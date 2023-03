Splashtop expande a integração de acesso remoto com a tarefa automática

Inicie sessões de suporte remoto dentro do Autotask PSA Support Tickets

San Jose, Califórnia - 15 de Setembro de 2017 Splashtop Inc, o líder mundial em acesso cruzado, suporte e colaboração, anunciou hoje a nova integração de Splashtop On-Demand Support (SOS) com Autotask PSA, que estreará na conferência Autotask Community Live a 17 de Setembro de 2017. Com esta nova integração, os clientes da Autotask podem lançar rapidamente e na perfeição sessões Splashtop On-Demand Support enquanto assistem os clientes. Os benefícios da nova integração incluem:

Inicia facilmente uma sessão de suporte remoto a partir de um bilhete Autotask

A informação da sessão é automaticamente registada nas notas do bilhete para referência futura

Resolve os problemas dos clientes mais rapidamente e aumenta a sua satisfação

"Estamos entusiasmados por o Splashtop ter alargado a sua integração para incluir o Autotask PSA. A tecnologia de acesso remoto Splashtop já disponível em

Patrick Burns, Vice-Presidente, Product Management, Autotask. "Esta nova integração fornece aos clientes Autotask PSA as mesmas ferramentas de classe mundial



Splashtop On-Demand Support permite aos profissionais de suporte aceder e controlar remotamente computadores e dispositivos móveis.

Ver e controlar computadores Windows e Mac, ver ecrãs de dispositivos Android em tempo real e controlar à distância muitos dispositivos Android

Simples tanto para o técnico como para o utilizador remoto com um código de acesso de 9 dígitos e um pequeno download

Funcionalidades úteis de suporte incluindo transferência de ficheiros, chat, e elevação ao privilégio de administração

Alta performance e segurança robusta

Ao ajudares os utilizadores remotos, a capacidade de ver e controlar o ecrã do seu computador ou dispositivo pode ajudar a resolver problemas até 90% mais depressa do que apenas a interacção verbal.

"Os MSPs querem uma solução integrada para apoiar eficazmente os seus clientes", disse Mark Lee, CEO Splashtop. "Estamos entusiasmados por partilhar que tanto a Autotask



Disponibilidade

A integração do Splashtop On-Demand Support no Autotask PSA está agora disponível no catálogo Autotask LiveLinks. A integração requer

a partir do site Splashtop com licença por técnico concorrente. SOS é o melhor valor em soluções de suporte remoto assistido com uma licença de uso comercial. Também está disponível um teste gratuito em .