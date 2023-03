Splashtop Fornece à SuperOps.ai Acesso e Controlo Remoto Seguro para MSPs

Splashtop e SuperOps.ai anunciou hoje uma parceria de integração que reúne o acesso remoto seguro do Splashtop com a tecnologia com SuperOps.ai's plataforma intuitiva tudo-em-um para MSPs. A plataforma combina o software Professional Services Automation (PSA) e Remote Monitoring and Management (RMM) numa única solução essencial para os MSPs de hoje em dia. Com o Splashtop integrado, os utilizadores podem agora controlar qualquer dispositivo de cliente que gerem e fornecer suporte seguro, 24 horas por dia, a partir de qualquer lugar.

SuperOps.ai usa a automação AI e para simplificar os fluxos de trabalho e eliminar o ruído com alerta inteligente e uma interface moderna e intuitiva para gerir incidentes de forma proactiva. Quando os técnicos precisam de resolver problemas nos dispositivos dos clientes, eles simplesmente lançam uma sessão de controlo remoto Splashtop a partir de SuperOps.ai e diagnosticam problemas tal como fariam pessoalmente, mesmo sem a presença do cliente.

“Com a crescente abrangência e complexidade dos projetos de TI atualmente, e a crescente ameaça de ataques de ransomware, precisamos de um parceiro de acesso remoto simples e seguro que possa responder ao desafio e capacitar os MSPs para oferecerem serviços de melhor qualidade aos seus clientes”, disse o CEO da SuperOps.ai, Arvind Parthiban. “A Splashtop é conhecida pela sua segurança e experiência de utilizador melhorada, o que os torna o parceiro perfeito para nós e para os nossos clientes. O foco da SuperOps.ai é oferecer aos MSPs uma experiência perfeita e bem integrada, e acredito que esta parceria de integração é mais um passo para esse objetivo.”

Os utilizadores de SuperOps.ai têm agora acesso a benefícios, incluindo:

Acesso remoto não assisti : os MSPs não precisam de estar presentes para aceder remotamente aos dispositivos e servidores de um cliente. Podem corrigir de forma pró-ativa os problemas, realizar manutenção e fornecer suporte remoto aos clientes.

Implementação automática : o streamer Splashtop é instalado automaticamente em todos os ativos do cliente na plataforma através do agente SuperOps.ai. Isto significa que não é necessário gastar tempo a implementar manualmente na rede do dispositivo.

Funcionalidades na sessão : Os utilizadores podem usufruir das funcionalidades da Splashtop para melhorar a experiência da sessão remota, incluindo transferência de ficheiros, chat, sincronização da área de transferência e muito mais. Tudo isto ajuda os MSPs de forma fácil e a suportar as necessidades dos clientes de forma eficiente e rápida.

Segurança robusta: todas as sessões remotas estão protegidas por encriptação TLS e AES de 256 bits, proporcionando tranquilidade em relação à integridade das sessões remotas.

“Os MSPs precisam da capacidade de acederem remotamente instantaneamente e solucionarem problemas a partir de qualquer lugar, para resolver problemas rapidamente e manter os clientes sempre a operar”, Philip Sheu, Co-Fundador e CTO da Splashtop. “A SuperOps.ai tem tudo a ver com a experiência do utilizador e simplificar todas as transações que os MSPs incorrem num dia, e estamos entusiasmados com o facto de a Splashtop poder fornecer uma peça desta solução.”

200,000 empresas e 30 milhões de utilizadores finais em todo o mundo usam Splashtop com segurança, incluindo grandes bancos, empresas de média, instituições educacionais, organizações de saúde e agências governamentais. A tecnologia de acesso remoto seguro e suporte é oferecida sem custos adicionais aos utilizadores de SuperOps.ai, que também têm a opção de comprar splashtop.com/sos para suporte remoto ad-hoc a computadores e dispositivos móveis não geridos em SuperOps.ai. Visita SuperOps.ai/marketplace/splashtop e Splashtop.com/integrations/superopsai para saberes mais.

Sobre SuperOps.ai SuperOps.ai é uma plataforma PSA-RMM alimentada por IA e automação inteligente, construída para MSPs modernos. A empresa foi fundada em 2020 pelo empresário em série Arvind Parthiban e Jayakumar Karumbasalam, que têm uma experiência combinada de mais de 35 anos na indústria das TI. O CEO Arvind criou o software de automação de marketing líder - Zarget, que foi adquirido pela Freshworks. Jayakumar, o CTO e CPO, trabalhou com Zoho, Optus e Freshworks, para onde se dirigia e construía plataformas de dados. Agora, ambos entraram no espaço MSP para transformar a indústria, introduzindo a alternativa moderna - SuperOps.ai - pioneira de um futuro brilhante no mercado. SuperOps.ai é apoiado por investidores de marquises, Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India, e Elevation Capital.

Sobre Splashtop

