A Splashtop expande seu suporte ao Chromebook, permitindo que professores e alunos compartilhem conteúdo através de qualquer dispositivo da sala de aula
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O licenciamento de todo o Distrito Escolar Unificado de Val Verde permite que mais de 5.000 alunos espelhem as telas dos seus Chromebook em outros dispositivos, incluindo iPads, dispositivos Android, computadores Windows e Macs
San Jose, CA (PRWEB) - 24 de Setembro de 2014 - Splashtop Inc. o líder mundial em colaboração e computação agnóstica entre plataformas, anunciou hoje o novo suporte e funcionalidades do Chromebook à sua Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 soluções tecnológicas de educação. Com este anúncio, Val Verde Unified School District no sul da Califórnia, que tem mais de 800 professores e quase 20.000 alunos, está a expandir o seu Splashtop para mais de 5.000 livros cromados de estudantes.
Compartilhamento de conteúdo da aula através de Chromebooks
O Splashtop Classroom agora permite que os professores compartilhem o conteúdo e os aplicativos das aulas com os Chromebooks dos alunos, além de iPads, dispositivos Android, PCs com Windows e Macs. Desde o seu lançamento em janeiro, o Splashtop Classroom está sendo usado em mais de 50 distritos escolares em todo o mundo. A versão mais recente inclui novos recursos, como: suporte cloud , streaming de áudio e a possibilidade de os alunos controlarem as aulas usando Chromebooks e outros dispositivos.
Espelhe telas do Chromebook como o Airplay
O Mirroring360, lançado em junho, está sendo usado por milhares de professores para exibir suas telas iOS sem fio para um projetor via PC ou Mac sem hardware ou cabos extras. Com esta atualização mais recente, os alunos podem espelhar conteúdo e até mesmo transmitir vídeo ao vivo de seus Chromebooks para PCs e Macs em sala de aula, aumentando o envolvimento dos alunos e apoiando 1:1, BYOD e iniciativas de sala de aula mista. Os Chromebooks agora também podem ser usados para prolongar a vida dos dispositivos existentes na sala de aula, tais como projetores, quadros brancos SMART e interativos, aumentando o retorno dos investimentos em hardware para muitas instituições de ensino.
Quando o Mirroring360 é usado junto com o Splashtop Classroom, os 800 professores de Val Verde e quase 20.000 alunos desfrutam de muitos benefícios, incluindo:
Compartilhamento instantâneo entre os Chromebooks (e outros dispositivos) de professores e alunos
Conteúdo bem na frente dos alunos — algo inestimável para estudantes com deficiência visual e auditiva
Os alunos podem compartilhar suas telas de qualquer lugar da sala de aula sem precisar sair dos seus assentos
Professores podem lecionar de qualquer lugar da sala de aula sem perder o controle da aula
Transformar tablets em quadros interativos por uma fração do custo dos IWBs tradicionais
Permitir que a equipe de TI ofereça suporte a centenas de professores e milhares de alunos usando soluções em nuvem ou no local
“Os Chromebooks tornaram-se parte integrante da nossa instrução. No entanto, a interação perfeita com PCs e iPads ainda é um desafio. O Splashtop Classroom e o Mirroring360 atravessam essa barreira”, disse Matt Penner, Diretor de Informação e Tecnologia Educativa da CCTO, Val Verde USD. “O Mirroring360 permite que os alunos espelhem a tela do seu Chromebook na tela principal. O Splashtop Classroom transmite a tela do professor para todos os dispositivos dos alunos, convidando os alunos a interagir diretamente com a aula. Sem travar. Fácil de usar. Uma plataforma agnóstica. A Splashtop cobre tudo.”
“Estamos entusiasmados com a Val Verde, iremos capacitar alunos e professores que usam Chromebooks e iPads, para apoiar o desenvolvimento de habilidades do século XXI e os padrões Common Core”, disse Mark Lee, CEO e Presidente da Splashtop. “A Splashtop e a Val Verde aprimoram suas ferramentas de instrução continuamente, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, para ajudar a promover a colaboração entre professores e alunos dentro da sala de aula.”
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor produtividade em telas cruzadas e uma ótima experiência de colaboração através da conexão entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem e controlem seus aplicativos, arquivos e dados favoritos usando seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas baixaram os produtos Splashtop de lojas de aplicativos e parceiros de fabricação, incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros, já enviaram a Splashtop para mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigioso prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Best of 2012 CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America de 2013. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite https://www.splashtop.com.
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