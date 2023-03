Splashtop lança assistência em sala de aula otimizada para Microsoft Windows 10

Possibilite que seus professores anotem e compartilhem telas de tablets do Windows 10 aos dispositivos de muitos alunos, a qualquer momento, em qualquer lugar

San Jose, CA - 20 de Junho, 2016 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia Splashtop Classroom Assist para Microsoft Universal Windows Platform (UWP). O Splashtop Classroom Assist transforma qualquer tablet do Windows 10 ou computadores portáteis convertíveis em quadros brancos interactivos móveis. Os professores podem mover-se livremente pela sala com controlo total do conteúdo sem estarem presos à frente da sala de aula, como no caso dos quadros brancos interactivos tradicionais. Além disso, os professores podem partilhar instantaneamente o ecrã dos dispositivos do Windows 10 para todos os dispositivos dos alunos através de uma ligação sem fios. As características suportadas pelo Windows 10 incluem o Cortana, que permite aos professores usar comandos de voz para controlar a sessão e várias funcionalidades de anotação.

“O tablet Windows 10 está se tornando uma poderosa ferramenta de educação, fornecendo suporte ao stylus, bem como ao controle de voz da Cortana”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Com iniciativas 1:1 em muitos distritos escolares, o Splashtop Classroom Assist otimizado para o Windows 10 melhora a experiência de aprendizagem geral.”

“Estamos muito animados em auxiliar a aprendizagem dos alunos com o compromisso da Splashtop de criar a plataforma UWP do Windows 10”, disse Craig Dewar, Diretor Sênior de Marketing do Windows da Microsoft Corp. “A Splashtop suporta nosso objetivo visando causar um impacto positivo na aprendizagem dos alunos e na nossa visão de ensinar em qualquer hora e em qualquer lugar.”

Com o Splashtop Classroom Assist, os professores podem:

Estar no controle Ensine nos quatro cantos da sala de aula — interaja com os alunos individualmente ou como classe

Anotar Sobre Qualquer Coisa Use gestos para desenhar e realçar usando canetas coloridas e de tamanhos diferentes, usar marcadores, formas e ferramentas de texto sobre conteúdo já existente ou em planos de fundo ou gráficos Faça capturas de tela e salve-as na galeria para uso posterior, ou envie-as por email para alunos, pais ou colegas

Aumentar o engajamento da turma Usar as ferramentas de sombreamento da tela para direcionamento de foco Importe e compartilhe planilhas da turma Gravar a sessão para reprodução posterior

Compartilhar a tela do dispositivo em todos os dispositivos wireless dos seus alunos

Emite Comandos de Voz via Cortana

A nova aplicação Splashtop Classroom Assist para Windows 10 está disponível na Windows Store. Splashtop Classroom começa $29.99 por ano.