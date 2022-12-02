Splashtop lança Mirroring360. Exiba sem fio seu iPad ou tela do iPhone usando o Airplay em qualquer computador. Participe da sessão Splashtop na ISTE nas cabines AT&T e HoverCam.
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Combinado com Splashtop Classroom, Mirroring360 permite que o ecrã iOS espelhado seja partilhado com todos os dispositivos dos alunos, incluindo outros iPads, Android, PCs e Chromebooks. Descarrega Mirroring360 para o teu computador, e transforma-o num receptor de Airplay.
San Jose, CA e ISTE, Atlanta. - 26 de Junho de 2014 - Splashtop Inc., líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia Mirroring360. Mirroring360 permite-te partilhar o ecrã do teu iPad/iPhone sem a necessidade de cabos ou Apple TVs. Uma vez instalado, o Mirroring360 actua como um receptor Airplay no teu computador. Depois podes seleccioná-lo no menu Airplay do teu iPad ou iPhone para começares a partilhar o teu trabalho e aplicações com todos!
"Mirroring360 permite-nos aproveitar o nosso investimento existente em tecnologia de sala de aula através do espelhamento sem fios da nossa frota de iPads para a sala de aula," disse Matt Penner, Director de Informação e Tecnologia Instrucional, Val Verde Unified School District. "Usando O Mirroring360 num ambiente instrucional mostrou um aumento directo no envolvimento entre os nossos alunos. A sua facilidade de utilização e baixo custo permitir-nos-á torná-lo disponível em todas as salas de aula de uma forma responsável e rentável".
"Desde o lançamento do Splashtop Classrooms há alguns meses atrás, centenas de escolas e distritos em todo o mundo estão a usá-lo para aumentar tanto a mobilidade dos professores como o envolvimento dos alunos. Professores e administradores disseram-nos que também queriam partilhar os seus ecrãs iOS, Android e Chromebook", disse Mark Lee, Splashtop CEO. "Mirroring360 é a nossa resposta. Ao começar com a partilha de ecrã iOS, professores e alunos podem aumentar o envolvimento na sala de aula usando os seus dispositivos iOS. E em breve, tanto os Chromebooks como os ecrãs Android também serão partilhados com o resto da turma".
Como usar o Mirroring360?
Educadores — Deixa que os teus alunos partilhem as suas ideias ou os trabalhos de casa sem se mudarem do lugar deles. Os estudantes simplesmente selecionam o teu computador no menu Airplay para espelhar o ecrã deles. Os professores também podem partilhar o ecrã com a turma. Combinado com o Splashtop Classroom, permite que o ecrã espelhado do iOS seja screencast entre computadores, iPads/iPhones, dispositivos Android e Chromebooks. Não é necessário comprar a Apple TV. Ótimo para o teu programa 1:1 ou BYOD!
Instrutores e Apresentadores — Presente sem fios do teu iPad ou iPhone em qualquer parte do quarto. Deixa que os outros apresentem o seu próprio conteúdo ou apps sem se mudarem do lugar deles. Apresenta qualquer aplicação ou conteúdo em uma sessão WebEx, join.me ou GoToMeeting.
Formadores e Demonstradores — Demonstre as mais recentes funcionalidades da aplicação. Teste a perícia do participante espelhando o dispositivo deles. Partilhe apps internas, demonstrações de produtos e muito mais.
Entusiastas dos Media — Partilha as tuas fotos ou música com a tua família num grande ecrã (através de um computador). Controle remotamente o ecrã com o teu dispositivo iOS.
Jogadores — Mostra as tuas habilidades num grande ecrã (através de um computador), com ótimo desempenho e som para uma experiência agradável e imersiva.
Vais à ISTE (International Society for Technology in Education) em Atlanta? Depois vê o Mirroring360 e o Splashtop nestas cabines:
AT&T – Booth 3348 – Participe da sessão da Splashtop no domingo, 29 de junho, das 12h30 às 13h30 e ouça Thomas Deng, cofundador da Splashtop, discutir as soluções de educação da Splashtop.
HoverCam – Booth 1854 – veja Splashtop em ação com o revolucionário SOLO 8!
Economize mais de 40% hoje: Durante um tempo limitado, estamos a oferecer cada licença por apenas R$ 35 (normalmente $11,99). As compras em massa também estão disponíveis (por favor, contacte sales@splashtop.com para mais informações).
Comece o teu teste gratuito hoje visitando www.mirroring360.com
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, “O melhor do que há de novo” da Popular Science, ”Melhor da CES 2012” da LAPTOP Magazine, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
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