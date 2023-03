Splashtop e Lenovo lançam gráficos 3D remotos para estações de trabalho Lenovo

Lenovo Remote 3D Graphics, Powered by Splashtop, está optimizado para a GPU NVIDIA Quadro, proporcionando um desempenho 3D remoto sem precedentes

San Jose, CA (PRWEB) - 1 de Outubro, 2014 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação agnóstica entre plataformas, anunciou uma parceria com a Lenovo para fornecer uma solução remota de streaming gráfico 3D para a Lenovo® ThinkStation® P500, P700, e P900. Os clientes da estação de trabalho Lenovo têm agora acesso remoto a todos os seus grandes dados, incluindo ficheiros CAD/CAM 3D, imagens MRI e raios X, dados da indústria petrolífera e energética, e gráficos de animação e vídeo, a partir de qualquer dispositivo remoto.

Todos os clientes de estações de trabalho Lenovo podem desfrutar gratuitamente da solução de streaming de gráficos 3D remotos. Os clientes que precisarem de capacidade de gerenciamento aprimorada, segurança e dados de auditoria, bem como recursos de streaming entre redes, podem atualizar para o Splashtop Business (nuvem) ou o Splashtop Enterprise (local). O Splashtop Business e o Enterprise são projetados para setores governamentais, financeiros, da saúde, manufatura e outros setores que possuem altos requisitos de segurança e regulamentação.

“O Desktop Remoto da Splashtop é conhecido pelo seu alto desempenho, pois suporta renderização 3D a mais de 60 fps e latência de 30 ms em redes Wi-Fi”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop, “Juntamente com a Lenovo, queremos oferecer a melhor solução 3D remota para usuários de estações de trabalho no mercado profissional, capacitando designers 3D, médicos, pesquisadores, animadores e seus gostos.”

"A Lenovo é pioneira em inovação, sendo líder no mercado de PCs e telemóveis. Os clientes compreendem o nosso compromisso com a usabilidade e desempenho" disse Scott Ruppert, Director, Produto e Marketing Vertical, "Em parceria com a Splashtop, estamos a trazer a Lenovo Remote 3D Graphics para as nossas estações de trabalho melhor desenhadas de sempre, as estações de trabalho Lenovo P Series ThinkStation, continuando o nosso legado de fiabilidade e inovação superiores".

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrã cruzado da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo Lenovo, HP, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e outros já enviaram o Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso a aplicações remotas de alta performance é uma forma mais rápida, fácil e económica de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. É a única empresa a ganhar o prémio NVIDIA "Ones to Watch" Empresas Emergentes dois anos consecutivos (2012 e 2013) consecutivos. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações, visita https://www.splashtop.com.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Alex Shapiro

415.905.4011

alex.shapiro@horngroup.com