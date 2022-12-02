Splashtop lança o aplicativo Mirroring360 Receiver e Espelhamento Assist, primeira solução do setor que suporta o espelhamento de Airplay iOS9
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Compartilhamento de tela Airplay do iOS9 para Windows e MAC Across Networks, abordando os problemas de conversação de rede associados ao Bonjour para fins de Airplay
San Jose, CA - 9 de Setembro de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração em ecrã cruzado, anuncia Mirroring360 AirPlay Receiver é a primeira solução da indústria a suportar o iOS9 Airplay Mirroring. Mirroring360 permite-te transmitir ou espelhar a tua música, filmes, programas de TV, fotografias, jogos e aplicações do teu dispositivo iOS para qualquer dispositivo, incluindo Windows, MAC, e Android. Uma vez instalado, o Receptor Mirroring360 transforma o teu Windows ou MAC num receptor AirPlay. Podes então descobrir e seleccionar o dispositivo no menu AirPlay do teu iPad, iPhone, iPod Touch e MAC para começar a fazer streaming e espelhamento!
“O Mirroring360 para Windows e MAC já é adorado por centenas de milhares de pessoas, especialmente pelos professores e apresentadores”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Estamos muito entusiasmados por poder oferecer suporte ao iOS9 para nossos usuários.”
Como usar o Mirroring360?
Educadores - Deixa os teus alunos partilharem as suas ideias ou trabalhos de casa sem se mexerem do seu lugar. Os alunos simplesmente seleccionam o teu computador no menu do Airplay para espelharem o seu ecrã. Os professores também podem partilhar o seu ecrã com a turma. Combinado com Splashtop Classroom, permite que o ecrã espelhado do iOS seja transmitido através de computadores, iPads/iPhones, dispositivos Android e Chromebooks. Óptimo para o teu programa 1:1 ou BYOD!
Instrutores e Apresentadores — Presente sem fios do teu iPad ou iPhone em qualquer parte do quarto. Deixa que os outros apresentem o seu próprio conteúdo ou apps sem se mudarem do lugar deles. Apresenta qualquer aplicação ou conteúdo em uma sessão WebEx, join.me ou GoToMeeting.
Trainers and Demonstrators - Demonstra as últimas funcionalidades da aplicação. Testa a perícia dos participantes espelhando o seu dispositivo. Partilha aplicações internas, demonstrações de produtos e muito mais.
Entusiastas dos Media — Partilha as tuas fotos ou música com a tua família num grande ecrã (através de um computador). Controle remotamente o ecrã com o teu dispositivo iOS.
Jogadores — Mostra as tuas habilidades num grande ecrã (através de um computador), com ótimo desempenho e som para uma experiência agradável e imersiva.
Além disso, o Mirroring Assist foi atualizado para facilitar a implantação e o gerenciamento do Mirroring360 em escolas e organizações maiores. O Mirroring360 permite que apresentadores, professores e alunos compartilhem as telas dos seus dispositivos (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) em qualquer computador ou display smart.
O Mirroring Assist permite o uso do QR code para conectar dispositivos iOS com computadores, ignorando o Bonjour. Você pode espelhar as telas do iPad ou iPhone em diferentes sub-redes e VLANs, desde que as redes sejam roteáveis. Esta nova ferramenta possui grandes implicações na facilidade de implantação em grandes escolas e empresas:
Os administradores de TI não precisam reconfigurar as redes da escola para o Bonjour, o que economiza tempo e dinheiro.
Os administradores de TI podem desativar a transmissão Bonjour, evitando tráfego de rede desnecessário. Além disso, isso ajuda a evitar que o seu dispositivo iOS encontre uma lista enorme de computadores ao iniciar o AirPlay.
“O Mirroring360 resolve muitos dos nossos problemas ao mesmo tempos. Nós trabalhamos com o AirPlay por muito tempo e nunca conseguimos fazer isso de uma maneira eficiente”, diz Rick Meyer, o Facilitador de Tecnologias e Instrutor de Escolas Públicas de Sidney. “Finalmente, temos uma solução fácil de usar que não é um fardo para nossa equipe de TI.”
A actualização para o Mirroring360 também inclui características e ferramentas para facilitar grandes implantações em escolas e distritos, tais como um .msi pacote e opções de configuração pré-definidas. Saiba mais em: www.mirroring360.com/mirroring-assist.
O Mirroring360 está atualmente em promoção com R$ 75 (50% de desconto). O Mirroring Assist é gratuito de descarregar na appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece altíssima produtividade entre telas, suporte e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos por meio de seus dispositivos móveis. Alguns produtos de colaboração, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, permitem o compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop em lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, que já usaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
e www.mirroring360.com. Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
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