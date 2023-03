Splashtop faz parceria com SOURCENEXT, o distribuidor de software número um do Japão, para trazer o Splashtop Remote Desktop para usuários japoneses

SOURCENEXT apresenta a Splashtop para mais de 10 milhões de usuários registrados, reforçando a Splashtop na rede de varejo japonesa

SAN JOSE, Califórnia - 25 de Setembro de 2013- Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anunciou uma parceria com a SOURCENEXT, a editora de software número um no Japão, para introduzir assinaturas de serviços premium Splashtop de um ano e três anos aos consumidores japoneses.

“Os consumidores e profissionais japoneses experientes em tecnologia ajudaram no rápido crescimento da Splashtop. O Desktop Remoto Splashtop se tornou o aplicativo pago para iPad número um no Japão, antes de atingir esse mesmo status nos EUA, China, Reino Unido, Austrália e mais de 30 outros países”, disse Mark Lee, CEO e Co-Fundador da Splashtop. “Estamos entusiasmados em ver a SOURCENEXT agregar valor e oferecer serviços aos nossos usuários japoneses através da vasta rede de distribuição da SOURCENEXT.”

A Splashtop é conhecida por sua solução de desktop remoto interativa e de alto desempenho em redes 3G e 4G que usufrui de uma infraestrutura de retransmissão global em expansão em mais de oito datacenters, incluindo o Japão. Usando a Splashtop, os usuários podem obter acesso remoto aos seus computadores de qualquer lugar. Eles atingem novos níveis de produtividade e conveniência acessando todos os seus aplicativos, arquivos e dados usando qualquer dispositivo móvel.

“Estamos entusiasmados em trazer a Splashtop para a rede SOURCENEXT de varejistas, clientes e profissionais da indústria”, disse Noriyuki Matsuda, CEO e fundador da SOURCENEXT. “Estamos comprometidos em fornecer inovações tecnológicas de alto nível que beneficiem nossos clientes no Japão.”

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade de ecrã cruzado da tua classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 14 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a computadores e aplicativos é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science, "Melhor de 2012 CES" da revista LAPTOP, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. A empresa está sediada em San José, Califórnia, e possui escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

Sobre a SOURCENEXT

Fundada em 1996, a SOURCENEXT é a principal editora de software do Japão, que trabalha com planejamento, desenvolvimento e marketing de software e tem sido avaliada como a número um do setor em unidades vendidas por nove anos consecutivos. Com o slogan “Software é Emocionante”, a empresa oferece aos seus usuários uma grande variedade de softwares que vão desde os pacotes de segurança da série “ZERO” — que oferece um antivírus de alta qualidade sem taxas de renovação anual — até o seu software de criação de cartões postais popular, “FUDEOH”.

Com mais de 300 títulos em sua linha de produtos de software, a empresa também foca no desenvolvimento de aplicativos para smartphones e serviços baseados em nuvem, e continua abrindo caminho para novos produtos e serviços nessas respectivas áreas.

Em 2006, a SOURCENEXT foi listada na Bolsa de Valores de Tóquio, em 2008 foi listada na Primeira Seção da Bolsa de Valores de Tóquio.

