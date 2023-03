A Splashtop faz parceria com a NEC Biglobe para lançar a solução móvel para pequenas empresas “SotoBiz”

Acesso remoto seguro e de alto desempenho a qualquer aplicação e dados em computadores corporativos, a partir de qualquer dispositivo

SAN JOSE, Califórnia - 12 de Dezembro de 2013 - A Splashtop Inc e a sua subsidiária japonesa Splashtop KK anunciaram uma parceria com a NEC Biglobe para fornecer uma solução de acesso remoto móvel Splashtop denominada "Soto Biz" pela NEC BIGLOBE Corporation. O "Soto Biz" está disponível hoje no BIGLOBE.

NEC Biglobe Revende Negócios Splashtop para PMEs



"Splashtop Business" é uma solução baseada no SAAS optimizada para PMEs e empresas. A solução Splashtop para o ambiente de trabalho remoto já foi utilizada por mais de 15 milhões de utilizadores. Como o Splashtop é uma tecnologia de renderização remota onde apenas o ecrã do ambiente de trabalho remoto é redireccionado, os dados não são transferidos para nenhum dos dispositivos remotos. Para além disso, todo o tráfego é encriptado e as sessões são registadas para conformidade empresarial. Para além do Splashtop Business, BIGLOBE " Soto Biz " é uma solução que combina antivírus e serviços MDM para computação móvel segura e BYOD. Enquanto o uso corporativo de dispositivos móveis continua a expandir-se, a necessidade de segurança móvel também está a acelerar. De acordo com o inquérito de Janeiro de 2013 da IDC Japão, mais de 40% das empresas japonesas enfrentaram problemas de segurança e conformidade no dispositivo móvel.BIGLOBE faz parceria com a Splashtop porque a Splashtop tem fornecido consistentemente as mais altas classificações de utilizadores no Japão e no estrangeiro.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 14 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Caitlin Regan