Desktop remoto pessoal Splashtop incluído em PCs e tablets HP $399 Android All-in-One (AIO)

A Splashtop é totalmente otimizado para o Nvidia Tegra 4 no HP Slate 21 AIO, oferecendo entretenimento e produtividade HD

SAN JOSE, Califórnia - 16 de Julho de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em computação transversal, anunciou o agrupamento do Splashtop Personal Remote Desktop no HP Android 4.2 baseado no Slate 21 All-in-One (AIO). Com Splashtop, os utilizadores do HP Android AIO podem aceder e controlar remotamente aplicações a correr em qualquer computador remoto, tanto dentro de casa como em escritórios remotos. Splashtop também está totalmente optimizado para Nvidia Tegra 4, onde os jogos de vídeo e 3D podem ser reproduzidos remotamente a até 60 frames por segundo com uma latência inferior a 30 milissegundos.

“Parceiros OEM como a HP estão apresentando um portfólio de produtos de computadores multi-OS para melhorar o mundo do trabalho e dos jogos”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, “A Splashtop é a maneira mais poderosa de unir diferentes dispositivos e sistemas operacionais.”

Com os inovadores Gamepad e Atalhos Configuráveis da Splashtop, bem como a capacidade de anotação do Whiteboard (combinada e oferecida como um Pacote de Produtividade que aumenta sua velocidade e interatividade), os usuários da Splashtop desfrutam da melhor experiência de trabalho e colaboração remota de qualquer dispositivo touch screen.

O Splashtop's Bridging Cloud (acessado com o Anywhere Access Pack) serve como uma infra-estrutura global de retransmissão, de modo que os usuários possam acessar remotamente e sem problemas qualquer computador através de qualquer rede, protegido através de encriptação TLS1.2 / AES-256.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de desktop e acesso remoto e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de desempenho e compatibilidade de VPN móvel / RDP / VDI. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, "Melhor do CES 2012” da revista Laptop, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa está sediada em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

