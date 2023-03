Splashtop lança o Mirroring360 de próxima geração, a primeira solução do setor com suporte para espelhamento iOS10 Airplay e Chromebook WebRTC

Compartilhamento de tela Airplay e WebRTC do iOS10, Chromebook, Android, Windows e MAC para qualquer dispositivo através de redes

San Jose, CA - 26 de Agosto de 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração em ecrã cruzado, anuncia Mirroring360 AirPlay Receiver é a primeira solução da indústria a suportar o iOS10 Airplay Mirroring, assim como o Mirroring360 Sender for Chromebook melhorado permite a partilha de ecrã entre os Chromebooks e outros dispositivos baseados no WebRTC.

Mirroring360 permite-te transmitir ou espelhar a tua música, filmes, programas de TV, fotografias, jogos e aplicações de qualquer dispositivo para qualquer dispositivo. Uma vez instalado, o Receptor Mirroring360 transforma o teu Windows, MAC, ou Android num receptor AirPlay. Mirroring360 Sender for Chromebook aproveita o WebRTC padrão da indústria para permitir a partilha do ecrã do Chromebook através de dispositivos e redes.

“O Mirroring360 é usado por milhões de pessoas, especialmente entre professores e executivos que trabalham com apresentações”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Estamos muito animados para oferecer suporte a iOS10 e WebRTC aprimorado aos nossos usuários.”

“Usar o Mirroring60 tem sido grandioso na área da instrução tecnológica, modelagem e muito mais nas salas de aula do jardim de infância. Meus colegas e eu usamos essa ferramenta com nossos iPads todos os dias, o dia inteiro. Usamos isso para mostrar o aprendizado dos alunos, modelar aplicativos para os iPads e para ver tudo e tudo o que fazemos com os nossos iPads na sala de aula. Obrigada, obrigada por criarem uma ferramenta incrível para a sala de aula!” Claire Brown, Escola Primária Mayflower Mill.

“A Splashtop funciona lindamente com os meus alunos que possuem deficiências visuais. Eles podem acessar o conteúdo do Interactive Whiteboard usando o aplicativo Splashtop para iPad, para que não seja preciso usar tecnologia de assistência adicional para visualizar o IWB. Eu recomendo a Splashtop como uma ferramenta de acesso para todos os estudantes que possuem algum tipo de deficiência visual”, Alison Stephen, Professora Especialista em Visão, Taree West PS.

Como usar o Mirroring360?

Educadores - Os professores podem andar pela sala de aula com qualquer dispositivo móvel e instantaneamente partilhar conteúdos no ecrã do seu dispositivo para a frente do quadro interactivo da sala de aula, projecto, ou HDTV. Os alunos também podem partilhar instantaneamente as suas ideias ou trabalhos de casa a partir dos seus dispositivos sem se moverem do seu lugar. Combinando Mirroring360 com Splashtop Classroom, qualquer ecrã de dispositivos pode ser partilhado com o ecrã de dispositivos de 40 alunos ao mesmo tempo. Óptimo para o teu programa 1:1 ou BYOD!

Instrutores e Apresentadores - Complementa a solução WebEx existente, join.me, e GoToMeeting, permitindo a partilha de ecrã a partir de dispositivos móveis. Demonstra facilmente aplicações e conteúdos móveis. Grava facilmente a demo da aplicação móvel.

Educação Especial para Deficientes Visuais - Alunos com deficiência visual podem aceder facilmente a conteúdos do iPad e do Chromebook sem tecnologia de assistência adicional. Os alunos podem usar o seu formato preferido para verem o conteúdo da aula imediatamente.

Media Enthusiasts - Partilha as tuas fotos, música ou vídeo com a tua família numa grande HDTV através de um computador com o Mirroring360. Senta-te e controla à distância a experiência multimédia com o teu dispositivo iOS.

Jogadores - Grava, partilha e transmite ao vivo os teus jogos para telemóvel a partir dos teus computadores.

Para facilitar a implementação do Mirroring360 em toda a empresa ou escola, o Splashtop também oferece o Mirroring360 Grande Pacote de Implementação, incluindo pacotes MSI, opções de configuração pré-definidas, licença de chave única, Mirroring Assist para conectividade entre redes (incluindo a opção de desligar o Chatty Bonjour transmitido nas redes), bem como outras funcionalidades melhoradas e suporte melhorado.

“O Mirroring360 resolve muitos dos nossos problemas ao mesmo tempos. Nós trabalhamos com o AirPlay por muito tempo e nunca conseguimos fazer isso de uma maneira eficiente”, diz Rick Meyer, o Facilitador de Tecnologias e Instrutor de Escolas Públicas de Sidney. “Finalmente, temos uma solução fácil de usar que não é um fardo para nossa equipe de TI.”

Mirroring360 está atualmente em promoção para $14.99 (50% de desconto). O Mirroring Assist é gratuito de descarregar na appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring360 Sender for Chromebook é gratuito para descarregar da Loja Web Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem às TI e MSP suportar computadores, equipamentos móveis, industriais, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 25 milhões de utilizadores apreciam hoje os produtos Splashtop, e parceiros de fabrico incluindo Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, e outros, juntaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. Os parceiros da Splashtop incluem AT&T, NTT Docomo, KDDI, e SoftBank, assim como muitos revendedores. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visite e . Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.

Contacto para os media

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com