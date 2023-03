Splashtop lança o aplicativo Mirroring360 Receiver e Espelhamento Assist, primeira solução do setor que suporta o espelhamento de Airplay iOS9

Compartilhamento de tela Airplay do iOS9 para Windows e MAC Across Networks, abordando os problemas de conversação de rede associados ao Bonjour para fins de Airplay

San Jose, CA - 9 de Setembro de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial em acesso, suporte e colaboração em ecrã cruzado, anuncia Mirroring360 AirPlay Receiver é a primeira solução da indústria a suportar o iOS9 Airplay Mirroring. Mirroring360 permite-te transmitir ou espelhar a tua música, filmes, programas de TV, fotografias, jogos e aplicações do teu dispositivo iOS para qualquer dispositivo, incluindo Windows, MAC, e Android. Uma vez instalado, o Receptor Mirroring360 transforma o teu Windows ou MAC num receptor AirPlay. Podes então descobrir e seleccionar o dispositivo no menu AirPlay do teu iPad, iPhone, iPod Touch e MAC para começar a fazer streaming e espelhamento!

“O Mirroring360 para Windows e MAC já é adorado por centenas de milhares de pessoas, especialmente pelos professores e apresentadores”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Estamos muito entusiasmados por poder oferecer suporte ao iOS9 para nossos usuários.”

Como usar o Mirroring360?

Educadores - Deixa os teus alunos partilharem as suas ideias ou trabalhos de casa sem se mexerem do seu lugar. Os alunos simplesmente seleccionam o teu computador no menu do Airplay para espelharem o seu ecrã. Os professores também podem partilhar o seu ecrã com a turma. Combinado com Splashtop Classroom, permite que o ecrã espelhado do iOS seja transmitido através de computadores, iPads/iPhones, dispositivos Android e Chromebooks. Óptimo para o teu programa 1:1 ou BYOD!

Instrutores e Apresentadores - Presentes sem fios a partir do teu iPad ou iPhone em qualquer parte da sala. Deixa que outros apresentem os seus próprios conteúdos ou aplicações sem se moverem do seu lugar. Apresenta qualquer aplicação ou conteúdo através de WebEx, join.me ou GoToMeeting session.

Trainers and Demonstrators - Demonstra as últimas funcionalidades da aplicação. Testa a perícia dos participantes espelhando o seu dispositivo. Partilha aplicações internas, demonstrações de produtos e muito mais.

Media Enthusiasts - Partilha as tuas fotos ou música com a tua família num grande ecrã (através de um computador). Senta-te e controla o ecrã à distância com o teu dispositivo iOS.

Jogadores - Mostra as tuas habilidades de jogo num grande ecrã (através de um computador), com grande desempenho e som para uma experiência agradável e envolvente.

Além disso, o Mirroring Assist foi atualizado para facilitar a implantação e o gerenciamento do Mirroring360 em escolas e organizações maiores. O Mirroring360 permite que apresentadores, professores e alunos compartilhem as telas dos seus dispositivos (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) em qualquer computador ou display smart.

O Mirroring Assist permite o uso do QR code para conectar dispositivos iOS com computadores, ignorando o Bonjour. Você pode espelhar as telas do iPad ou iPhone em diferentes sub-redes e VLANs, desde que as redes sejam roteáveis. Esta nova ferramenta possui grandes implicações na facilidade de implantação em grandes escolas e empresas:

Os administradores de TI não precisam reconfigurar as redes da escola para o Bonjour, o que economiza tempo e dinheiro. Os administradores de TI podem desativar a transmissão Bonjour, evitando tráfego de rede desnecessário. Além disso, isso ajuda a evitar que o seu dispositivo iOS encontre uma lista enorme de computadores ao iniciar o AirPlay.

“O Mirroring360 resolve muitos dos nossos problemas ao mesmo tempos. Nós trabalhamos com o AirPlay por muito tempo e nunca conseguimos fazer isso de uma maneira eficiente”, diz Rick Meyer, o Facilitador de Tecnologias e Instrutor de Escolas Públicas de Sidney. “Finalmente, temos uma solução fácil de usar que não é um fardo para nossa equipe de TI.”

A actualização para o Mirroring360 também inclui características e ferramentas para facilitar grandes implantações em escolas e distritos, tais como um .msi pacote e opções de configuração pré-definidas. Saiba mais em: www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 está atualmente em promoção para $14.99 (50% de desconto). O Mirroring Assist é gratuito de descarregar na appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece altíssima produtividade entre telas, suporte e experiência de colaboração, conectando smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos por meio de seus dispositivos móveis. Alguns produtos de colaboração, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, permitem o compartilhamento eficaz de tela de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop em lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, que já usaram a Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Melhor do que há de novo" da Popular Science, prémio "Melhor do CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita www.splashtop.com

