Splashtop oferece software de acesso remoto gratuito de 60 dias em resposta ao surto de COVID-19 de Coronavírus

*Agora que a situação do coronavírus melhorou nos países asiáticos inicialmente duramente atingidos, o programa de testes de 60 dias terminou e os novos testes serão 14 dias.

San Jose, Califórnia, 14 de Fevereiro de 2020 - A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, está a alargar o acesso remoto gratuito a empresas e indivíduos em países afectados pelo Coronavírus. Os residentes de Singapura, China, Hong Kong, Taiwan e Macau que se inscreverem para um teste gratuito do Splashtop Business Access receberão um teste gratuito de 60 dias para que possam trabalhar remotamente durante o surto. Os residentes de outros países receberão 14 dias grátis.

Informação adicional está disponível em: https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.

Em Hong Kong, funcionários públicos, funcionários de bancos, advogados e uma série de outros funcionários do setor privado foram convidados a trabalhar em casa para minimizar a ameaça do vírus. Outras organizações e empresas estão seguindo essa tendência.

Trabalhar a partir de casa requer uma variedade de ferramentas para partilhar ecrãs, gerir horários/tarefas e partilhar dados tais como documentos - uma infra-estrutura que muitas empresas não possuem.

Para ajudar as áreas afetadas pelo Coronavírus, a Splashtop está oferecendo suas soluções de acesso remoto gratuitamente por 60 dias, tanto para empresas como par civis localizados em Singapura, China, Hong Kong, Taiwan e Macau.

O Splashtop Business Access permite que os usuários se conectem a computadores Windows e Macs usando seu smartphone, tablet ou outro computador — como se estivessem sentados bem na frente do seu computador de trabalho. O Splashtop Business Access também fornece acesso remoto, transferência de arquivos arrasta e solta e compartilhamento de tela.

“Estamos profundamente preocupados com a saúde dos nossos funcionários, amigos e famílias na Ásia. É por isso que estamos disponibilizando a nossa tecnologia para as pessoas afetadas por esta terrível doença. Esperamos e encorajamos outros fornecedores da indústria a fazer o mesmo. Oramos para que este surto seja contido o mais rápido possível.” — Mark Lee, CEO da Splashtop

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Os serviços de suporte remoto da Splashtop permitem que equipes de TI e MSPs suportem computadores, dispositivos móveis, industriais e Internet das Coisas (IoT). As soluções de suporte sob demanda da Splashtop permitem que as equipes de suporte técnico acessem computadores e dispositivos iOS/Android de maneira totalmente remota visando o suporte.

Os serviços de colaboração da Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem um compartilhamento de tela altamente eficaz, um para muitos, entre vários dispositivos. Mais de 20 milhões de usuários desfrutam dos produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.