Parceiros Splashtop com JumpCloud para Fornecer Soluções de Acesso Remoto com Single Sign-On

SAN JOSE, Califórnia, 11 de Maio de 2020 - A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, estabeleceu uma parceria com a JumpCloud, o primeiro Directory-as-a-Service do mundo, para fornecer Single Sign-On (SSO) para as soluções de acesso remoto da Splashtop. A autenticação via SSO melhora a facilidade de utilização para os utilizadores, ao mesmo tempo que permite às organizações assegurar que as palavras-passe cumprem os requisitos de conformidade e segurança.

“Ao fazer uma parceria com a JumpCloud e seu Directory-as-a-Service, nós podemos aproveitar seu diretório em nuvem para fornecer autenticação via SSO em nossa plataforma de acesso remoto”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Muitas empresas querem implantar recursos de trabalho remoto em massa para seus funcionários. As soluções seguras de acesso remoto da Splashtop, emparelhadas com o serviço SSO da JumpCloud, fornecem às organizações as ferramentas certas para permitir o trabalho remoto de forma segura e eficaz.”

"Tal como inúmeras organizações experimentadas durante esta pandemia de COVID-19, tanto as equipas de TI como os empregados estão a enfrentar a súbita mudança para trabalharem de forma segura e eficiente a partir de casa, iluminou enormes desafios", disse Greg Keller, director de tecnologia da JumpCloud. "A nossa parceria com Splashtop combina duas soluções progressivas concebidas para apoiar e gerir um verdadeiro modelo de trabalho de qualquer lugar. Desde as conhecidas capacidades de assistência remota de Splashtop até aos controlos de segurança e identidade do dispositivo JumpCloud, a parceria fornece uma suite de gestão progressiva, baseada na nuvem, para fornecer às equipas de TI modernas o poder de que necessitam para suportar o trabalho remoto".

Disponibilidade

As organizações podem permitir o acesso ao Splashtop com as suas credenciais JumpCloud comprando uma das seguintes soluções Splashtop:

Licenças do Splashtop Business Access Pro — Permite que funcionários acessem seus computadores Windows, Mac e Linux remotamente usando qualquer dispositivo para trabalhar em casa.

Splashtop On-Demand Support (SOS) para Empresas — Permite que os departamentos de TI e helpdesk acessem e ofereçam suporte remoto aos computadores, tablets e dispositivos móveis dos seus usuários.

Sobre JumpCloud

JumpCloud® Directory-as-a-Service® é Active Directory® e LDAP reimaginado. JumpCloud gere e liga os utilizadores aos seus sistemas, aplicações, ficheiros e redes de forma segura. Para mais informações, visita .

Sobre Splashtop

Splashtop oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais, MSPs, Departamentos de TI, e Helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores, 200,000 empresas e agências governamentais desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.