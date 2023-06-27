Splashtop expande a integração de acesso remoto com a tarefa automática
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Inicie sessões de suporte remoto dentro do Autotask PSA Support Tickets
Splashtop On-Demand Support (SOS) integrado ao Autotask PSA
San Jose, Califórnia - 15 de Setembro de 2017 Splashtop Inc, o líder mundial em acesso cruzado, suporte e colaboração, anunciou hoje a nova integração de Splashtop On-Demand Support (SOS) com Autotask PSA, que estreará na conferência Autotask Community Live a 17 de Setembro de 2017. Com esta nova integração, os clientes da Autotask podem lançar rapidamente e na perfeição sessões Splashtop On-Demand Support enquanto assistem os clientes. Os benefícios da nova integração incluem:
Inicia facilmente uma sessão de suporte remoto a partir de um bilhete Autotask
A informação da sessão é automaticamente registada nas notas do bilhete para referência futura
Resolve os problemas dos clientes mais rapidamente e aumenta a sua satisfação
“Estamos entusiasmados com o fato de a Splashtop ter estendido sua integração para incluir o Autotask PSA. A tecnologia de acesso remoto da Splashtop já disponível no Autotask Endpoint Management permitiu que as equipes de TI e MSPs acessassem com segurança as estações de trabalho e resolvessem os problemas do usuário de maneira rápida e eficaz”, disse Patrick Burns, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Autotask. “Esta nova integração fornece aos clientes da Autotask PSA as mesmas ferramentas de classe mundial para ajudar com eficiência os seus clientes diretamente a partir de um tíquete de serviço.”
Splashtop On-Demand Support permite aos profissionais de suporte aceder e controlar remotamente computadores e dispositivos móveis.
Ver e controlar computadores Windows e Mac, ver ecrãs de dispositivos Android em tempo real e controlar à distância muitos dispositivos Android
Simples tanto para o técnico como para o utilizador remoto com um código de acesso de 9 dígitos e um pequeno download
Funcionalidades úteis de suporte incluindo transferência de ficheiros, chat, e elevação ao privilégio de administração
Alta performance e segurança robusta
Ao ajudares os utilizadores remotos, a capacidade de ver e controlar o ecrã do seu computador ou dispositivo pode ajudar a resolver problemas até 90% mais depressa do que apenas a interacção verbal.
“Os MSPs querem uma solução integrada para oferecer suporte eficaz a seus clientes”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Estamos entusiasmados em compartilhar que o Autotask Endpoint Management (RMM) e o PSA agora estão perfeitamente integrados ao controle remoto Splashtop, para que os MSPs possam desfrutar da melhor solução de ponta a ponta da categoria.”
Disponibilidade
A integração do Splashtop On-Demand Support no Autotask PSA já está disponível no catálogo Autotask LiveLinks. A integração requer o Splashtop On-Demand Support (vendido separadamente). O Splashtop On-Demand Support está disponível para compra no site da Splashtop com licenciamento por usuário simultâneo. O SOS é o melhor valor em soluções de suporte remoto assistido com uma licença de utilização comercial. Uma avaliação gratuita também está disponível.
Estamos animados em compartilhar que tanto o Autotask Endpoint Management (RMM) quanto o PSA estão agora perfeitamente integrados ao controle remoto da Splashtop, agora os MSPs podem desfrutar da melhor solução de ponta a ponta da categoria.
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em ecrã cruzado. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem seus aplicativos e dados de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços Splashtop Remote Support permitem que TI e MSP suportem computadores, dispositivos móveis, equipamentos industriais e Internet das Coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo Mirroring360 e Classroom, permitem o compartilhamento de tela eficaz de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 25 milhões de usuários desfrutam dos produtos Splashtop hoje, e parceiros de fabricação, incluindo Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e outros enviaram softwares da Splashtop em mais de 100 milhões dispositivos. Saiba mais em https://www.splashtop.com
Sobre a Autotask Corporation
A Autotask Corporation ajuda as organizações de TI em todo o mundo a trabalharem de forma mais inteligente com uma plataforma de gerenciamento de negócios de TI completa e baseada na nuvem que permite eficiência, responsabilização e acesso às métricas que impulsionam as decisões de negócios inteligentes. Com as melhores práticas incorporadas e a automatização de fluxo de trabalho, o Autotask acelera o tempo até à receita enquanto melhora continuamente a prestação do serviço. O Autotask está disponível em sete línguas e utilizado em mais de 90 países. Com sede em Nova Iorque, a Autotask tem escritórios em Pequim, Chicago, Dallas, Londres, Los Angeles, Munique e Sydney. Visite datto.com para mais informações.
Contato de Mídia
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com