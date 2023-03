Suporte sob demanda Splashtop agora integrado ao Help Desk da Spiceworks IT

MSPs e TIs podem facilmente lançar sessões de suporte remoto de alto desempenho Splashtop a partir do help desk da Spiceworks

San Jose, CA - 30 de Março de 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso remoto, suporte e colaboração entre dispositivos de alto desempenho, anuncia a integração da solução Splashtop On-Demand Support (SOS) com a Spiceworks. Spiceworks é uma comunidade gratuita para as TI e MSPs se reunirem para partilhar conhecimentos, e Spiceworks oferece uma solução gratuita de gestão de sistemas e inventário com um help desk integrado. A integração torna fácil para o técnico de TI iniciar uma sessão de controlo remoto a partir de um ticket de help desk.

Ao instalar o novo plug-in Splashtop e adquirir uma licença Splashtop On-Demand Support (SOS), os usuários do help desk da Spiceworks podem desfrutar de:

Solução económica com uma fração do custo da alternativa — €189 por técnico e por ano

O melhor desempenho de acesso remoto da categoria sem atraso

Conectividade sem falhas em qualquer rede

Segurança robusta - TLS com encriptação AES de 256 bits

Transferência de arquivos

Chat

Log de Sessão

A Spiceworks é usada por mais de 5 milhões de profissionais de TI para compartilhar práticas recomendadas, gerenciamento de infraestrutura tecnológica e suporte ao cliente.

Splashtop Remote Support Os produtos estão também bem integrados com diferentes soluções de Monitorização e Gestão Remota (RMM) e de Automatização de Serviços Profissionais (PSA), permitindo que as TI e os MSPs sejam mais eficazes no serviço aos seus clientes.

"Mais de trinta mil MSPs e TIs adoptaram a Solução de Suporte Remoto Splashtop", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Muitos utilizadores da Spiceworks solicitaram a integração com o help desk gratuito da Spiceworks, e nós estamos entusiasmados por cumprir a nossa promessa de acrescentar continuamente valores aos nossos clientes".

O plug-in Splashtop para Spiceworks está publicado no Spiceworks App Center: .

Aprende mais e inscreve-te para um teste gratuito do Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos