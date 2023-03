Splashtop lança Splashtop On-Demand Support (SOS) para MSPs e profissionais de TI

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

