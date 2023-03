Splashtop Lança Melhorias à Sua Solução de Acesso e Suporte Remoto Seguro "Tudo-Em-Um".

Splashtop Enterprise permite agora que os usuários finais solicitem ajuda diretamente de um ícone da área de trabalho para falar ao vivo com técnicos durante uma sessão de resolução de problemas, bem como outras características como a conectividade RDP e o compartilhamento de câmaras móveis melhoradas com AR.

CUPERTINO, Califórnia., 19 de Maio de 2022 - Splashtop anunciou hoje a disponibilidade de um novo e robusto conjunto de funcionalidades para Splashtop Enterprise, uma solução tudo-em-um de acesso remoto e suporte que permite aos empregados trabalhar a partir de qualquer lugar em qualquer dispositivo, e permite às equipas de TI e help desk acederem, suportarem e gerirem remotamente qualquer dispositivo com suporte desacompanhado e assistido. As novas funcionalidades permitem mais possibilidades de trabalho remoto seguro, simplificam os fluxos de trabalho de ligação e aumentam a eficiência para técnicos de help desk e utilizadores finais.

"Sabemos que as necessidades dos nossos clientes estão em constante mudança, e os fatores de feedback dos clientes estão, em grande medida, influenciando o planejamento dos nossos produtos. A fim de proporcionar uma melhor experiência aos usuários finais e técnicos, fizemos aperfeiçoamentos significativos dos produtos. Com este lançamento nos concentramos em tornar mais fácil para os usuários finais pedirem ajuda, melhorar a comunicação entre técnicos e usuários finais, uma colaboração mais simples entre técnicos, e segurança e botões de conformidade mais robustos", disse Annie Chen, VP de Produto para Splashtop.

As novas melhorias da Splashtop Enterprise incluem:

SOS Call

Os usuários finais têm agora o seu próprio "botão fácil" para suporte remoto. Quando precisarem de ajuda, basta um duplo clique na aplicação SOS Call na sua área de trabalho para solicitar uma sessão de suporte, fazendo com que obter ajuda seja rápido e conveniente. A sessão será encaminhada para a fila de apoio técnico apropriada.

Chamada de Voz

A qualquer momento durante uma sessão de apoio remoto, o técnico pode iniciar uma chamada de voz para falar ao vivo com o usuário final. Isto pode agilizar o processo de resolução de problemas e melhorar a experiência do cliente.

Colaboração de Técnicos Simples

Com o novo recurso de colaboração técnica, podem ser convidados até dois técnicos adicionais para uma sessão, promovendo a máxima eficiência da equipe e aumentando as soluções na primeira chamada.

Suporte ao Serviço de Campo Virtual com Realidade Aumentada

O Splashtop AR é uma nova funcionalidade que permite aos técnicos remotos ver locais físicos usando a partilha de câmaras móveis. Um técnico pode usar as capacidades de anotação de RA de duas vias e voz para guiar, treinar, resolver problemas e resolver problemas de tecnologia no local. Outras capacidades incluem o congelamento da moldura para focagem, gravação da sessão e a capacidade de ligar a lanterna do dispositivo móvel.

Ligações Seguras de Ponte para Windows sem VPN ou Agente de Acesso Remoto

A funcionalidade Splashtop Connector permite aos administradores de TI aceder remotamente a computadores em redes internas que podem não ter acesso à Internet ou permitir que aplicações de terceiros sejam instaladas. O IT pode fazer uma ponte segura entre as ligações do Remote Desktop Protocol (RDP) e os computadores e servidores Windows através do Splashtop sem instalar software adicional nesses pontos finais e sem a necessidade de uma VPN. Os utilizadores também podem aproveitar os Serviços de Ambiente de Trabalho Remoto (RDS) existentes para desfrutar de sessões individuais no mesmo computador ou executar remotamente uma aplicação específica sem se ligarem a um ambiente de trabalho remoto completo.

Controle Melhorado com Lista Branca de IP

Splashtop Enterprise oferece agora uma lista branca de IP, permitindo às empresas restringir o acesso a endereços de IP específicos e atenuar ainda mais o risco potencial de acesso não autorizado.

Auditoria e Registo Expandido

Para empresas com processos rigorosos de auditoria e recuperação de desastres, Splashtop pode agora integrar com soluções de Gestão de Informação e Eventos de Segurança (SIEM) tais como Splunk ou SumoLogic para registar automaticamente eventos e detalhes da sessão, aliviando o fardo dos administradores de TI.

A Splashtop Enterprise foi reconhecida com o 2022 Top Product Award da TrustRadius, um prémio baseado inteiramente no feedback dos clientes. Os utilizadores finais desfrutam de funcionalidades de alta performance incluindo qualidade HD de 4k, taxas de frames até 60 frames por segundo (FPS), redireccionamento do dispositivo e passthrough do microfone para produtividade. Combinadas, estas características criam uma experiência tão rápida e simples que os utilizadores sentem que estão a trabalhar no local, independentemente da sua localização.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em acesso e suporte remoto seguro. As suas soluções para trabalho flexível, aprendizagem e suporte informático proporcionam uma "experiência presencial" que é tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. Splashtop oferece alta performance com qualidade 4k a 60fps; características avançadas de segurança e conformidade; uma aplicação para acesso e suporte para todos os dispositivos e sistemas operativos; e suporte global instantâneo com acesso directo a um especialista. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.