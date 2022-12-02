Splashtop lança o suplemento de mobilidade de alto desempenho para serviços de área de trabalho remota do Microsoft Windows Server (RDS /Terminal Services), VDI baseada em Hyper-V e Plataforma de Nuvem do Azure
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Recrutamento de Parceiros Mundiais da Microsoft para Mobilizar Todas as Aplicações Empresariais Windows e Legacy
SAN JOSE, Calif. — 8 de julho de 2013 — Hoje, na Microsoft Worldwide Partner Conference 2013 (WPC), a Splashtop Inc., expondo no estande número 519, lança o Splashtop Enterprise como complemento de mobilidade de alto desempenho para Microsoft Windows 2012/2008 R2/2003 Server RDS, VDI baseado em Hyper-V e a plataforma cloud Azure. Com o Splashtop Enterprise, as forças de trabalho móveis agora podem aproveitar a solução de acesso remoto de mais alto desempenho, segura e acessível para desktops virtuais e baseados em sessão, bem como programas RemoteApp.
O Splashtop Enterprise agora inclui o agente VDI (conhecido como Splashtop Streamer) otimizado para a plataforma de virtualização Microsoft Hyper-V, bem como Serviços de Desktop Remoto do Windows/Serviços de Terminal. Quando uma empresa prefere ter acesso remoto sem agente às infraestruturas VDI ou RDS existentes, o Splashtop Enterprise inclui a tecnologia SplashApp que transcodifica o protocolo RDP para o protocolo Splashtop em tempo real. Com o Splashtop Enterprise, não é preciso configurar um Microsoft Remote Desktop Gateway ou enfrentar soluções VPN complicadas porque todo o tráfego remoto Splashtop é roteado com segurança em redes globais com base no SSL AES-256.
“A mobilidade e a nuvem estão criando uma poderosa espiral de computação de TI de última geração”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, “Splashtop, otimizado para Microsoft RDS, Hyper-V e Azure, é a maneira mais rápida, simples e acessível de usar todos os aplicativos de negócios legados na força de trabalho móvel, usando qualquer configuração de nuvem.”
No WPC 2013, Splashtop também revela o seu programa de parcerias com fortes incentivos de canal. Mais de 65% das empresas da Fortune 500 já têm empregados usando Splashtop dentro das suas redes corporativas; com Splashtop Enterprise, os parceiros de canal podem rapidamente oferecer às empresas uma maior capacidade de gestão para satisfazer os requisitos de segurança e conformidade corporativos.
Maiores Benefícios
Mobiliza instantaneamente a infra-estrutura RDS (Terminal Services) e VDI para fornecer .NET, Silverlight, Flash, Java, SAP/Oracle/Siebel, CAD 3D, e outras aplicações verticais
Desfruta de um controlo completo sobre quais as aplicações ou desktops que são mobilizados para quais dispositivos e utilizadores; o painel de controlo dá uma visão funcional das TI sobre a utilização e gestão
Integração profunda com parceiros MDM/MAM para segurança e controle adicionais BYO
Agilidade empresarial por meio de escalabilidade simples em nuvens privadas, híbridas e públicas, incluindo a plataforma de nuvem do Azure
Recursos principais
Os agentes Splashtop VDI (conhecidos como Splashtop Streamer) são certificados para host de sessão e virtualização baseados no Microsoft Hyper-V
A tecnologia SplashApp sem agente pode transcodificar em tempo real o Windows Server 2003/2008/2012 RDS e os desktops virtuais baseados em Hyper-V (VDI) executando qualquer sabor de Windows
Consola de gestão segura no local que se integra com o Active Directory
Acesso à mobilidade de alta performance: até 60 frames por segundo de vídeo e menos de 30 milissegundos de latência, mas com menor consumo de energia
Interface intuitiva: gestos simples para dispositivos móveis baseados no toque com atalhos e controlos personalizáveis para aplicações empresariais específicas
Suporte BYO: iOS, Android, Windows Phone, WinRT, Windows, e Mac
Preços e Disponibilidade
Splashtop Enterprise com o Splashapp já está disponível em: www.splashtop.com/products-pricing
Um teste gratuito está disponível aqui:
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.
Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com
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Contato para mídia
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com