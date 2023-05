Splashtop finalista altamente elogiado no 2023 IT Europa Channel Awards

A IT Europa reconhece o Splashtop por um projeto inovador envolvendo o suporte remoto de soluções de sinalização digital imersiva na Europa e América do Norte.

CUPERTINO, Califórnia, 24 de maio de 2023 – Hoje, a Splashtop está comemorando seu recente reconhecimento no IT Europa Channel Awards como um fornecedor altamente recomendado na categoria Solução de aplicativo vertical do ano para o aplicativo inovador do cliente da Splashtop com Beyond Digital Solutions.

A Beyond Digital Solutions é uma agência de comunicação que desenha soluções digitais imersivas que influenciam a forma como as pessoas interagem com as marcas. Eles usam a solução Splashtop Enterprise para aprimorar seus recursos de suporte remoto para as 7.000 telas digitais que gerenciam para clientes em toda a Europa, Estados Unidos e Canadá. As melhorias resultantes na eficiência permitiram que a Beyond Digital Solutions corrigisse 90% dos problemas remotamente, minimizando interrupções e economizando uma média de 15.000 milhas na estrada, bem como quatro toneladas de emissões de CO2 por cliente.

“Splashtop marcou todas as nossas caixas. Com uma solução escalável, podíamos controlar remotamente os nossos ecrãs por todo o lado e apoiar uma grande variedade de dispositivos para clientes e equipa interna. Tudo com um software não invasivo e seguro que pode ser ativado sob demanda”, disse Michael Thompson, arquiteto digital e especialista em sinalização digital

As premiadas soluções de Acesso Remoto e Suporte Remoto da Splashtop permitiram que a Beyond Digital Solutions economizasse custos com a satisfação do cliente ao:

Minimize o tempo de inatividade das suas campanhas de sinalética digital. O Splashtop permitiu que seu service desk verificasse e oferecesse suporte facilmente a mais de 200 máquinas diariamente, substituindo as visitas no local com apenas alguns cliques remotos.

Ganhe flexibilidade e competitividade. Com a possibilidade de escolher e gerir remotamente qualquer software, a Beyond Digital pode criar campanhas digitais à medida dos seus clientes.

Dê suporte a clientes e funcionários com uma ferramenta de suporte remoto segura e não invasiva. Ativado a pedido sem necessidade de instalação ou manutenção local.

Permita que a equipe de TI acesse e opere na mesma máquina simultaneamente , sem ser desconectado de suas sessões, para um processo de solução de problemas mais eficiente.

Permitir que os funcionários trabalhem remotamente a partir dos seus próprios dispositivos. Com suporte atempado e acesso a estações de trabalho e programas topo de gama, independentemente do sistema operativo.

"Na Splashtop, estamos mudando a forma como as empresas oferecem suporte a tudo, desde o trabalho diário até aplicativos IoT, e nosso recente reconhecimento pela IT Europa valida nosso compromisso com a excelência", disse Alexander Draaijer, gerente geral da Splashtop EMEA. “Nossos recursos de suporte remoto provaram ser fundamentais para impulsionar a inovação, conforme demonstrado por nosso projeto inovador com a Beyond Digital Solutions. Temos orgulho de estar na vanguarda do suporte à IoT e estamos entusiasmados em continuar oferecendo soluções revolucionárias para empresas em todo o mundo."

A Splashtop é uma fornecedora líder de acesso remoto seguro e soluções de suporte para pequenas e médias empresas (SMBs), bem como grandes empresas, em todas as verticais do mundo, incluindo Mídia e Entretenimento, Educação, Serviços Financeiros, Serviços de Saúde, Transporte e muito mais . O Splashtop foi recentemente reconhecido com o prêmio de melhor classificação de 2023 da TrustRadius, um prêmio baseado inteiramente no feedback dos clientes. Para saber mais, visite Splashtop.com.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho do Splashtop é capaz de alcançar uma qualidade 4K HD, suporte a vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. O Splashtop vem com funcionalidades de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo as de 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com