Splashtop lança nova integração de suporte remoto com Jira

Os técnicos do Jira agora podem acessar/oferecer assistência/controlar remotamente os computadores do usuário final usando o serviço SOS (Splashtop On-Demand Support).

San Jose, Califórnia, 26 de junho de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e assistência remota, fez uma parceria com a Atlassian para trazer a tecnologia de suporte sob demanda da Splashtop para a plataforma Jira.

O Splashtop On-Demand Support é uma solução otimizada para suporte de TI e helpdesks que procura uma solução de assistência remota rápida e fácil de usar, com alto desempenho e uma segurança robusta. Com o SOS, todos os usuários podem acessar remotamente qualquer dispositivo no momento em que essa ajuda for necessária, sem a necessidade de qualquer instalação prévia.

A integração permitirá aos técnicos do Jira Cloud iniciar uma ligação remota aos computadores dos seus utilizadores e fornecer suporte aos seus utilizadores directamente de dentro do Jira Issues usando o serviço Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Uma vez conectados, os técnicos poderão ver e controlar os computadores dos seus utilizadores em tempo real, sem precisar que os seus utilizadores tenham qualquer software pré-instalado.

Principais recursos do Splashtop SOS para o Jira

Iniciar uma sessão remota no computador do usuário assim que um problema surgir.

Alguns recursos que a Splashtop oferece em uma sessão remota: transferência de arquivos, reinicialização remota, bate-papo, multimonitor, copiar e colar, compartilhar desktop técnico, etc.

Inserir automaticamente os logs da sessão no problema após encerrar a sessão de assistência.

As sessões remotas são totalmente criptografadas.

“Estamos orgulhosos de levar o Splashtop On-Demand Support para a Jira”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Ao levar o SOS para a plataforma Jira, estamos conectando usuários do Jira aos dispositivos de seus clientes e, ao fazê-lo, ajudamos a melhorar a satisfação dos seus cliente fornecendo um serviço de assistência remota rápida e confiável.”

Disponibilidade

A aplicação de integração SOS Splashtop SOS está disponível no Atlassian Marketplace. A aplicação de integração funciona com o Splashtop SOS Unlimited, que está disponível para comprar ou experimentar gratuitamente no site do Splashtop. Mais informações, incluindo instruções de configuração, podem ser encontradas em Splashtop/integrations/Jira.

Sobre Splashtop

Splashtop oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais, MSPs, Departamentos de TI, e Helpdesks. As soluções de acesso remoto Splashtop, acessíveis e fáceis de usar, baseadas nas nuvens e no local, apresentam segurança e fiabilidade de nível empresarial. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores, 200.000 empresas e agências governamentais desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.