologias poderosas.

Apoiar os alunos remotamente

Usando a Splashtop, as equipas do helpdesk podem fornecer suporte remoto rápido a pedido para qualquer dispositivo, e apoiar estudantes e professores em casa ou no campus.

As características de suporte de TI da Splashtop permitem às equipas técnicas manter e actualizar proactivamente milhares de dispositivos sem perturbar a aprendizagem. Isto é possível através da consola de gestão centralizada, que permite uma gestão fácil e eficaz dos utilizadores, permissões e dispositivos. O acesso e as permissões podem ser agendados para horários específicos para assegurar uma experiência de acesso remoto suave para estudantes e pessoal, mantendo a privacidade e segurança dos dados. A Splashtop é compatível com a FERPA com autenticação de dois factores e SSO (Single-sign-on).

"A pandemia desencadeou um movimento necessário para processos mais modernos e flexíveis, possibilitado por soluções de software remoto de Splashtop, e deu aos alunos uma melhor forma de equilibrar a sua vida e os seus estudos", disse Wadalkar. "Estamos continuamente a investigar o que os estudantes e as escolas querem, para garantir que estamos a fornecer soluções para responder às suas necessidades em evolução".

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam e agilizam o trabalho - de qualquer parte do mundo. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; características avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operativos; e suporte global instantâneo com acesso directo a um especialista. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Splashtop.com