Splashtop e Intel redefinem a capacidade de desktop remoto — Agora, o despertar remoto de um PC adormecido sobre uma rede WIFI é uma realidade

Milhões de novos computadores com a tecnologia Intel® Smart Connect estão agrupando o desktop remoto da Splashtop, habilitando a nuvem pessoal para consumidores, bem como a VDI distribuída para empresas

SAN JOSE, Califórnia - 4 de Junho de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou uma colaboração com a Intel® Corporation para transformar a forma como os utilizadores móveis podem aceder remotamente aos seus PCs, a qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo quando os seus PCs estão a dormir. A tradicional capacidade Wake on LAN requer que os PCs estejam ligados a uma rede Ethernet com fios. Splashtop é a primeira aplicação de desktop remoto que suporta wake remoto sobre WIFI em PCs seleccionados equipados com a Tecnologia Intel® Smart Connect.

“Com a Splashtop e o Intel Smart Connect, uma nova geração de computadores vai se deixar a nuvem pessoal mais poderosa, fornecendo seus aplicativos e dados favoritos ao seu dispositivo móvel”, disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, “Usuários e empresas podem ser ecológicos, pois computadores conectados a Wi-Fi podem ser colocados em repouso, sem comprometer a sua disponibilidade.”

“O Desktop Remoto da Splashtop é um excelente exemplo de um aplicativo que usufrui dos recursos mais recentes de tecnologia Intel Smart Connect para permitir usos atraentes em um mundo cada vez mais móvel.”, disse Adam King, Diretor de Marketing de Produtos de notebooks da Intel.

Para ativar um computador remoto entre redes, o Splashtop Bridging CloudTM é integrado ao serviço de nuvem da tecnologia Intel Smart Connect.

Empresas que atualizam os seus computadores ou adotam o BYOD se beneficiam ao escolher computadores com a tecnologia Intel Smart Connect. Com a Splashtop, os computadores distribuídos agora podem ser ativados para fornecer dados e aplicativos comerciais essenciais à força de trabalho móvel. Computadores distribuídos (VDI distribuído) é algo muito mais escalável e acessível do que a VDI centralizada tradicional, o que requer uma grande revisão da infraestrutura de computação, rede e armazenamento.

A Splashtop integrada com a tecnologia Intel Smart Connect será apresentada na Computex Taipei, de 4 de junho a 8 de junho, nas cabines ASRock, Intel e MSI.

Os aplicativos móveis iniciais que suportam o Intel Smart Connect são o Desktop Remoto Splashtop 2 para iPad e iPhone. Android e outras plataformas serão adicionadas em breve.

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 18 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop das lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de desktop remoto e acesso a aplicativos de alto desempenho é uma maneira rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES 2012” da LAPTOP Magazine e é finalista da Red Herring 100 2013 realizada na América do Norte. É a única empresa a ganhar o prêmio NVIDIA “Ones to Watch” de Empresas Emergentes por dois anos consecutivos (2012 e 2013). A empresa possui sua sede em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

Contato para mídia

Kim Gengler

kim.gengler@horngroup.com