A Splashtop faz parceria com a Freshworks para lançar nova integração de suporte remoto

Os usuários da Freshworks agora podem acessar os computadores dos seus clientes remotamente usando um ticket no serviço Splashtop SOS.

San José, Califórnia, 14 de janeiro de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, integrou-se ao Freshworks para oferecer uma solução de suporte remoto rápida, confiável e segura aos usuários do software ITSM da Freshworks, Freshservice e da Freshworks, a Freshdesk. Com a integração da Splashtop, os agentes poderão se conectar e controlar instantaneamente os computadores dos seus usuários para fornecer suporte, tudo a partir da Freshworks.

A integração permite a utilização de Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) a partir de um bilhete no Freshservice ou Freshdesk. Com um simples clique, o técnico pode gerar um link único que pode ser enviado ao seu cliente. Ao seguir o link, o cliente faz o download e executa a aplicação SOS que dá ao técnico acesso e controlo total do seu dispositivo.

Principais recursos do Splashtop SOS para Freshworks

Clique para iniciar uma sessão de suporte remoto rápida a partir de um ticket Freshservice ou Freshdesk na Freshworks, não é necessário instalar nada no aplicativo do cliente.

Acesso e controlo remoto de um número ilimitado de computadores Windows e Mac

Desfrute dos recursos de suporte do Splashtop SOS, como transferência de arquivos, reinicialização remota, bate-papo, compartilhamento de desktop técnico e muito mais

Registre automaticamente os detalhes da sessão de acesso remoto no ticket para suportar os requisitos de auditoria

"Estamos entusiasmados por trazer Splashtop para a Freshworks", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Splashtop SOS é a solução de suporte remoto assistida de melhor valor. Os utilizadores de Freshservice e Freshdesk podem poupar até 70% ou mais escolhendo Splashtop em vez de outros produtos de suporte remoto mais caros. Além disso, eles vão receber todas as ferramentas de que precisam para poderem dar um apoio mais rápido aos seus clientes, melhorando a eficiência e a satisfação do cliente".

“Os clientes atuais exigem a melhor interação possível com as equipes de serviço. A integração com a Splashtop agrega valor ao suporte de TI e permite que os agentes forneçam suporte prático, sem ficarem presos à geografia”, disse Anand Venkatraman, VP de Parcerias Globais do Freshworks. “A Freshworks Marketplace tornou-se um terreno fértil de inovação, essa integração, no caso, é a solução para problemas críticos.”

Disponibilidade

As aplicações de integração Splashtop SOS com Freshservice e Freshdesk estão disponíveis gratuitamente no Freshworks Marketplace. As aplicações de integração funcionam com o Splashtop SOS com o suplemento de integração PSA Ticketing & ITSM. Splashtop SOS está disponível para comprar ou experimentar gratuitamente a partir do site Splashtop. Mais informações, incluindo instruções de configuração, podem ser encontradas em: e https://www.splashtop.com/integrations/freshservice

Sobre o Splashtop SOS

O Splashtop SOS torna simples o fornecimento de suporte remoto. Liga-te aos dispositivos Windows, Mac, iOS e Android dos utilizadores com um simples código de sessão. Não precisas de perder tempo ou dinheiro a viajar para a localização física de um utilizador; basta que te controles remotamente e assumas o controlo assim que fores necessário. Diagnostica e resolve o problema rapidamente e deixa os teus clientes satisfeitos. Um teste gratuito está disponível em: .

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte Splashtop On-Demand permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em

Sobre o Freshworks Marketplace

O Freshworks Marketplace é o primeiro ecossistema de parceiros de envolvimento com o cliente totalmente integrado da indústria SaaS. Lançado em 2018, o Marketplace consiste em mais de 350 parceiros em mais de 40 países que revendem, personalizam e implementam soluções e apoiam clientes em todo o mundo. Freshworks Marketplace apresenta mais de 700 aplicações desenvolvidas por ISVs (Independent Software Vendors) e SIs (Systems Integrators).

Sobre Freshworks

Freshworks fornece software inovador de envolvimento de clientes para empresas de todos os tamanhos, facilitando a aquisição, o fecho e a manutenção dos seus clientes para toda a vida. Os produtos Freshworks SaaS proporcionam uma visão de 360 graus do cliente, estão prontos para ir, são fáceis de usar e oferecem um rápido retorno do investimento. Com sede em San Mateo, EUA, os mais de 2.500 membros da equipa Freshworks trabalham em escritórios em todo o mundo. Para mais informações visita www.freshworks.com