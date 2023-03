A Splashtop faz parceria com a Bitdefender para fornecer segurança de terminais líder do setor para TI e MSPs

Equipes de TI e MSPs agora podem desfrutar da tecnologia de ponta de segurança de endpoints Bitdefender para proteger os endpoints dos seus clientes usando o Splashtop Remote Support

[San José, Califórnia — 2 de abril de 2019 —] A Splashtop, líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, fez uma parceria com a Bitdefender, líder global de software antivírus e segurança cibernética. As ferramentas de segurança Bitdefender Antimalware agora estão totalmente integradas ao Splashtop Remote Support, oferecendo aos profissionais de TI e MSPs a capacidade de proteger seus computadores gerenciados com a tecnologia de segurança de terminais líder do setor.

Com o Splashtop Remote Support e a integração Bitdefender Antimalware Security Tools, os usuários do Splashtop Remote Support podem gerenciar e implantar a tecnologia Bitdefender em seus endpoints usando o console Splashtop sem maiores problemas. Uma vez implantada, a tecnologia Bitdefender mantem os terminais seguros com seu antimalware, antivírus e outros recursos de segurança poderosos. Os usuários do Splashtop Remote Support poderão ver o status de proteção dos seus computadores gerenciados a qualquer momento no console Splashtop.

“Ficamos muitos felizes ao ver o Bitdefender fornecendo aos nossos clientes uma solução de segurança de endpoints superior”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Gerenciar e monitorar a segurança de endpoints é vital para o sucesso de MSPs e equipes de TI, nossa parceria com o Bitdefender garante o oferecimento desta capacidade aos nossos clientes.”

O Splashtop Remote Support foi projetado para MSPs e equipes de suporte de TI, visando oferecer a esses profissionais a capacidade de monitorar, gerenciar e acessar os computadores e servidores de seus clientes remotamente. Além de fornecer suporte e manutenção remotos, os MSPs precisam garantir que os terminais dos seus clientes estejam protegidos contra ameaças cibernéticas. Um ataque pode danificar permanentemente a reputação de um MSP e custar milhares ou milhões de dólares para consertar. A integração com a tecnologia Bitdefender oferece aos usuários do Splashtop Remote Support uma solução poderosa para fornecer o alto nível de segurança necessário nos ambientes atuais.

“O Bitdefender MSP Security Suite oferece uma solução completa de endpoints com gerenciamento unificado em um único agente”, disse Jose Lopez, Vice-Presidente de Licenciamento de Tecnologia do Bitdefender. “Com aprendizado de máquina, detecção, investigação e respostas ajustáveis, os MSPs agora podem combater ameaças sofisticadas usando um modelo multilocatário e de várias camadas.”

Disponibilidade

A integração Bitdefender com o suporte remoto Splashtop já está disponível. Os clientes de Suporte Remoto Splashtop podem comprar e implementar tecnologia Bitdefender a partir da sua consola Splashtop. Mais informações sobre o suporte remoto Splashtop e um teste gratuito estão disponíveis em . Mais informação sobre a integração do suporte remoto Splashtop com a tecnologia Bitdefender pode ser encontrada em .

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte Splashtop On-Demand permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.

Sobre Bitdefender

Bitdefender é um líder global em software ciber-segurança e antivírus que protege mais de 500 milhões de sistemas em mais de 150 países. Desde 2001, a inovação Bitdefender tem consistentemente fornecido produtos de segurança premiados e inteligência de ameaças para pessoas, lares, empresas e os seus dispositivos, redes e serviços cloud. Hoje em dia, Bitdefender é também o fornecedor de escolha, utilizado em mais de 38% das soluções de segurança do mundo. Reconhecida pela indústria, respeitada pelos vendedores e evangelizada pelos nossos clientes, Bitdefender é a empresa ciber-segurança em que podes confiar e confiar. www.bitdefender.com.