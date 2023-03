A Splashtop faz parceria com o OMS3 para iPad-Tize Electronics Registros Médicos e Sistemas de Registros de Saúde Eletrônicos para Milhares de Clínicas e Hospitais

Os médicos podem agora ditar à distância transcrições, assinar documentos, anotar raios X 3D e interagir com os dados dos pacientes a partir de qualquer dispositivo móvel de forma segura

SAN JOSE, Califórnia - 11 de Dezembro de 2013 - Hoje, Splashtop anuncia parceria com a OMS3 para entregar a solução My Practice Anywhere no iPad, permitindo aos médicos e enfermeiros acederem remotamente ao seu software de gestão de consultórios médicos a partir de qualquer dispositivo móvel, ao mesmo tempo que aderem a qualquer política de segurança e conformidade. A adopção móvel permite às práticas médicas os benefícios de um consultório móvel e sem papel, permite uma maior produtividade e proporciona uma maior satisfação do paciente.

“Médicos economizam tempo e dinheiro ditando notas de pacientes via Siri no iPad”, disse Jules Vergara, diretor de operações do OMS3, “a Splashtop permite que esses dados sejam salvos imediatamente nos registros do paciente, eliminando o tempo e o custo da transcrição manual, enquanto todas as políticas de segurança e conformidade são aderidas.”

O Splashtop personalizou a sua premiada aplicação de ambiente de trabalho remoto para entregar:

Acesso de alta performance a imagens de raios X de alta resolução com capacidade de anotação

Simplicidade e facilidade de uso — processo instantâneo, sem treinamento

Ditado remoto - optimizado para integração com o Siri da Apple

Conformidade HIPAA - acesso altamente seguro dentro da rede para alta

“Os dispositivos móveis estão transformando a indústria médica, especialmente a forma como médicos, enfermeiros e pacientes interagem”, disse Mark Lee, CEO e fundador da Splashtop, “Estamos entusiasmados com o OMS3, queremos impulsionar inovações na mobilização de soluções baseadas em Windows OMS3 para milhares de médicos e enfermeiros.”

Com parceiros em muitas indústrias, incluindo médicas, dentárias, educacionais e de serviços alimentares, Splashtop personaliza e marca própria a sua plataforma de mobilização, como uma forma rápida e eficaz de mobilizar as aplicações Windows existentes. Portar e re-desenvolver aplicações Windows existentes para dispositivos móveis é difícil, dispendioso e muitas vezes confrontado com desafios de compatibilidade e treino.

Para mais informação sobre como Splashtop pode ajudar os profissionais de saúde a aceder aos registos dos pacientes, incluindo EMR e sistemas EHR, por favor visite: https://www.splashtop.com/healthcare

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Caitlin Regan

415.905.4008

Caitlin.regan@horngroup.com