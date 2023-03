Splashtop junta-se ao programa RSA® Ready Technology Partner; anuncia adoção pelo líder do grupo de seguros do Japão Nissei Asset Management

Milhares de agentes de seguros em muitas companhias estão usando o Splashtop Enterprise para aumentar a produtividade e dar prosseguimento ao Plano de Continuidade de Negócios

SAN JOSE, Califórnia - 23 de Julho de 2014 - Splashtop, líder em colaboração e computação entre dispositivos, anuncia hoje que aderiu ao Programa RSA Ready Technology Partner e estabeleceu a interoperabilidade entre a Splashtop Enterprise e a solução de autenticação multi-factor RSA SecurID da RSA, The Security Division of EMC (EMC).

Splashtop também anunciou que o grupo líder japonês de seguros Nissei Asset Management está agora a implementar a Splashtop Enterprise, a única solução de acesso remoto da indústria no local. A Splashtop Enterprise irá substituir uma solução RDP mais lenta existente para que os empregados possam desfrutar de maior produtividade e segurança ao acederem remotamente aos seus computadores a partir de qualquer dispositivo através da Internet. Splashtop também serve como solução em caso de emergência ou desastre, conhecido como Business Continuity Plan (BCP) no Japão; os empregados podem efectivamente trabalhar de casa sem se deslocarem aos escritórios.

"Temos o prazer de acolher Splashtop no Programa de Parceiros RSA Ready. Como as empresas e as PMEs trabalham para optimizar o acesso remoto dos seus empregados, a necessidade de soluções de segurança fiáveis e comprovadas é uma prioridade", disse Chad Loeven, Director de Parcerias, RSA. "A interoperabilidade dos produtos RSA e Splashtop irá ajudar os clientes a fornecer uma solução de acesso remoto e colaboração que foi concebida para ser segura e conveniente para os utilizadores".

O Splashtop Enterprise permite que os departamentos de TI forneçam aplicativos corporativos (físicos e virtuais) para tablets, smartphones, computadores e MACs. A melhor experiência de streaming e tela sensível ao toque possibilita que funcionários móveis possam usar nossa solução de forma rápida e fácil, aumentar a produtividade dos seus escritórios, linha de negócios, gráficos 3D e aplicativos web personalizados em casa ou durante viagens.

"Os dispositivos móveis estão a transformar a indústria dos seguros, especialmente a forma como os fornecedores de serviços e os clientes interagem", disse Mark Lee, CEO e fundador da Splashtop, "Estamos entusiasmados por trabalhar com a RSA para ajudar a garantir que podemos oferecer a melhor solução de acesso remoto seguro da classe aos nossos clientes".

De acordo com a Nissei Asset Management, a Splashtop Enterprise ajudou a aumentar consideravelmente a produtividade da sua força de trabalho móvel, também atendeu ao requisito de desenvolver e executar um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) em caso de emergência ou desastre. Para obter mais informações sobre como o Splashtop Enterprise pode ajudar a mobilizar sua empresa ou estimular o PCN, visite: https://www.splashtop.com/enterprise

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas do setor e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. É a única empresa a ganhar o prémio NVIDIA "Ones to Watch" Empresas Emergentes dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visita

RSA e SecurID são marcas registradas ou marcas comerciais da EMC Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

