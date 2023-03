Splashtop lança nova integração de suporte remoto com o Zendesk

Os utilizadores do Suporte Zendesk podem agora aceder remotamente aos computadores dos seus clientes a partir de um bilhete, utilizando o serviço Splashtop SOS

San Jose, Califórnia, 23 de Outubro de 2019 - A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, fez uma parceria com a Zendesk, Inc. para trazer a tecnologia de suporte remoto da Splashtop para a plataforma de suporte Zendesk.

A integração permitirá aos utilizadores do Suporte Zendesk iniciar sessões remotas aos computadores dos seus clientes a partir de um ticket, utilizando o serviço Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Uma vez conectados, eles verão e controlarão os computadores dos seus clientes em tempo real, permitindo-lhes resolver e resolver rapidamente os problemas. Depois de terminada uma ligação remota, a informação da sessão é automaticamente registada no ticket de Suporte Zendesk.

O Splashtop SOS é uma solução de suporte remoto concebida para profissionais de serviço / help desk que precisam de uma forma rápida, fiável e segura de apoiar os seus clientes. Com SOS, os utilizadores podem aceder remotamente a qualquer dispositivo no momento em que a ajuda é necessária, sem necessidade de qualquer instalação prévia.

Splashtop SOS para Zendesk Características chave

Inicia facilmente sessões de acesso remoto aos computadores Windows e Mac dos teus clientes a partir de um ticket de Suporte Zendesk; não é necessária a instalação de software nos computadores dos clientes

Tira partido das úteis funcionalidades de suporte no Splashtop SOS, tais como transferência de ficheiros, reinicialização remota, partilha do ambiente de trabalho do técnico, e mais

Registar automaticamente a informação da sessão no bilhete assim que a ligação remota for terminada

Assegura o cumprimento das características de segurança incluindo TLS e encriptações de 256 bits para todas as sessões de suporte remoto

"Temos orgulho em trazer a nossa melhor solução de suporte remoto à Zendesk", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "O Suporte Zendesk ajuda as organizações a construir melhores relações com os clientes. Ao trazer o Splashtop SOS para a plataforma Zendesk, estamos a promover esta missão ao ligar os utilizadores Zendesk aos dispositivos dos seus clientes. Isto irá ajudá-los a melhorar a satisfação do cliente, fornecendo um serviço mais rápido e fiável".

Disponibilidade

O aplicativo de integração SOS Splashtop está disponível gratuitamente no Mercado Zendesk. A aplicação de integração funciona com o Splashtop SOS Unlimited que está disponível para comprar ou experimentar gratuitamente a partir do site Splashtop. Mais informações, incluindo instruções de configuração, podem ser encontradas em: https://www.splashtop.com/integrations/zendesk

Entrega de Licença SOS aos Clientes Zendesk

Para celebrar a nova integração, o Splashtop está a dar licenças SOS Unlimited gratuitas aos primeiros 20 clientes de Suporte Zendesk qualificados que descarregam o aplicativo de integração Splashtop SOS gratuito do Zendesk Marketplace, iniciam um teste gratuito do SOS Unlimited, e preenchem o formulário de entrada.

Sobre o Splashtop SOS

O Splashtop SOS torna simples o fornecimento de suporte remoto. Liga-te aos dispositivos Windows, Mac, iOS e Android dos utilizadores com um simples código de sessão. Não precisas de perder tempo ou dinheiro a viajar para a localização física de um utilizador; basta que te controles remotamente e assumas o controlo assim que fores necessário. Diagnostica e resolve o problema rapidamente e deixa os teus clientes satisfeitos. Um teste gratuito está disponível em: https://www.splashtop.com/sos

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em