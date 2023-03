Splashtop expande a infraestrutura global de retransmissão SSL-VPN, da Amazon Web Services para o AliCloud da China Alibaba e a Grand Cloud da Shanda

Com parcerias em nuvem por todo o país, clientes da Splashtop, incluindo multinacionais, governos, pequenas e médias empresas e consumidores, desfrutam de desempenho, confiabilidade e segurança aprimorados

SAN JOSE, Califórnia - 28 de Maio de 2013 - Splashtop Inc., o líder mundial em computação entre dispositivos, anunciou a expansão de Splashtop Bridging CloudTM para a China, o país com a maior população móvel, através de uma parceria com AliCloud da Alibaba e Grand Cloud da Shanda. Splashtop Bridging CloudTM é uma infra-estrutura global de retransmissão SSL-VPN; é um serviço Splashtop escalável e robusto que oferece alto desempenho, fiabilidade e segurança para acesso remoto de desktops e aplicações em qualquer rede (3G, 4G, ou WIFI).

A primeira geração da infraestrutura Bridging CloudTM foi criada na Amazon Web Services (AWS) com datacenters na América, Europa e Ásia, oferecendo suporte a milhões de usuários. Com base na localização do usuário, a Splashtop detecta e usa a infraestrutura de retransmissão mais próxima para oferecer a melhor experiência de acesso remoto da categoria. Como a Amazon Web Services (AWS) não está disponível na China, os usuários da Splashtop na China confiaram na AWS Japão para retransmitir o tráfego; isso inclui uma latência adicional, afetando a experiência do usuário.

A segunda geração Bridging CloudTM é flexível e extensível; está disponível para ser alojada por transportadoras regionais, fornecedores de serviços e parceiros estratégicos, para proporcionar um melhor desempenho, fiabilidade e segurança, servindo os clientes locais. Após uma extensa pesquisa e benchmarking, a combinação do AliCloud da Alibaba e do Grand Cloud da Shanda irá proporcionar o melhor desempenho de retransmissão para os utilizadores chineses em qualquer rede, quer os assinantes sejam da China Mobile, China Unicom, ou China Telecom.

“A China possui a maior população móvel do mundo, e todas as empresas estão cada vez mais móveis”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Estamos entusiasmados com o Alibaba e a Shanda, vamos garantir que milhões de usuários e empresas da Splashtop na China possam desfrutar de desempenho, confiabilidade e segurança aprimorados com a infraestrutura de retransmissão do país. A combinação da Amazon Web Services, Alibaba, Shanda e outras operadoras de nuvem nos permite oferecer a infraestrutura de mais alto desempenho globalmente para oferecer suporte a multinacionais, governos e SMB em todo o mundo.”

"Shanda é a empresa líder em jogos online na China. O Grand Cloud da Shanda tem sido o pioneiro da computação em nuvem na China, e é nosso objectivo estabelecer parcerias com parceiros tecnológicos líderes como o Splashtop", disse Lin Jiang, Vice-Presidente da Shanda Grand Cloud, "Splashtop é uma solução poderosa para mobilizar aplicações e dados no Grand Cloud, incluindo jogos em nuvem em 3D".

Alibaba é a principal nuvem para as PMEs. A colaboração permite que milhões de PMEs na China mobilizem instantaneamente aplicações Windows, IE-centric e Java existentes, assim como aplicações verticais de saúde ou financeiras para qualquer força de trabalho móvel.

Com a nuvem de retransmissão SSL-VPN na China, os usuários da Splashtop na China agora desfrutam, em média, de uma melhoria de três a quatro vezes na redução da latência e um aumento das taxas de quadros. Em certas cidades, os usuários podem perceber uma redução de até oito vezes na latência e na taxas de quadros.

