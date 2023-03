Splashtop lança Mirroring360. Exiba sem fio seu iPad ou tela do iPhone usando o Airplay em qualquer computador. Participe da sessão Splashtop na ISTE nas cabines AT&T e HoverCam.

Combinado com Splashtop Classroom, Mirroring360 permite que o ecrã iOS espelhado seja partilhado com todos os dispositivos dos alunos, incluindo outros iPads, Android, PCs e Chromebooks. Descarrega Mirroring360 para o teu computador, e transforma-o num receptor de Airplay.

San Jose, CA e ISTE, Atlanta. - 26 de Junho de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia Mirroring360. Mirroring360 permite-te partilhar o ecrã do teu iPad/iPhone sem a necessidade de cabos ou Apple TVs. Uma vez instalado, o Mirroring360 actua como um receptor Airplay no teu computador. Depois podes seleccioná-lo no menu Airplay do teu iPad ou iPhone para começares a partilhar o teu trabalho e aplicações com todos!

"Mirroring360 permite-nos aproveitar o nosso investimento existente em tecnologia de sala de aula através do espelhamento sem fios da nossa frota de iPads para a sala de aula," disse Matt Penner, Director de Informação e Tecnologia Instrucional, Val Verde Unified School District. "Usando O Mirroring360 num ambiente instrucional mostrou um aumento directo no envolvimento entre os nossos alunos. A sua facilidade de utilização e baixo custo permitir-nos-á torná-lo disponível em todas as salas de aula de uma forma responsável e rentável".

"Desde o lançamento do Splashtop Classrooms há alguns meses atrás, centenas de escolas e distritos em todo o mundo estão a usá-lo para aumentar tanto a mobilidade dos professores como o envolvimento dos alunos. Professores e administradores disseram-nos que também queriam partilhar os seus ecrãs iOS, Android e Chromebook", disse Mark Lee, Splashtop CEO. "Mirroring360 é a nossa resposta. Ao começar com a partilha de ecrã iOS, professores e alunos podem aumentar o envolvimento na sala de aula usando os seus dispositivos iOS. E em breve, tanto os Chromebooks como os ecrãs Android também serão partilhados com o resto da turma".

Como usar o Mirroring360?

Educadores - Deixa os teus alunos partilharem as suas ideias ou trabalhos de casa sem se mexerem do seu lugar. Os alunos simplesmente seleccionam o teu computador no menu do Airplay para espelharem o seu ecrã. Os professores também podem partilhar o seu ecrã com a turma. Combinado com o Splashtop Classroom, permite que o ecrã espelhado do iOS seja transmitido através de computadores, iPads/iPhones, dispositivos Android e Chromebooks. Não precisas de comprar a Apple TV. Óptimo para o teu programa 1:1 ou BYOD!

Instrutores e Apresentadores - Presentes sem fios a partir do teu iPad ou iPhone em qualquer parte da sala. Deixa que outros apresentem os seus próprios conteúdos ou aplicações sem se moverem do seu lugar. Apresenta qualquer aplicação ou conteúdo através de WebEx, join.me ou GoToMeeting session.

Trainers and Demonstrators - Demonstra as últimas funcionalidades da aplicação. Testa a perícia dos participantes espelhando o seu dispositivo. Partilha aplicações internas, demonstrações de produtos e muito mais.

Media Enthusiasts - Partilha as tuas fotos ou música com a tua família num grande ecrã (através de um computador). Senta-te e controla o ecrã à distância com o teu dispositivo iOS.

Jogadores - Mostra as tuas habilidades de jogo num grande ecrã (através de um computador), com grande desempenho e som para uma experiência agradável e envolvente.

Sobre Splashtop

serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a desktops e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science,” Melhor de 2012 CES” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

