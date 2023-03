Splashtop e Lenovo trazem recursos gráficos 3D remotos para clientes da LenovoThinkStation na China

A Solução Remota Lenovo, desenvolvida pela Splashtop, foi otimizada para a Lenovo ThinkStation alimentada por GPU, oferecendo desempenho 3D remoto sem precedentes

SAN JOSE, Califórnia - 29 de Outubro de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anunciou uma parceria com a Lenovo para fornecer capacidade gráfica 3D remota a todos os clientes da Lenovo ThinkStation na China. Os clientes da ThinkStation podem agora aceder remotamente ao seu sistema CAD / CAM 3D, ao seu sistema de registo médico electrónico de saúde (EMR / EHR) com imagens MRI e Xray, à solução de visualização de dados da indústria petrolífera e energética, e ao estúdio de animação que faz 3D remoto e ferramentas de edição de vídeo, a partir de qualquer dispositivo remoto.

A Splashtop é uma tecnologia de renderização de tela e entrega onde somente os pixels são estendidos para dispositivos remotos. Isso significa que nenhum dado deixa a ThinkStation dentro do firewall corporativo, tornando a Splashtop uma solução muito segura para uso governamental, serviços financeiros, saúde, manufatura e outros setores que possuem altos requisitos de segurança.

"Splashtop tem sido a primeira e única solução para entregar jogos 3D remotos a mais de 60 frames por segundo, com menos de 30 milissegundos de latência em redes WIFI", disse Mark Lee, CEO e co-fundador do Splashtop. "Juntamente com a Lenovo, trazemos a melhor solução 3D remota da classe para os clientes da ThinkStation no mercado profissional, capacitando os utilizadores de aplicações 3D, tais como designers, prestadores de cuidados de saúde, investigadores, animadores e afins".

Lenovo Remote Solution, powered by Splashtop, é uma solução WAN optimizada para funcionar perfeitamente em redes 3G / 4G. Com uma subscrição do Anywhere Access Pack, a sessão remota é encriptada e inteligentemente encaminhada através de uma infra-estrutura de retransmissão distribuída dentro da China, incluindo o Alibaba Alicloud e a Shanda's Grand cloud. Com atalhos e funcionalidades de sobreposição, conhecidas como Atalhos Personalizáveis e Gamepad, os profissionais móveis que utilizam dispositivos tácteis podem controlar eficazmente qualquer aplicação 3D remota.

“A Lenovo é a principal fabricante de computadores e dispositivos móveis do mundo, nós inovamos continuamente para oferecer valores aos nossos clientes”, disse Rob Herman, Diretor Global da Lenovo ThinkStation, Marketing Vertical e Produtos, “Em parceria com a Splashtop, estamos trazendo a Lenovo Remote Solution para encantar os clientes da ThinkStation na China com recursos 3D remotos inovadores e disruptivos.”

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 14 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a computadores e aplicativos é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science, "Melhor de 2012 CES" da revista LAPTOP, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. A empresa está sediada em San José, Califórnia, e possui escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

