Suporte sob demanda Splashtop agora integrado ao Help Desk da Spiceworks IT
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MSPs e TIs podem facilmente iniciar sessões de suporte remoto de alto desempenho da Splashtop a partir do help desk do Spiceworks
San Jose, CA - 30 de Março de 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso remoto, suporte e colaboração entre dispositivos de alto desempenho, anuncia a integração da solução Splashtop On-Demand Support (SOS) com a Spiceworks. Spiceworks é uma comunidade gratuita para as TI e MSPs se reunirem para partilhar conhecimentos, e Spiceworks oferece uma solução gratuita de gestão de sistemas e inventário com um help desk integrado. A integração torna fácil para o técnico de TI iniciar uma sessão de controlo remoto a partir de um ticket de help desk.
Ao instalar o novo plug-in Splashtop e adquirir uma licença Splashtop On-Demand Support (SOS), os usuários do help desk da Spiceworks podem desfrutar de:
Solução econômica com uma fração do custo da alternativa — R$ 780 por técnico e por ano
O melhor desempenho de acesso remoto da categoria sem atraso
Conectividade sem falhas em qualquer rede
Segurança robusta - TLS com encriptação AES de 256 bits
Transferência de arquivos
Chat
Log de Sessão
A Spiceworks é usada por mais de 5 milhões de profissionais de TI para compartilhar práticas recomendadas, gerenciamento de infraestrutura tecnológica e suporte ao cliente.
Splashtop Remote Support Os produtos estão também bem integrados com diferentes soluções de Monitorização e Gestão Remota (RMM) e de Automatização de Serviços Profissionais (PSA), permitindo que as TI e os MSPs sejam mais eficazes no serviço aos seus clientes.
"Mais de trinta mil MSPs e TIs adoptaram a Solução de Suporte Remoto Splashtop", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Muitos utilizadores da Spiceworks solicitaram a integração com o help desk gratuito da Spiceworks, e nós estamos entusiasmados por cumprir a nossa promessa de acrescentar continuamente valores aos nossos clientes".
O plug-in Splashtop para Spiceworks está publicado no Spiceworks App Center: https://community.spiceworks.com/appcenter/app/plugin_1918.
Aprende mais e inscreve-te para um teste gratuito do Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Contato de Mídia
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robert.ha@splashtop.com