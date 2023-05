Splashtop Vence o Prêmio de Melhor Avaliado da TrusTradius Dois anos seguidos em 2023

Splashtop Reconhecido novamente pela Experiência de Utilizador Excepcional e Suporte ao Cliente nas Categorias de Desktop Remoto e Suporte Remoto

CUPERTO, Calif., 10 de maio de 2023 —Splashtop, líder em soluções remotas que simplificam o mundo do trabalho - em qualquer lugar, orgulha-se de anunciar que foi nomeado o vencedor do TruStradius Top Rated Award 2023 nas categorias de Desktop Remoto e Suporte Remoto. Esta distinção prestigiada baseia-se inteiramente nas avaliações e no sentimento dos clientes, enfatizando o compromisso do Splashtop com a experiência do utilizador e o apoio ao cliente.

"Splashtop ganhou prêmios melhores nas Categorias de Suporte Remoto e Desktop Remoto”, disse Megan Headley, Vice-presidente de Investigação da TruStradius. “Estes prémios baseiam-se diretamente no feedback dos clientes e ajudam os compradores de software a tomar melhores decisões de compra destacando os produtos que fornecem altos níveis de satisfação do cliente.”

O CEO do Splashtop, Mark Lee, expressou gratidão e orgulho nas realizações da empresa, afirmando, a" nossa estratégia de crescimento orientada por produtos centrada no cliente permitiu-nos trazer continuamente os melhores produtos para o mercado. Estamos empenhados em proporcionar aos nossos utilizadores uma experiência excepcional, apoiada por um apoio ao cliente responsivo. Ganhar estes Prémios TrusTradius Top Rated é um testemunho da nossa busca incansável pela excelência na indústria. "

Como pioneiro em soluções de acesso remoto e suporte, o Splashtop oferece uma plataforma acessível e fácil de usar com recursos de segurança líderes do setor. A dedicação da empresa à capacidade de resposta dos clientes distingue-a dos concorrentes, garantindo que os utilizadores recebem o mais alto nível de satisfação.

Ganhar um Top Rated Award sublinha a credibilidade e o compromisso da Splashtop em oferecer as melhores soluções de acesso remoto e suporte do mercado. Os revisores TrusTradius elogiaram a plataforma pela facilidade de uso, segurança e suporte.

Veja o que os clientes estão a dizer:

“O Splashtop permite à nossa equipa de design 2D& 3D interagir com o software instalado em sistemas de escritório que podem ter um uso intensivo de CPU. Podemos renderizações em fila para processamento sem sobrecarregar computadores remotos que não têm recursos. O Splashtop tem sido uma ferramenta fiável para a nossa pequena equipa ao mesmo tempo que é eficiente em termos de custos.” Diretor, Empresa de& Publicidade de Marketing

“Em comparação com outras ferramentas, encontrei que o Splashtop é um produto com o qual não tenho de me preocupar, uma vez instalado. Na maior parte das vezes, as ferramentas de suporte remoto são críticas em emergências e ao contrário de outros, o Splashtop não me desiludiu nas emergências. É fácil de usar e posso usá-lo de qualquer dispositivo que tenha na mão quando há uma emergência.” Gerente TI, Ensino Superior

"Excelente produto a um excelente preço! Poupa-me dinheiro, tempo e stress. Quase três anos depois e continuo feliz.” Diretor de TI, Fornecedor de Serviços de TI

Para mais informações sobre as premiadas soluções de suporte e acesso remoto do Splashtop, visite Splashtop.com.

Sobre Splashtop

Splashtop é um líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho do Splashtop é capaz de alcançar uma qualidade 4K HD, suporte a vários monitores e 60 fps com latência ultrabaixa. O Splashtop vem com funcionalidades de segurança avançadas, suporte amplo a dispositivos e serviço de atendimento ao cliente responsivo. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo as de 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Splashtop.com

Sobre a TrustRadius

O TrusTradius é um site de avaliação confiável para a tecnologia de negócios, que serve compradores e vendedores. A plataforma ajuda os compradores a tomar melhores decisões de produtos com base em avaliações imparciais e perspicazes, ao mesmo tempo que ajuda os fornecedores a aproveitar e dimensionar a voz autêntica dos seus clientes. O TrusTradius tem mais de 68000 avaliações verificadas e classificações em mais de 400 categorias de software. Para saber mais, visite www.trustradius.com