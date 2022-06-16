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Splashtop lança nova integração de suporte remoto com o Zendesk

Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.

Os utilizadores do Suporte Zendesk podem agora aceder remotamente aos computadores dos seus clientes a partir de um bilhete, utilizando o serviço Splashtop SOS

San Jose, Califórnia, 23 de Outubro de 2019 - A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, fez uma parceria com a Zendesk, Inc. para trazer a tecnologia de suporte remoto da Splashtop para a plataforma de suporte Zendesk.

A integração permitirá aos utilizadores do Suporte Zendesk iniciar sessões remotas aos computadores dos seus clientes a partir de um ticket, utilizando o serviço Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Uma vez conectados, eles verão e controlarão os computadores dos seus clientes em tempo real, permitindo-lhes resolver e resolver rapidamente os problemas. Depois de terminada uma ligação remota, a informação da sessão é automaticamente registada no ticket de Suporte Zendesk.

O Splashtop SOS é uma solução de suporte remoto concebida para profissionais de serviço / help desk que precisam de uma forma rápida, fiável e segura de apoiar os seus clientes. Com SOS, os utilizadores podem aceder remotamente a qualquer dispositivo no momento em que a ajuda é necessária, sem necessidade de qualquer instalação prévia.

Splashtop SOS para Zendesk Características chave

  • Inicia facilmente sessões de acesso remoto aos computadores Windows e Mac dos teus clientes a partir de um ticket de Suporte Zendesk; não é necessária a instalação de software nos computadores dos clientes

  • Tira partido das úteis funcionalidades de suporte no Splashtop SOS, tais como transferência de ficheiros, reinicialização remota, partilha do ambiente de trabalho do técnico, e mais

  • Registar automaticamente a informação da sessão no bilhete assim que a ligação remota for terminada

  • Assegura o cumprimento das características de segurança incluindo TLS e encriptações de 256 bits para todas as sessões de suporte remoto

"Temos orgulho em trazer a nossa melhor solução de suporte remoto à Zendesk", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "O Suporte Zendesk ajuda as organizações a construir melhores relações com os clientes. Ao trazer o Splashtop SOS para a plataforma Zendesk, estamos a promover esta missão ao ligar os utilizadores Zendesk aos dispositivos dos seus clientes. Isto irá ajudá-los a melhorar a satisfação do cliente, fornecendo um serviço mais rápido e fiável".

Disponibilidade

aplicativo de integração Splashtop SOS está disponível gratuitamente no Marketplace da Zendesk. A aplicação de integração funciona com o Splashtop SOS Unlimited, que está disponível para compra ou para experimentar gratuitamente no sítio web da Splashtop. Mais informações, incluindo instruções de configuração, podem ser encontradas em: https://www.splashtop.com/partners/integrations/zendesk

Entrega de Licença SOS aos Clientes Zendesk

Para celebrar a nova integração, o Splashtop está a dar licenças SOS Unlimited gratuitas aos primeiros 20 clientes de Suporte Zendesk qualificados que descarregam o aplicativo de integração Splashtop SOS gratuito do Zendesk Marketplace, iniciam um teste gratuito do SOS Unlimited, e preenchem o formulário de entrada.

Sobre o Splashtop SOS
O Splashtop SOS torna simples o fornecimento de suporte remoto. Liga-te aos dispositivos Windows, Mac, iOS e Android dos utilizadores com um simples código de sessão. Não precisas de perder tempo ou dinheiro a viajar para a localização física de um utilizador; basta que te controles remotamente e assumas o controlo assim que fores necessário. Diagnostica e resolve o problema rapidamente e deixa os teus clientes satisfeitos. Um teste gratuito está disponível em: https://www.splashtop.com/sos

Sobre Splashtop
Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em