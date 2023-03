Splashtop lança o receptor AirPlay Mirroring360 para dispositivos Android, incluindo Amazon FireTV e Google Nexus Player conectados a HDTVs ou projetores

Espelhe ou faça streamings de músicas, filmes, fotos, jogos e aplicativos do seu iOS ou MAC para qualquer dispositivo Android; versões gratuitas e pagas estão disponíveis no Google Play e na Amazon Android App Store

San Jose, CA (PRWEB) - 28 de Outubro de 2014 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia o Receptor Mirroring360 AirPlay para Android. Mirroring360 permite-te transmitir ou espelhar a tua música, filmes, programas de TV, fotografias, jogos e ecrãs para qualquer dispositivo Android. Uma vez instalado, Mirroring360 transforma o teu dispositivo Android num receptor AirPlay. Podes então descobrir e seleccionar o dispositivo no menu AirPlay do teu iPad, iPhone, iPod Touch e MAC para começar a fazer streaming e espelhamento!

“O Mirroring360 para Windows e MAC já está sendo usado por centenas de milhares de pessoas, especialmente por professores e e executivos que fazem muitas apresentações”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com a expansão dos dispositivos conectados à telas com base em Android, como o Google Nexus Player e o Amazon FireTV, os clientes nos pediram para expandir o suporte à plataforma.”

Como vais usar o Receptor Mirroring360 AirPlay para Android?

Transmite sem fios ou espelha fotografias, vídeos, filmes ou mais do teu iOS ou MAC para televisões HDTV de ecrã grande ligadas a settop-boxes baseadas no Android, tais como Amazon FireTV e Google Nexus Player

Partilha sem fios as tuas apresentações, demonstração de produtos e muito mais dos teus utilizadores de iOS ou MAC para Android

Joga os teus jogos iOS e MAC em HDTV de ecrã grande ligado a qualquer dispositivo Android. O teu dispositivo iOS pode tornar-se um comando de jogo remoto.

Formadores que procuram ser mais eficazes, permitindo a participação dos formandos com o conteúdo do seu lugar

Economize mais de 65% hoje: Durante um período limitado, estamos a oferecer cada licença por apenas $6.99 (normalmente US$ 19,99). As compras em massa também estão disponíveis (por favor, contacte sales@splashtop.com para mais informações). Visite o Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.m360e a Amazon Android App Store para o test drive gratuito.

Sobre Splashtop

serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Essa solução de acesso remoto a desktops e aplicativos de alto desempenho é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de lidar com problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor do que há de novo” da Popular Science,” Melhor de 2012 CES” da revista Laptop e é finalista da Red Herring 100, América do Norte 2013. As soluções Splashtop são distribuídas através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

# # #

Contato para mídia

Alex Shapiro