Splashtop lança Splashtop On-Demand Support (SOS) para MSPs e profissionais de TI
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Alternativa simples, rápida e económica ao TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx e Citrix GotoAssist; Grátis para Uso Não-Comercial
San Jose, CA - 9 de Dezembro de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em acesso remoto, suporte e colaboração entre dispositivos, anuncia Splashtop On-Demand Support (SOS), uma solução optimizada para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução de suporte remoto rentável e da melhor qualidade. Infeliz com a escalada dos preços de renovação e serviços ao cliente inadequados da solução de suporte remoto existente, os MSPs e TIs podem agora migrar para o Splashtop On-Demand Support (SOS), desfrutando dos seguintes benefícios
Solução económica com uma fração do custo da alternativa: R$ 780 por técnico e por ano
Velocidade — A Splashtop é bem conhecida pelo seu alto desempenho sem travar
Solução de Suporte Ad-hoc simples, Assistido, com instalação zero requerida pelos utilizadores
Conectividade sem falhas em qualquer rede
Segurança robusta - TLS e encriptação AES de 256 bits
Transferência de Arquivos Integrada
O Splashtop On-Demand Support também está integrado com diferentes soluções de Monitoramento e Gerenciamento Remoto (RMM), Automação de Serviços Profissionais (PSA) e help desk, capacitando profissionais de TI e MSPs para serem mais eficazes no atendimento de seus clientes.
"Mais de vinte mil MSPs e TIs adoptaram Splashtop Business e Splashtop Business para Suporte Remoto", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Muitos pediram capacidade de suporte remoto ad-hoc, a pedido, e estamos entusiasmados por entregar agora o SOS".
Os profissionais de TI e MSPs já estão oferecendo suporte a milhões de computadores não supervisionados usando o Splashtop Business e o Splashtop Business for Remote Support pré-instalando com os Splashtop Streamers (agentes). Agora, o Splashtop On-Demand Support (SOS) capacita profissionais de TI e MSPs para oferecer suporte remoto aos clientes sob demanda, sem pré-instalar qualquer Splashtop Streamer (agente). Agora a Splashtop oferece uma solução integrada completa para serviços de suporte remoto supervisionado e não supervisionado.
Splashtop On-Demand Support é gratuito para uso não-comercial.
Aprende mais e inscreve-te para um teste grátis: https://www.splashtop.com/sos
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
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