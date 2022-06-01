Splashtop lança assistência em sala de aula otimizada para Microsoft Windows 10
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Possibilite que seus professores anotem e compartilhem telas de tablets do Windows 10 aos dispositivos de muitos alunos, a qualquer momento, em qualquer lugar
San Jose, CA - 20 de Junho, 2016 - Splashtop Inc., o líder mundial em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia Splashtop Classroom Assist para Microsoft Universal Windows Platform (UWP). O Splashtop Classroom Assist transforma qualquer tablet do Windows 10 ou computadores portáteis convertíveis em quadros brancos interactivos móveis. Os professores podem mover-se livremente pela sala com controlo total do conteúdo sem estarem presos à frente da sala de aula, como no caso dos quadros brancos interactivos tradicionais. Além disso, os professores podem partilhar instantaneamente o ecrã dos dispositivos do Windows 10 para todos os dispositivos dos alunos através de uma ligação sem fios. As características suportadas pelo Windows 10 incluem o Cortana, que permite aos professores usar comandos de voz para controlar a sessão e várias funcionalidades de anotação.
“O tablet Windows 10 está se tornando uma poderosa ferramenta de educação, fornecendo suporte ao stylus, bem como ao controle de voz da Cortana”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop. “Com iniciativas 1:1 em muitos distritos escolares, o Splashtop Classroom Assist otimizado para o Windows 10 melhora a experiência de aprendizagem geral.”
“Estamos muito animados em auxiliar a aprendizagem dos alunos com o compromisso da Splashtop de criar a plataforma UWP do Windows 10”, disse Craig Dewar, Diretor Sênior de Marketing do Windows da Microsoft Corp. “A Splashtop suporta nosso objetivo visando causar um impacto positivo na aprendizagem dos alunos e na nossa visão de ensinar em qualquer hora e em qualquer lugar.”
Com o Splashtop Classroom Assist, os professores podem:
Estar no controle
Ensine nos quatro cantos da sala de aula — interaja com os alunos individualmente ou como classe
Anotar Sobre Qualquer Coisa
Use gestos para desenhar e realçar usando canetas coloridas e de tamanhos diferentes, usar marcadores, formas e ferramentas de texto sobre conteúdo já existente ou em planos de fundo ou gráficos
Faça capturas de tela e salve-as na galeria para uso posterior, ou envie-as por email para alunos, pais ou colegas
Aumentar o engajamento da turma
Usar as ferramentas de sombreamento da tela para direcionamento de foco
Importe e compartilhe planilhas da turma
Gravar a sessão para reprodução posterior
Compartilhar a tela do dispositivo em todos os dispositivos wireless dos seus alunos
Emite Comandos de Voz via Cortana
A nova aplicação Splashtop Classroom Assist para Windows 10 está disponível na Windows Store. Splashtop Classroom começa em R$ 150 por ano.
Veja como o Splashtop Classroom Assist pode transformar a escola e a sala de aula: https://www.splashtop.com/classroom
Vídeo do Splashtop Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio “Produto Mais Inovador” da PC World, “O melhor do que há de novo” da Popular Science, ”Melhor da CES 2012” da LAPTOP Magazine, e é finalista da Red Herring 100 América do Norte 2013. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
Contato de Mídia
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com