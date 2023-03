Splashtop Lança Nova Solução de Suporte de TI Remoto “Ilimitado” para Pequenas e Médias Empresas Europeias

O Splashtop SOS Teams oferece equipas de TI, suporte ao cliente e help desk com uma solução de suporte remoto seguro rápido e rentável para um número ilimitado de dispositivos

* As equipas SOS já não estão disponíveis para novos subscritores a partir de 11-11-22

Amesterdão, Holanda, 9 de Fevereiro de 2022 - Splashtop, líder em soluções seguras de acesso e suporte remoto compatíveis com o GDPR da UE, anunciou o lançamento da sua mais recente solução de suporte remoto de TI concebida para o mercado europeu das pequenas e médias empresas (PME). Splashtop SOS Teams está agora geralmente disponível nos *mais países europeus, fornecendo departamentos de TI, suporte ao cliente e equipas de help desk/serviço com um preço fixo por ano, rápido e rentável ( 199 Euros, por técnico para dispositivos ilimitados ) e solução completa para suporte remoto de TI assistido e não assistido.

O Splashtop SOS Teams é uma aplicação única a partir da qual os técnicos podem fornecer suporte remoto “ilimitado” a partir de qualquer dispositivo. Por isso, mesmo que estejam no campo e o inesperado aconteça, podem agir imediatamente.

“O trabalho a partir de qualquer lugar adicionou novas complexidades às equipas de suporte de TI que precisam de fornecer suporte técnico em tempo, seguro e específico aos funcionários numa maior variedade de diversos dispositivos e sistemas operativos — onde quer que estejam localizados”, disse Alexander Draaijer, diretor geral da Splashtop EMEA. “O SOS Splashtop SOS Teams torna o suporte remoto simples e acessível para SMEs. Não é necessário perder tempo ou dinheiro a viajar para o dispositivo do seu utilizador. Um técnico pode simplesmente afastar-se do dispositivo do utilizador a partir de qualquer local ou dispositivo e assumir o controlo no segundo em que são necessários, resolvendo o problema imediatamente com o suporte atendido. Ou fornecer suporte sem assistência para realizar atualizações e manutenção em um dos muitos pontos finais, aplicações ou sistemas.”

Quem se beneficia do SOS Splashtop Teams:

Organizações que procuram melhorar a satisfação dos seus clientes e/ou empregados enquanto melhoram a sua postura de segurança e reduzem os custos de suporte informático.

Funcionários que serão suportados mais rapidamente quando trabalham a partir de casa, o que ajudará a sua produtividade e reduzirá os níveis de stress quando enfrentam problemas de TI.

Técnicos de TI que necessitam de fornecer suporte remoto rápido e sob demanda, e resolver rapidamente os problemas do utilizador final para quase qualquer dispositivo, incluindo dispositivos móveis.

Equipas de TI que precisam de gerir computadores remotamente e fornecer suporte não assistido mesmo sem a presença de um utilizador final.

Equipas de TI que precisam de suporte direto presencial para configuração ou resolução de problemas.

O SOS Splashtop Teams fornece um valor imbatível e um fluxo de trabalho simplificado, alto desempenho, suporte amplo do dispositivo, permissões do utilizador e cumpre regulamentos como a GDPR. Graças à simplicidade da solução, isso facilita os pedidos de suporte para técnicos e utilizadores finais. Também fornece todas as ferramentas que as organizações precisam para obter suporte remoto de TI feito de forma rápida e eficaz para resolver problemas de suporte tecnológico, incluindo partilha de ecrã, ficheiros de transferência entre dispositivos, chat com utilizadores, sessões de gravação, etc.

“Estamos extremamente focados em fornecer uma solução de suporte de TI que melhora verdadeiramente a produtividade remota e elimina a frustração tecnológica”, continuou Draaijer. “O Splashtop SOS Teams é verdadeiramente o melhor valor para suporte remoto de TI na Europa. Além disso, a nossa segurança avançada, o conjunto completo de funcionalidades e o suporte global instantâneo ao cliente que pode ser alcançado por telefone ou chat são de alto nível.”

*Splashtop SOS Teams faz parte de um portfolio de produtos mais amplo de soluções de suporte remoto para pequenas & grandes empresas. As Equipas SOS não estão actualmente disponíveis no Reino Unido e na Suíça.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley e Amesterdão, Splashtop é o líder em Acesso Remoto Seguro e Suporte, oferecendo uma experiência pessoal que os utilizadores precisam com a segurança que as TI podem confiar. Ao contrário de soluções de acesso remoto desajeitado e lento, a experiência em pessoa de Splashtop é tão rápida, simples e segura como estar em frente à máquina no local. A nossa qualidade de 4k a 60fps com fiabilidade e escalabilidade de grau empresarial define o padrão de desempenho. Splashtop simplifica o acesso e o suporte para Windows, Mac, Linux, iOS e Android numa única aplicação. Com autenticação de dois factores e um único sign-on incorporado, assim como SOC2, GDPR, CCPA e conformidade HIPAA fornece segurança de confiança. O suporte global instantâneo do Splashtop permite aos utilizadores falar directamente com um especialista, independentemente do tamanho da empresa. Saiba mais em .