Splashtop otimizado para GPU e APU AMD, permitindo gráficos & profissionais de jogos 3D remotos

SAN JOSE, Califórnia - 24 de Março de 2014 - Splashtop Inc., o líder mundial em computação de dispositivos cruzados, anunciou a optimização do Splashtop Streamer em GPUs e APUs discretas AMD seleccionadas. Os utilizadores podem agora desfrutar de transmissão remota de vídeo HD, gráficos profissionais 3D e experiência de jogo, com uma latência super baixa.

“A Splashtop transforma cada PC com APU ou GPU AMD em um mecanismo de jogos remoto totalmente interativo, capaz de transmitir jogos 3D para qualquer dispositivo móvel”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop, “Empresas, designers, médicos ou analistas financeiros agora podem usar o acesso remoto a aplicativos e dados 3D profissionais, a qualquer hora e em qualquer lugar .”

Ao integrar a biblioteca AMF-DEM no SDK Media, o Splashtop Streamer pode atingir 60 frames por segundo de codificação da experiência HD 1080P, com uma latência inferior a 100ms. Isto é 3-4X o desempenho do Splashtop Streamer sem a otimização AMF-DEM. Além disso, ao alavancar a aceleração do hardware, há uma redução significativa na utilização da CPU, permitindo que a CPU se concentre na execução de outras aplicações complexas.

Com os inovadores Atalhos Configuráveis e Gamepad da Splashtop, os usuários da Splashtop desfrutam da melhor experiência de desktop remoto a partir de qualquer tela de toque móvel. Configure um joystick virtual (gamepad) em um dispositivo móvel para suportar um jogo 3D remoto e interativo ou até mesmo uma barra de rolagem e teclas de atalho para suportar as populares ferramentas de edição de vídeo 3D AutoCAD ou Adobe® Premier® Pro para uma experiência ainda mais completa em qualquer lugar.

Por um tempo limitado, os usuários da Splashtop também recebem um código promocional gratuito para o Desktop Remoto da Splashtop — Aplicativo pessoal para ativar os “Atalhos Configuráveis e Gamepad” como uma opção de bônus para o pacote de jogos Never Settle Forever da AMD com a compra de uma Placa gráfica AMD Radeon™. A oferta promocional “Atalhos configuráveis e Gamepad” também será disponibilizada com APUs AMD Série A elegíveis em uma data posterior.

“Estamos muito animados por nos juntarmos à Splashtop para oferecer recursos gráficos remotos incomparáveis aos clientes da AMD”, disse Amit Mookerjee, gerente sênior de soluções de software de mídia da AMD, “A Splashtop permite que os proprietários de GPU AMD Radeon e APU AMD experimentem gráficos incríveis de maneira totalmente remota em dispositivos móveis de baixa potência.”

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop de lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a desktops e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science,” Melhor de 2012 CES” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

