Splashtop aumenta a tecnologia de suporte remoto para dispositivos móveis Kyocera

Kyocera adiciona suporte remoto sob demanda para dispositivos robustos com o Splashtop SOS

SAN JOSE, Califórnia, quinta-feira, 19 de Novembro de 2020 - A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso e suporte remoto, estendeu o seu suporte tecnológico para Kyocera's toughged mobile phones in North America. Depois de obterem o consentimento do cliente, os técnicos da Kyocera poderão agora aceder e controlar remotamente os dispositivos dos clientes com a aplicação Splashtop SOS para garantir um suporte técnico mais rápido e preciso.

Depois de baixar o aplicativo Splashtop SOS, os clientes móveis da Kyocera só precisam abrir o aplicativo para obter um código de sessão exclusivo para compartilhar com o seu técnico de suporte da Kyocera. O técnico então pode usar o código para iniciar uma sessão de acesso remoto ao dispositivo Kyocera.

Os técnicos verão a tela do celular em seu próprio computador e, com a permissão do cliente, poderão controlá-lo remotamente para solucionar problemas como se estivessem controlando o telefone do usuário pessoalmente.

“A Kyocera tem liderado o mercado de dispositivos robustos”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Com a Splashtop, a Kyocera pode oferecer aos seus clientes assistência remota imediata para resolver problemas o mais rápido possível.”

“A segurança é de extrema importância. Saber que eles possuem uma base de clientes de 200.000 empresas em todo o mundo - incluindo bancos, governos e toda a sua questão legal - foram fatores cruciais para escolhermos usar a Splashtop para resolução rápida de problemas”, disse Vipul Dalal, gerente geral do Grupo de Equipamentos de Comunicação da Kyocera.

O aplicativo Splashtop SOS suporta os dispositivos móveis robustos da Kyocera, que são fabricados com proteção à prova d'água Mil-Spec 810G e IP68 para uma comunicação confiável em condições de trabalho difíceis, muitas vezes até mesmo impossíveis. O suporte técnico em locais remotos pode ser desafiador, mas o aplicativo SOS pode ser utilizado praticamente em qualquer lugar.

Sobre a Kyocera

https://kyoceramobile.com/

Sobre Splashtop