A integração do suporte sob demanda da Splashtop recebe certificação de aplicativos do ServiceNow

Permite suporte remoto multiplataforma para computadores Windows e Mac iniciado através do ServiceNow Service Management

[San Jose, Califórnia. - 25 de Abril de 2019 -] Splashtop anunciou hoje que recebeu a certificação da sua aplicação com ServiceNow, disponível agora na ServiceNow Store. A certificação pelo ServiceNow só é concedida a aplicações disponíveis na Loja e significa que o Splashtop SOS Integration completou com sucesso um conjunto de testes definidos focados na segurança da Plataforma Now, compatibilidade, desempenho e interoperabilidade da integração. A certificação também assegura que as melhores práticas são utilizadas no design e implementação do Splashtop SOS Integration with ServiceNow.

Splashtop integrou-se com ServiceNow para que os técnicos possam apoiar remotamente os utilizadores a partir do ServiceNow, utilizando o serviço Splashtop On-Demand Support (SOS).

Com a integração, um técnico pode iniciar uma ligação remota ao computador do utilizador para fornecer suporte directamente a partir dos incidentes do ServiceNow, com apenas alguns cliques! Após a sessão de suporte, a informação da sessão é automaticamente registada no incidente para referência futura. Os utilizadores finais não precisam de ter qualquer software pré-instalado para se ligarem.

Splashtop On-Demand Support é uma solução optimizada para equipas de suporte informático, helpdesks e MSPs que procuram a melhor solução de suporte remoto ad hoc da classe, com alto desempenho e segurança robusta.

Recursos principais

Crie uma sessão remota no computador do seu usuário a partir de um incidente

Tira partido de funcionalidades completas do Splashtop durante uma sessão remota, incluindo transferência de ficheiros, reinicialização remota e partilha do ambiente de trabalho do técnico

Grava automaticamente a informação da sessão e acede a ela a partir do incidente

As sessões remotas estão totalmente encriptadas

"Os técnicos do Helpdesk que utilizam o Suporte a Pedido Splashtop podem agora lançar sessões remotas directamente a partir dos seus incidentes do ServiceNow", disse Philip Sheu, CTO Splashtop. "Isto vai poupar tempo aos técnicos, permitir-lhes fazer mais sem trocar de ServiceNow, e melhorar os trilhos de auditoria".

Disponibilidade

Splashtop Integração SOS para ServiceNow está disponível agora na ServiceNow Store. Contacta sales@splashtop.com para licenciamento Splashtop SOS para utilização com a integração do ServiceNow. Informação adicional sobre o Splashtop SOS e um teste gratuito estão disponíveis em .

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.

ServiceNow Store

A ServiceNow Store é a fonte exclusiva para aplicações Now Certified dos ISV Technology Partners que complementam e alargam o ServiceNow e aceleram o tempo para valorizar os clientes.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now, Now Platform, e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registadas de ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logótipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas a que estão associados.