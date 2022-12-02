Splashtop Dá aos Professores Maior Liberdade, Colaboração e Fácil Acesso à Roam e Interacção na Sala de Aula
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No FETC, a Promessa de Mobilidade na Sala de Aula toma forma com duas aplicações premiadas, Splashtop para Negócios e Splashtop Whiteboard
Splashtop é o líder nº1 em vendas de acesso remoto com mais de 12 milhões de utilizadores
Splashtop no FETC, Estande 1425
FETC 2013 — ORLANDO, Fla. e SAN JOSE, Calif. — 30 de janeiro de 2013 — Splashtop Inc., a líder mundial em colaboração entre dispositivos e acesso remoto, destacaram na FETC o quão melhor a aplicação de acesso remoto Splashtop for Business e o premiado Splashtop Whiteboard estão a proporcionar maior mobilidade e colaboração às instituições de ensino.
As demonstrações de produtos da Splashtop estão disponíveis no stand 1425 em FETC 2013, a principal conferência de tecnologia educacional K-12 do país que se realiza de 28 a 31 de Janeiro no Orange County Convention Center, Orlando, Florida.
A inovação na educação é um grande foco para nós", disse Mark Lee, CEO e co-fundador da Splashtop, Inc. "A inovação na educação é um grande foco para nós. "Desde a introdução do ano passado, Splashtop for Business está a ganhar força entre as instituições educacionais que procuram maximizar a tecnologia móvel nas suas salas de aula. Além disso, os professores estão a adorar o quadro interactivo para se envolverem e supervisionarem o trabalho dos alunos dos quatro cantos das suas salas de aula".
Num distrito escolar do Sul da Califórnia, mais de 800 professores foram equipados com iPads e a aplicação Splashtop's Whiteboard. Os professores do Distrito Escolar Unificado de Val Verde já não gostam de estar amarrados ao seu PC de mesa e podem agora circular livremente pela sala de aula com os seus iPads enquanto se envolvem directamente com os alunos e monitorizam o seu trabalho. Eles também podem enviar aos pais exemplos em tempo real do trabalho dos seus filhos.
Com o Splashtop para Empresas, as instituições de ensino ficam:
Simples — Fácil configuração para departamentos de TI e educadores para que os professores possam acessar os seus PCs remotamente a partir de iPads e tablets.
Seguro — Políticas de grupo personalizáveis e robustas para garantir um acesso remoto seguro apenas aos que concederam permissão.
Flexível — Os modelos de licenciamento e preços vão de pequenas a grandes instalações.
Com Splashtop Whiteboard, os professores podem:
Seja Livre para Se Mover — Os professores já não estão presos à frente da turma; podem colaborar livremente e acompanhar o trabalho dos alunos.
Anotar — Use gestos para desenhar o conteúdo e realçar utilizando canetas coloridas e dimensionadas diferentes. Tire fotografias do ecrã e envia-os por e-mail a estudantes e pais.
Envolver — O conteúdo de mídia rico é reproduzido em alta definição num tablet. Lentamente revele texto ou imagens para manter a audiência concentrada usando a ferramenta Sombreamento do Ecrã.
Trabalhar Remotamente — Aceda ao ambiente de sala de aula a partir do tablet a partir de outros locais escolares ou em casa, permitindo a máxima comodidade e produtividade.
Para mais informações sobre a Splashtop, visite https://www.splashtop.com; siga o blog da empresa em https://www.splashtop.com/blog, no Facebook em https://www.facebook.com/Splashtop e no Twitter em @Splashtop.
Preços e Disponibilidade
Splashtop for Business está disponível para compra no site do Splashtop em www.splashtop.com/business#pricing-tab. Preços educacionais especiais estão disponíveis a pedido.
Splashtop Whiteboard para iPad está disponível por $19.99 USD na Apple App Store. O quadro branco Splashtop para Android, Nook e Kindle Fire pode ser descarregado por $9.99. Visita www.splashtop.com/whiteboard para saberes mais sobre o Splashtop Whiteboard.
Recursos de Apoio
Splashtop home: www.splashtop.com
Splashtop for Business: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboard
Baixe o Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrãs cruzados da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Hoje, mais de 12 milhões de utilizadores desfrutam da comodidade do Splashtop Remote Desktop, nomeado para as 25 aplicações para iPad mais vendidas da Apple App Store. Splashtop oferece um desempenho superior e facilidade de utilização para utilizadores iOS, Android, RIM, Windows e MAC que queiram aceder remotamente aos seus desktops, aplicações e dados a qualquer hora e em qualquer lugar.
Capitalizando nas tendências BYOD/CYOD, Splashtop for Business é uma solução segura e de alto desempenho para o ambiente de trabalho remoto, concebida para mobilizar a força de trabalho em minutos, com total conformidade com as políticas de TI da empresa. Fornece uma consola centralizada para monitorizar, gerir, activar/desactivar e auditar o acesso remoto dos empregados a aplicações e dados através de computadores e nuvens. Muitas organizações estão a adoptar Splashtop for Business como uma forma mais rápida e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre desafios de desempenho WAN, bem como de escalar e acelerar a VDI (Virtual Desktop Infrastructure) existente para a força de trabalho de conhecimento móvel. Splashtop também faz parcerias com fornecedores de gestão de dispositivos móveis (MDM), integradores de sistemas, fornecedores de redes de segurança, e fornecedores de serviços para fornecer SaaS flexíveis e soluções no local para empresas.
Splashtop Whiteboard permite a professores e alunos transformar o seu iPad, tablet Android, B&N NOOOK ou Amazon Kindle Fire num quadro interactivo móvel a uma fracção do custo de um IWB tradicional. Os professores podem colaborar, anotar e partilhar currículo e conteúdos em muitos formatos, incluindo Flash, com todos os alunos enquanto passeiam pela sala de aula. Anywhere Access Pack é um add-on Splashtop 2 que permite aos utilizadores aceder sem problemas aos seus computadores através de 3G/4G, Internet e firewalls, usando o nosso Splashtop Bridging Cloud™, uma infra-estrutura global de servidores relay nos EUA, Europa e Ásia. Splashtop Bridging Cloud oferece a melhor segurança, fiabilidade e desempenho global da classe.
Após investimentos da Storm Ventures, DFJ, NEA e SAP Ventures, a Splashtop está liderando uma onda de mobilidade e computação em nuvem — oferecendo produtividade e colaboração aprimoradas, conectando usuários a aplicativos, dados e serviços em qualquer dispositivo. Para mais informações sobre a Splashtop, visite https://www.splashtop.com.
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
Etiquetas: Splashtop, colaboração entre dispositivos, iPad, iPhone, Android, FETC, Splashtop Whiteboard, tablet, smartphone, móvel, nuvem, desktop remoto
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