A Splashtop expande seu suporte ao Chromebook, permitindo que professores e alunos compartilhem conteúdo através de qualquer dispositivo da sala de aula

O licenciamento de todo o Distrito Escolar Unificado de Val Verde permite que mais de 5.000 alunos espelhem as telas dos seus Chromebook em outros dispositivos, incluindo iPads, dispositivos Android, computadores Windows e Macs

San Jose, CA (PRWEB) - 24 de Setembro de 2014 - Splashtop Inc. o líder mundial em colaboração e computação agnóstica entre plataformas, anunciou hoje o novo suporte e funcionalidades do Chromebook à sua Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360 soluções tecnológicas de educação. Com este anúncio, Val Verde Unified School District no sul da Califórnia, que tem mais de 800 professores e quase 20.000 alunos, está a expandir o seu Splashtop para mais de 5.000 livros cromados de estudantes.

Partilha o conteúdo das aulas com Chromebooks

Splashtop Classroom permite agora aos professores partilhar o conteúdo das suas aulas e aplicações com os alunos Chromebooks, além de iPads, dispositivos Android, PCs Windows e Macs. Desde o seu lançamento em Janeiro, a Splashtop Classroom está a ser usada em mais de 50 distritos escolares em todo o mundo. O último lançamento inclui novas funcionalidades como, por exemplo: Suporte para nuvens, streaming de áudio e a capacidade dos alunos de controlarem as aulas usando os Chromebooks e outros dispositivos.

Mirror Chromebook Screens Just Like Airplay

Mirroring360, introduzido em Junho, está a ser usado por milhares de professores para mostrar os seus ecrãs iOS sem fios a um projector através do seu PC ou Mac, sem qualquer hardware ou cabos extra. Com esta última actualização, os alunos podem espelhar conteúdos e até transmitir vídeo ao vivo dos seus Chromebooks para PCs e Macs de sala de aula - aumentando o envolvimento dos alunos e apoiando iniciativas 1:1, BYOD e blended classroom. Os Chromebooks também podem agora ser usados para prolongar a vida útil dos dispositivos existentes nas salas de aula, tais como projectores, SMART e Quadros Brancos Interactivos, aumentando o retorno dos investimentos em hardware para muitas instituições de ensino.

Quando o Mirroring360 é usado em conjunto com a Splashtop Classroom, os 800 professores e quase 20.000 alunos da Val Verde desfrutam de muitos benefícios, incluindo

Compartilhamento instantâneo entre os Chromebooks (e outros dispositivos) de professores e alunos

Conteúdo bem na frente dos alunos — algo inestimável para estudantes com deficiência visual e auditiva

Os alunos podem compartilhar suas telas de qualquer lugar da sala de aula sem precisar sair dos seus assentos

Professores podem lecionar de qualquer lugar da sala de aula sem perder o controle da aula

Transformar tablets em quadros interativos por uma fração do custo dos IWBs tradicionais

Permitir que a equipe de TI ofereça suporte a centenas de professores e milhares de alunos usando soluções em nuvem ou no local

“Os Chromebooks tornaram-se parte integrante da nossa instrução. No entanto, a interação perfeita com PCs e iPads ainda é um desafio. O Splashtop Classroom e o Mirroring360 atravessam essa barreira”, disse Matt Penner, Diretor de Informação e Tecnologia Educativa da CCTO, Val Verde USD. “O Mirroring360 permite que os alunos espelhem a tela do seu Chromebook na tela principal. O Splashtop Classroom transmite a tela do professor para todos os dispositivos dos alunos, convidando os alunos a interagir diretamente com a aula. Sem travar. Fácil de usar. Uma plataforma agnóstica. A Splashtop cobre tudo.”

“Estamos entusiasmados com a Val Verde, iremos capacitar alunos e professores que usam Chromebooks e iPads, para apoiar o desenvolvimento de habilidades do século XXI e os padrões Common Core”, disse Mark Lee, CEO e Presidente da Splashtop. “A Splashtop e a Val Verde aprimoram suas ferramentas de instrução continuamente, como o Splashtop Classroom e o Mirroring360, para ajudar a promover a colaboração entre professores e alunos dentro da sala de aula.”

Sobre Splashtop

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de colaboração e produtividade em ecrã cruzado da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, televisores e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Mais de 16 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.

Esta solução de acesso remoto ao desktop e à aplicação é uma forma mais rápida, fácil e rentável de resolver problemas de compatibilidade VPN móvel e RDP sobre WAN. Splashtop ganhou o prestigiado prémio "Produto Mais Inovador" da PC World, "Best of What's New" da Popular Science, prémio "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, e é um finalista do Red Herring 100 North America de 2013. O Splashtop é distribuído através de MDM / MAM partners e revendedores adicionais. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações, visita .

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.

